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BH: suspeito de furtos em série no Bairro Castelo é preso

Junto com um homem, de 32 anos, foram recuperados diversos eletrônicos; um segundo suspeito é procurado

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Estado de Minas
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Repórter
29/09/2026 16:34

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Homem que matou o irmão com pancadas na cabeça segue foragido após o crime em Angelândia
Um segundo suspeito fugiu em um carro em alta velocidade crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil - Belo Horizonte-MG

Um homem de 32 anos foi preso, nesta terça-feira (29/9), suspeito de praticar uma série de furtos no Bairro Castelo, na Pampulha, em Belo Horizonte. A Polícia Militar (PM) foi acionada para a ocorrência. Um segundo suspeito fugiu e é procurado pela corporação.

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Segundo o registro policial, os agentes foram acionados por vítimas que tiveram os pertences levados de dentro de um veículo após os suspeitos quebrarem os vidros do carro.

Ainda conforme a ocorrência, um celular furtado possuía rastreador, o que permitiu que os policiais localizassem os suspeitos. Ao notar a presença da PM, o homem, de 32, tentou fugir a pé, mas acabou abordado e preso. Aos militares ele admitiu a participação em diversos furtos na região.

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Ainda durante as buscas, a polícia localizou o segundo suspeito em um Fiat Punto, mas, ao perceber a presença dos agentes, ele fugiu em alta velocidade. Pouco tempo depois, os militares localizaram o veículo abandonado. Dentro do carro, os agentes encontraram diversos eletrônicos furtados.

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Foram recuperados dois celulares, dois notebooks, dois tablets, fones de ouvido, bolsas, uma mochila e uma mala. O material e o suspeito detido foram levados para a delegacia da Polícia Civil (PCMG) que ficará a cargo das investigações.

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