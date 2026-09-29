Assine
overlay
Início Gerais
DOIS DIAS SEGUIDOS

De whey a café: casal ‘limpa’ loja e tenta furtar outra em BH

Segundo a PM, dupla furtou estabelecimento de cereais na segunda-feira (28) e foi flagrada tentando arrombar outro estabelecimento nesta terça (29)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/09/2026 08:01

compartilhe

×
Viatura da PMMG
Casal volta à Avenida Prudente de Moraes, no Bairro Cidade Jardim, para furtar lojas e acaba detido pela PM crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um casal, formado por um homem de 34 anos e uma mulher de 30, é suspeito de uma sequência de furtos e tentativas de furto em estabelecimentos da Avenida Prudente de Morais, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nos últimos dois dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a dupla agia durante a madrugada. O primeiro caso foi registrado por volta das 3h dessa segunda-feira (28/9), em uma loja de cereais.

A quantidade de produtos furtados resultou em uma relação de três páginas no boletim de ocorrência. Entre os itens levados estavam micro-ondas, cafés, cápsulas de amora, castanhas, chá-verde, produtos detox, whey e barras de proteína.

Leia Mais

Tentativa de furto no dia seguinte

Na madrugada desta terça-feira (29/9), por volta das 2h, a polícia voltou a ser acionada para uma ocorrência na mesma avenida. Desta vez, o alvo seria uma loja de cosméticos.

Militares do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) foram ao endereço e encontraram os dois suspeitos sentados em frente à porta do estabelecimento.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o casal um alicate, uma faca e duas tesouras. Segundo a PM, os dois admitiram que ainda não haviam conseguido entrar na loja e que tentavam arrombar a porta de aço, que apresentava danos.

A mulher também foi identificada em imagens de outros furtos ocorridos na região, inclusive no caso registrado na madrugada anterior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar não conseguiu contato com a responsável pelo estabelecimento. Uma testemunha também não pôde acompanhar o encerramento da ocorrência porque era responsável pela segurança de um prédio comercial próximo.

Tópicos relacionados:

bh furto pmmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay