De whey a café: casal ‘limpa’ loja e tenta furtar outra em BH

Um casal, formado por um homem de 34 anos e uma mulher de 30, é suspeito de uma sequência de furtos e tentativas de furto em estabelecimentos da Avenida Prudente de Morais, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nos últimos dois dias.

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Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a dupla agia durante a madrugada. O primeiro caso foi registrado por volta das 3h dessa segunda-feira (28/9), em uma loja de cereais.

A quantidade de produtos furtados resultou em uma relação de três páginas no boletim de ocorrência. Entre os itens levados estavam micro-ondas, cafés, cápsulas de amora, castanhas, chá-verde, produtos detox, whey e barras de proteína.

Tentativa de furto no dia seguinte

Na madrugada desta terça-feira (29/9), por volta das 2h, a polícia voltou a ser acionada para uma ocorrência na mesma avenida. Desta vez, o alvo seria uma loja de cosméticos.

Militares do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) foram ao endereço e encontraram os dois suspeitos sentados em frente à porta do estabelecimento.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o casal um alicate, uma faca e duas tesouras. Segundo a PM, os dois admitiram que ainda não haviam conseguido entrar na loja e que tentavam arrombar a porta de aço, que apresentava danos.

A mulher também foi identificada em imagens de outros furtos ocorridos na região, inclusive no caso registrado na madrugada anterior.

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A Polícia Militar não conseguiu contato com a responsável pelo estabelecimento. Uma testemunha também não pôde acompanhar o encerramento da ocorrência porque era responsável pela segurança de um prédio comercial próximo.