Confira o perfil dos 77 eleitos para a Assembleia Legislativa de MG

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

A nova composição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) terá 77 deputados estaduais a partir de 1º de fevereiro de 2027. A bancada do PL será a maior da Casa, com 21 parlamentares, seguida pelo PT, com 15, e pelo PSD, com nove. A nova legislatura também terá representantes de outros 14 partidos. O índice de renovação foi de 31,2%.

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O PP terá cinco deputados, enquanto o Republicanos terá quatro. União, PRD e PSDB terão três parlamentares cada. Avante, PV, Pode, PSB e Novo terão dois deputados cada. Democrata, PDT, Psol e Rede terão um representante cada.

Confira o perfil dos 77 deputados estaduais

Adriana Souza (PT)

Foi a mulher vereadora mais votada da história de Contagem em 2024, além de dirigente sindical e cofundadora do movimento socioambiental SOS Vargem das Flores.

Adriano Alvarenga (PP)

Reeleito para o segundo mandato na ALMG, presidiu a Comissão de Defesa do Consumidor e foi prefeito de Rio Casca por dois mandatos.

Alê Portela (PL)

Eleita para seu segundo mandato, é advogada, mestre em Direito Ambiental e exerceu o cargo de secretária de Estado de Desenvolvimento Social.

Amanda Teixeira Dias (PL)

Reeleita para seu segundo mandato na ALMG, é fundadora do projeto social Infância Digna e filha do ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio.

Ana Paula Siqueira (PT)

Assume seu terceiro mandato na ALMG em 2027, foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e é graduada em Serviço Social.

Anderson Lima (PL)

Eleito em 2026 para seu primeiro mandato na ALMG, atuou por dois mandatos como vereador em Uberlândia, além de ser escritor e graduado em diversas áreas.

Andréia de Jesus (PT)

Assume o terceiro mandato na ALMG, é advogada popular e educadora, tendo presidido a Comissão de Direitos Humanos da ALMG.

Antonio Carlos Arantes (PL)

Reeleito para o sétimo mandato na ALMG, foi 1º vice-presidente da Assembleia e prefeito de Jacuí por três mandatos.

Beatriz Cerqueira (PT)

Assume seu terceiro mandato em 2027, sendo ex-presidente da CUT/MG e ex-coordenadora do Sind-UTE/MG.

Betão (PT)

Reeleito para o segundo mandato consecutivo, foi presidente da Comissão do Trabalho da ALMG, vereador em Juiz de Fora e professor efetivo.

Betinho Pinto Coelho (União)

Assume seu terceiro mandato consecutivo na ALMG, onde foi 3º vice-presidente, e é formado em Administração.

Bruno Engler (PL)

Coordenador do Movimento Direita Minas, assume seu terceiro mandato consecutivo na ALMG como o deputado estadual mais votado do pleito.

Cabo Gregório Silva (Democrata)

Policial militar, líder comunitário e fundador do Instituto Cruz Azul, assume seu primeiro mandato eletivo na ALMG.

Carlos Henrique (Republicanos)

Reeleito para o quinto mandato na ALMG, onde ingressou em 2011, foi também vereador em Belo Horizonte por três mandatos.

Carol Caram (Avante)

Eleita para o segundo mandato, é advogada especialista em Direito Público e Consumidor, com trajetória na OAB-MG e procuradoria municipal.

Chiara Biondini (PL)

Eleita para o segundo mandato, é estudante de Administração e atua em pautas ligadas ao empreendedorismo e recuperação de dependentes químicos.

Coronel Henrique (PL)

Reeleito para o terceiro mandato consecutivo, presidiu a Comissão de Esporte, atuou 23 anos na AMAN e possui doutorado em Medicina Veterinária.

Cristiano Silveira (PT)

Reeleito para o quarto mandato na ALMG, graduado em Filosofia e ex-líder estudantil, já presidiu a Comissão de Direitos Humanos.

Daniel Sucupira (PT)

Eleito deputado pela primeira vez, foi vereador e prefeito de Teófilo Otoni por dois mandatos, além de professor e mestre em Gestão Territorial.

Delegada Sheila (PL)

Eleita para o terceiro mandato, é delegada da Polícia Civil e atuou na presidência da Comissão de Combate ao Crack e Outras Drogas.

Delegado Christiano Xavier (PSD)

Reeleito para o segundo mandato, é delegado de Polícia Civil e foi prefeito de Santa Luzia por dois mandatos.

Denerval Germano (PL)

Produtor rural com MBA pela FGV, foi eleito pela primeira vez para a ALMG após ter sido prefeito de Taiobeiras por quatro mandatos.

Doorgal Andrada (PP)

Assume seu terceiro mandato consecutivo, tendo presidido a Comissão de Constituição e Justiça da ALMG e atuado como vereador em Belo Horizonte.

Doutor Jean Freire (PT)

Assume seu quarto mandato na ALMG, já foi 2º vice-presidente da Casa e vereador em Itaobim por três mandatos.

Dr. Mauricio (Novo)

Reeleito para o segundo mandato, é médico ortopedista, produtor rural e ex-prefeito de Ouro Fino por dois mandatos.

