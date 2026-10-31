Incêndio na BR-040: combate às chamas em galpão deve durar horas

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de aproximadamente 2 mil metros quadrados da empresa Alvorada Ambiental, às margens da BR-040, na altura do km 514, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste sábado (31/10).

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Segundo o tenente Sandro Oliveira, do Corpo de Bombeiros (CBMMG) e responsável pela ocorrência, toda a estrutura foi tomada pelas chamas e o combate deve ser prolongado devido à grande quantidade de material orgânico no imóvel.



De acordo com o militar, as informações preliminares apontam que o material queimado é composto principalmente por capim seco e outros resíduos orgânicos. Até o momento da entrevista, os bombeiros ainda não haviam conseguido controlar o fogo. Cerca de 15 militares foram mobilizados para atuar na ocorrência.



"É um incêndio que tomou grandes proporções. A gente não teve o controle do incêndio até o momento e o galpão está todo tomado", afirmou o tenente. Ele explicou que a quantidade de material combustível e a extensão das chamas tornam a operação mais demorada. "A previsão aqui é de um combate de longa duração. Muito material orgânico queimando e incêndio generalizado", disse.

Uma das preocupações das equipes é impedir que o fogo se espalhe para imóveis próximos. Conforme Sandro Oliveira, os bombeiros realizam ações de proteção nas empresas do entorno, entre elas uma empresa de pneus localizada nas proximidades do galpão atingido.



Apesar da intensidade do incêndio, não há registro de necessidade de evacuação de imóveis vizinhos até o momento. Também não há informações confirmadas sobre pessoas feridas ou sobre a quantidade de funcionários que poderiam estar no local quando o fogo começou.



As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Segundo o tenente, não há indícios que permitissem identificar como as chamas tiveram início. Enquanto isso, as equipes permanecem concentradas no combate ao fogo e na proteção das estruturas próximas.



Incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de uma empresa que trabalha com fibra de coco às margens da BR-040, na região do bairro Napoli, em Ribeirão das Neves Leandro Couri/EM/D.A. Press Um caminhão-tanque, conhecido como Auto Jamanta, também foi mobilizado para reforçar o combate ao fogo. Inicialmente, a informação era de que três viaturas estavam no local e outras três estavam a caminho. Leandro Couri/EM/D.A. Press O trânsito na BR-040 não está sendo afetado pela ocorrência e motoristas não encontram retenções na região Leandro Couri/EM/D.A. Press Incêndio de grande proporção destruiu um galpão de uma empresa na BR-040 Leandro Couri/EM/D.A. Press Voltar Próximo

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Imagens do alto mostram as chamas consumindo parte das instalações e uma intensa coluna de fumaça visível de diferentes pontos da região. A movimentação de viaturas e equipes de emergência também chamou a atenção de motoristas que passavam pela BR-040. Até o momento, não há levantamento sobre a extensão dos danos materiais.