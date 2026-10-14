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Fim da 6×1 elevará custos em R$ 267 bi e preços ao consumidor em 6,2%, estima CNI

A entidade prevê queda de 0,7% no PIB uma sucessão de efeitos colaterais sobre a economia e quer que o Congresso reveja a decisão tomada nesta quarta-feira

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
14/10/2026 22:58

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Fim da 6×1 elevará custos em R$ 267 bi e preços ao consumidor em 6,2%, estima CNI
Fim da 6×1 elevará custos em R$ 267 bi e preços ao consumidor em 6,2%, estima CNI crédito: Foto: Iano Andrade / CNI

Após o Senado concluir votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a jornada 6×1, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) divulgou nota na qual reafirma que a nova regra causará perdas econômicas, demissões, repasse de custos para a população e inflação em todo o país.

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O presidente da entidade, Ricardo Alban, lamentou que a votação tenha ocorrido “sem mais debates com a sociedade brasileira”. Ele aposta que a perda de competitividade do país e a alta da inflação levarão o Congresso a revisitar o tema.

Um levantamento da CNI estima que reduzir a jornada sem cortar salários vai elevar os custos de produção em até R$ 267,2 bilhões. O mesmo estudo projeta uma queda de 0,7% no PIB (Produto Interno Bruto), o equivalente a R$ 76,9 bilhões.

Para o consumidor, os preços subirão 6,2% em média, de acordo com a projeção da entidade, e as compras de supermercado ficariam 5,7% mais caras. Roupas e calçados teriam alta de até 6,6%.

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A CNI também diz que a emenda constitucional aprovada pelo Congresso gera insegurança jurídica e obriga as fábricas a reorganizar escalas e processos de produção. Essa adaptação, sustenta a confederação, vai acontecer num cenário de carga tributária pesada e juros altos.

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