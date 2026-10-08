Picada de aranha dentro de casa: saiba identificar os sinais de alerta que indicam risco à saúde e exigem ida urgente a um pronto-socorro

A grande maioria das picadas de aranha em ambientes domésticos não resulta em quadros graves, mas a orientação é clara. Segundo o Instituto Butantan, referência nacional em animais peçonhentos, a atenção deve se voltar para sintomas específicos que indicam a necessidade de buscar um pronto-socorro sem demora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Quais sintomas acendem o alerta vermelho?

Acidentes domésticos com aranhas-marrons são responsáveis pela segunda maior causa de envenenamento por aracnídeos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, e podem evoluir para lesões graves quando não há atendimento adequado.

A dor imediata no local da picada, que irradia para o resto do membro, é o primeiro sinal de perigo. Toxicologistas do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) de São Paulo explicam que outros sintomas devem ser monitorados de perto nas primeiras horas.

Fique atento a inchaço progressivo, vermelhidão intensa na área, surgimento de bolhas, febre, calafrios, náuseas e dores musculares. Esses sinais sugerem a ação de venenos mais potentes, como os da aranha-marrom ou da viúva-negra, e exigem avaliação médica urgente.

Toda aranha em casa é perigosa?

Não. Na verdade, a maioria das espécies encontradas em residências é inofensiva e até benéfica. A aranha-caranguejeira, por exemplo, frequentemente eliminada por medo, possui um veneno de baixa toxicidade para humanos e não é agressiva. Seu papel ecológico é fundamental para o controle de pragas.

Especialistas em aracnologia reforçam que a presença desses aracnídeos ajuda a diminuir a população de baratas, mosquitos e outros insetos. A orientação é removê-las para uma área externa em vez de matá-las.

O que fazer logo após a picada?

Os primeiros socorros são simples e podem evitar complicações. A primeira medida é lavar bem o local da picada com água e sabão. Em seguida, aplique uma compressa de gelo ou água fria para aliviar a dor e o inchaço.

Mantenha a pessoa acidentada em repouso e com o membro afetado elevado, se possível. Se for viável capturar a aranha com segurança, leve-a ao hospital em um pote fechado. Isso acelera a identificação e a escolha do tratamento correto.

E o que eu nunca devo fazer?

Ações baseadas em crenças populares podem piorar muito o quadro. O Ministério da Saúde adverte para nunca realizar as seguintes práticas:

Não faça torniquetes: amarrar o local dificulta a circulação sanguínea e pode causar necrose.

Não corte ou fure o local: isso não remove o veneno e aumenta o risco de infecções secundárias.

Não aplique substâncias: evite pó de café, folhas, terra ou qualquer outro produto caseiro sobre a ferida.

A regra de ouro em acidentes com aranhas é simples: na dúvida, trate a picada com seriedade, mas sem pânico, e foque na observação dos sintomas nas horas seguintes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



