Tradição, expansão e novos negócios movimentam o RS

Da tradição da vitivinicultura à tecnologia aplicada à gestão, passando pela construção civil, serviços e negócios, o Rio Grande do Sul mantém uma movimentação diversificada da economia, com empresas ampliando operações, lançando produtos, investindo em novas estruturas e consolidando sua presença em mercados cada vez mais competitivos.

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Um resumo desse movimento são recentes atuações de empresas do estado. Na Serra Gaúcha, uma das marcas tradicionais do setor de bebidas celebra seis décadas de trajetória; em Lajeado, um novo empreendimento amplia a oferta de espaços corporativos e comerciais; e, no segmento de tecnologia para SST, a trajetória de uma empresa gaúcha se conecta a discussões nacionais sobre regulamentação e gestão de riscos ocupacionais. Os movimentos mostram a diversidade da atividade empresarial no estado e a presença de diferentes setores na geração de negócios e investimentos.

Vinícola Galiotto celebra 60 anos com festa e novo rótulo comemorativo



A Vinícola Galiotto, de Flores da Cunha, comemora seis décadas de mercado com o lançamento de um vinho criado especialmente para marcar a data: o Galiotto - Edição Especial 60 Anos, que acaba de ser apresentado oficialmente. Produzido em edição limitada, que é comercializada somente na sede da vinícola, o rótulo comemorativo foi desenvolvido a partir de um blend de Cabernet Sauvignon safra 2021, Tannat 2022 e Merlot 2023.

O lançamento ocorreu durante a comemoração das seis décadas de mercado da vinícola, em Flores da Cunha. Fundada em 1966, a Galiotto chega ao momento presente mantendo sua produção na Serra Gaúcha, com uma operação que alcança aproximadamente 10 milhões de litros por ano, além de capacidade de armazenagem de até 14 milhões de litros.



Atualmente, o portfólio reúne 62 SKUs, entre vinhos de mesa, vinhos finos, espumantes, sucos de uva, frisantes e cooler, comercializados em diferentes regiões do Brasil e também no mercado internacional.

Na empresa, o momento é também de expansão. Para 2026, a projeção de crescimento é de aproximadamente 14%, dando continuidade ao avanço registrado nos últimos anos.

RS também se destaca em outros setores

Em Lajeado, no Vale do Taquari, avançam as obras do Mall Josefina Eckert, empreendimento do Grupo Arco, que já iniciou a comercialização das 41 salas empresariais e comerciais.

O projeto foi concebido para reunir empresas, profissionais liberais, serviços e operações gastronômicas em um mesmo endereço, combinando infraestrutura corporativa e conveniência urbana, com salas destinadas a diferentes segmentos. Além disso, terá área gastronômica e de convivência, espaços climatizados, áreas externas e sacadas amplas, reforçando a tendência de concentração de serviços e atividades empresariais em polos regionais.

Destaque também na área da tecnologia

Na tecnologia aplicada à Segurança e Saúde do Trabalho, outro gaúcho que tem se destacado é o engenheiro Rogério Luiz Balbinot, fundador e diretor da RSData, empresa com unidades em Estrela - RS e São Paulo - SP. Indicado pela Associação Nacional dos Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho do Brasil (ANDEST do Brasil), Balbinot foi escolhido para receber a Comenda de Honra ao Mérito de SST 2026, na categoria Gestor Empresarial – Produtor. A homenagem reconhece quatro décadas de atuação profissional e de desenvolvimento de soluções voltadas à gestão de SST.

Movimentos que reforçam como a atividade empresarial gaúcha está presente em diferentes frentes da economia: da produção de alimentos e bebidas à construção de novos espaços para empresas, e do desenvolvimento de tecnologia à gestão de questões regulatórias que impactam organizações de diversos setores.

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Em comum, todos apontam para empresas que seguem investindo, ampliando mercados e criando novas oportunidades de negócios no Rio Grande do Sul.