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PEGO NO FLAGRA!

Dupla invade Secretaria de Educação para furtar alimentos e gás em MG

Suspeito foi localizado dentro do prédio público em Itamarandiba; comparsa conseguiu fugir e é procurado pela Polícia Militar

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/10/2026 15:52

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Homem é preso por tentativa de furto em Secretaria de Educação
Homem é preso por tentativa de furto em Secretaria de Educação crédito: PMMG/Reprodução

Um homem foi preso em flagrante por tentar furtar alimentos e um botijão de gás da Secretaria Municipal de Educação de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. O caso aconteceu nessa sexta-feira (30/10). Um segundo suspeito conseguiu fugir e é procurado pela Polícia Militar (PM).

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Segundo a corporação, os militares foram acionados depois que o alarme do prédio disparou e as câmeras de videomonitoramento identificaram a presença de uma pessoa dentro do imóvel.

As equipes foram até o endereço e montaram um cerco no entorno da secretaria. Durante as buscas, os policiais localizaram e abordaram o suspeito ainda nas dependências da repartição pública.

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Suspeitos queriam furtar alimentos e botijão de gás

De acordo com a PM, o homem confessou ter invadido o prédio na companhia de outro indivíduo. Para entrar no imóvel, os dois teriam escalado a estrutura e arrombado uma janela.

O objetivo, segundo o relato do suspeito, era furtar gêneros alimentícios e um botijão de gás.

Com a chegada dos policiais, o comparsa conseguiu fugir. Os materiais que seriam furtados foram abandonados dentro do imóvel e permaneceram no local.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar segue realizando buscas para identificar e localizar o segundo envolvido.

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A Prefeitura de Itamarandiba foi procurada pela reportagem para comentar a tentativa de furto nas dependências da Secretaria Municipal de Educação. Até a última atualização, não houve retorno.

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