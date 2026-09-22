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JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃOS

Vídeo: motociclista passa por cima de suspeito de furtar televisão em BH

Homem de 28 anos foi encontrado por policiais com pés e mãos amarrados. Imagens mostram agressões cometidas por populares

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/09/2026 09:19

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Suspeito de furtar TV é agredido e amarrado por populares na capital mineira
Suspeito de furtar TV é agredido e amarrado por populares na capital mineira crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 28 anos foi agredido e teve os pés e as mãos amarrados por populares depois de furtar uma televisão na tarde dessa segunda-feira (21/9) no Bairro São Geraldo, na Região Leste de Belo Horizonte. 

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 15h15 na Rua Turiaçu. Os militares foram acionados para atender a uma confusão envolvendo várias pessoas na rua.

Ao chegarem, encontraram o suspeito com os pés e as mãos amarrados e com sinais de agressão. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem caído no chão e sendo agredido. Em uma das imagens, um motociclista chega a passar com a moto por cima do suspeito.

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Uma testemunha contou à PM que viu o homem carregando uma televisão nas costas. A movimentação também teria sido registrada por câmeras de segurança. O próprio homem afirmou aos militares que conteve e agrediu o suspeito.

Suspeito indicou casa furtada

Segundo a ocorrência, o homem de 28 anos confessou o furto e indicou aos policiais o imóvel de onde havia retirado a televisão.

No endereço, os militares encontraram a porta de madeira da residência arrombada. A proprietária contou que havia saído de casa e deixado o imóvel trancado. Cerca de uma hora depois, recebeu a informação de um vizinho que a residência havia sido invadida e uma televisão, furtada.

Ainda conforme a PM, o suspeito afirmou ter furtado outra televisão de uma residência no dia anterior, mas não foram divulgados mais detalhes sobre esse caso.

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De acordo com a polícia, ele possui registros anteriores por roubo, furto e receptação. Por causa das agressões sofridas, o homem foi encaminhado à Upa Leste, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, foi levado para a 2ª Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil.

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