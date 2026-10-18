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Esses alimentos contribuem para o funcionamento dos rins, segundo especialistas

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Redação Flipar
  • Segundo o artigo, uma dieta baseada em alimentos frescos, ricos em antioxidantes e com pouco sódio ajuda a reduzir a sobrecarga renal. Vale ressaltar que pessoas com doenças renais, diabetes ou hipertensão devem buscar orientação médica antes de alterar a alimentação, já que as necessidades nutricionais variam conforme cada caso. Veja os alimentos que ajudam a cuidar da saúde renal!
    Segundo o artigo, uma dieta baseada em alimentos frescos, ricos em antioxidantes e com pouco sódio ajuda a reduzir a sobrecarga renal. Vale ressaltar que pessoas com doenças renais, diabetes ou hipertensão devem buscar orientação médica antes de alterar a alimentação, já que as necessidades nutricionais variam conforme cada caso. Veja os alimentos que ajudam a cuidar da saúde renal! Foto: Louis Hansel/Unsplash
  • Maçã: A combinação de fibras, vitamina C e substâncias antioxidantes auxilia a digestão e ajuda a diminuir o estresse oxidativo, fator associado ao envelhecimento e ao desgaste celular. Sua pectina (fibra solúvel) regula os níveis de glicose e colesterol no sangue, o que evita lesões nos vasos renais a longo prazo.
    Maçã: A combinação de fibras, vitamina C e substâncias antioxidantes auxilia a digestão e ajuda a diminuir o estresse oxidativo, fator associado ao envelhecimento e ao desgaste celular. Sua pectina (fibra solúvel) regula os níveis de glicose e colesterol no sangue, o que evita lesões nos vasos renais a longo prazo. Foto: Pexels/Evgeniy Alekseyev
  • Azeite de oliva: Fonte de gorduras saudáveis, este óleo vegetal ajuda a reduzir inflamações e favorece a saúde cardiovascular. Por não conter fósforo, ele nutre o corpo de forma limpa e segura e costuma ser uma boa opção para quem precisa preservar a função renal.
    Azeite de oliva: Fonte de gorduras saudáveis, este óleo vegetal ajuda a reduzir inflamações e favorece a saúde cardiovascular. Por não conter fósforo, ele nutre o corpo de forma limpa e segura e costuma ser uma boa opção para quem precisa preservar a função renal. Foto: Reprodução/Pixabay
  • Salmão: Grelhado ou assado, o salmão oferece proteínas de alto valor biológico e ômega-3, nutrientes importantes para reduzir inflamações e contribuir para a saúde do coração, que está diretamente ligada à saúde renal.
    Salmão: Grelhado ou assado, o salmão oferece proteínas de alto valor biológico e ômega-3, nutrientes importantes para reduzir inflamações e contribuir para a saúde do coração, que está diretamente ligada à saúde renal. Foto: Pixabay/Wow_Pho
  • Mirtilo: Rico em compostos antioxidantes e fibras, o mirtilo ajuda a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres. Também apresenta baixos níveis de minerais que costumam exigir controle em pessoas com problemas renais.
    Mirtilo: Rico em compostos antioxidantes e fibras, o mirtilo ajuda a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres. Também apresenta baixos níveis de minerais que costumam exigir controle em pessoas com problemas renais. Foto: Joanna Kosinska/Unsplash
  • Couve-flor: Além de fornecer vitamina C e fibras, contém substâncias naturais com ação anti-inflamatória. Além disso, seu reduzido teor de potássio faz da couve-flor uma alternativa interessante para dietas com restrição desse nutriente.
    Couve-flor: Além de fornecer vitamina C e fibras, contém substâncias naturais com ação anti-inflamatória. Além disso, seu reduzido teor de potássio faz da couve-flor uma alternativa interessante para dietas com restrição desse nutriente. Foto: Magnific/KamranAydinov
  • Alho e ervas frescas: Aposente o saleiro! Temperos naturais substituem o excesso de sal sem comprometer o sabor dos alimentos. Muitos deles ainda oferecem compostos bioativos que contribuem para combater processos inflamatórios.
    Alho e ervas frescas: Aposente o saleiro! Temperos naturais substituem o excesso de sal sem comprometer o sabor dos alimentos. Muitos deles ainda oferecem compostos bioativos que contribuem para combater processos inflamatórios. Foto: Magnific/jcomp
  • Pimentão vermelho: Riquíssimo em carotenoides, os pimentões vermelhos se destacam pela elevada concentração de vitaminas A e C e pelo licopeno, antioxidante que auxilia na proteção das células e pode contribuir para a manutenção da saúde dos rins.
    Pimentão vermelho: Riquíssimo em carotenoides, os pimentões vermelhos se destacam pela elevada concentração de vitaminas A e C e pelo licopeno, antioxidante que auxilia na proteção das células e pode contribuir para a manutenção da saúde dos rins. Foto: Pexels/Sarah Chai
  • Uva: Rica em flavonoides e resveratrol, pode favorecer a circulação sanguínea — já que melhoram a elasticidade das artérias e facilitam o trabalho de bombeamento cardíaco — e proteger os vasos, benefícios que também colaboram para o funcionamento adequado dos rins.
    Uva: Rica em flavonoides e resveratrol, pode favorecer a circulação sanguínea — já que melhoram a elasticidade das artérias e facilitam o trabalho de bombeamento cardíaco — e proteger os vasos, benefícios que também colaboram para o funcionamento adequado dos rins. Foto: Magnific/wirestock
  • Arroz branco: Por apresentar menor quantidade de potássio e fósforo em comparação com outros grãos, o arroz branco costuma integrar dietas voltadas a pessoas que precisam controlar esses minerais por orientação médica.
    Arroz branco: Por apresentar menor quantidade de potássio e fósforo em comparação com outros grãos, o arroz branco costuma integrar dietas voltadas a pessoas que precisam controlar esses minerais por orientação médica. Foto: Pexels/Jubair Bin Iqbal
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