Dra. Laís Santiago (PDT)

Médica rádio-oncologista e vice-diretora clínica do Hospital Dilson Godinho em Montes Claros, focada no atendimento e acesso à saúde.

Duarte Bechir (PSD)

Reeleito para o sexto mandato na ALMG, é servidor público federal do IBGE, bacharel em Direito e ex-prefeito de Campo Belo.

Eduardo Azevedo (PL)

Reeleito para seu segundo mandato consecutivo na ALMG, é engenheiro civil, ex-vereador em Divinópolis e defensor de pautas conservadoras.

Elismar Prado (PSD)

Reeleito para seu quinto mandato consecutivo, é sociólogo e músico, com foco de atuação na defesa do consumidor e saúde.

Enes Cândido (PSD)

Reeleito para seu segundo mandato na ALMG, foi secretário de Saúde de Governador Valadares e vereador mais votado do município.

Fabão (PV)

Ex-policial militar, advogado e vereador mais votado da história de Uberlândia em 2024, assume seu primeiro mandato na ALMG.

Fernando Breno (PRD)

Advogado e ex-prefeito de Coromandel por dois mandatos, assume seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa.

Flávia Borja (Pode)

Educadora e fonoaudióloga, foi vereadora de Belo Horizonte por dois mandatos e idealizadora de projetos sociais.

Gil Pereira (PSD)

Reeleito para o nono mandato consecutivo na ALMG, presidiu a Comissão de Minas e Energia e diversas outras comissões.

Grego da Fundação (União)

Assume seu segundo mandato consecutivo na ALMG, foi ouvidor-geral, prefeito de Muriaé e atua no voluntariado hospitalar.

Gustavo Santana (PL)

Empresário e produtor rural, foi reeleito para o quarto mandato consecutivo na ALMG, onde atuou como 1º-secretário.

Gustavo Valadares (PSD)

Eleito para o sétimo mandato consecutivo na ALMG, foi líder do Governo, secretário de Estado de Governo e presidente da CPI de Brumadinho.

Heleno do Hospital (PSDB)

Gestor hospitalar há 17 anos em Cachoeira Escura, liderou programas de cirurgias eletivas na região do Vale do Aço.

Iza Lourença (Psol)

Graduada em Comunicação Social pela UFMG, foi vereadora por dois mandatos em Belo Horizonte e líder ativista em movimentos sociais.

João do Social (Avante)

Administrador de empresas e ex-secretário de Desenvolvimento Social em Brumadinho, assume seu primeiro mandato na ALMG.

João Magalhães (PSD)

Assume seu quarto mandato consecutivo na ALMG, onde foi líder do Governo, além de ter exercido cinco mandatos como deputado federal.

Juca Bahia (PRD)

Economista e empresário, foi prefeito de Paraopeba por dois mandatos e secretário de Desenvolvimento Econômico em Sete Lagoas.

Leleco Pimentel (PT)

Historiador, educador popular e cientista político, assume seu segundo mandato na ALMG defendendo pautas socioambientais e comunitárias.

Leninha (PT)

Bióloga, mestre em Desenvolvimento Social e ex-diretora do Sind-UTE, assume o terceiro mandato consecutivo na ALMG, onde foi 1ª vice-presidenta.

Lucas Lasmar (Rede)

Administrador de empresas e ex-secretário de Saúde de Oliveira, assume seu segundo mandato na ALMG focado na humanização do SUS.

Lud Falcão (Republicanos)

Reeleita para seu segundo mandato, é advogada e empreendedora, atuante nas pautas de saúde, educação e setor produtivo.

Luiz Paulo (PSB)

Administrador formado pela UFLA, foi vereador e prefeito de Curvelo por dois mandatos antes de conquistar sua primeira vaga na ALMG.

Luizinho (PT)

Reeleito para seu segundo mandato na ALMG, foi vice-presidente da Comissão de Educação e prefeito de Alfenas por três mandatos.

Macaé Evaristo (PT)

Professora, mestre em educação e ex-ministra dos Direitos Humanos, foi reeleita para o segundo mandato na ALMG.

Marcelo Heitor (PL)

Graduado em Administração e conservador, foi vereador em Poços de Caldas e assume seu primeiro mandato na ALMG.

Maria Clara Marra (PSDB)

Reeleita para o segundo mandato, é advogada, contadora e atuou como presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência.

Marília Amaral (PL)

Advogada especialista em Direito Eleitoral, atua no movimento conservador e fundou o núcleo Direita Minas em Pouso Alegre.

Mário Henrique Caixa (PV)

Reeleito para o quinto mandato na ALMG, atuou como secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão de Esportes.

Marli Ribeiro (PL)

Pedagoga, psicanalista e missionária, foi vereadora por três mandatos em Paracatu e reelegeu-se para o segundo mandato na ALMG.

Marquinho Lemos (PT)

Assume seu terceiro mandato na ALMG, foi prefeito de Carbonita por três vezes e fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais local.

Mauro Tramonte (Republicanos)

Jornalista e apresentador de TV, assume seu terceiro mandato na ALMG, tendo presidido a Comissão de Turismo e Gastronomia.

Nayara Rocha (PP)

Reeleita para seu segundo mandato na ALMG, é bacharel e doutoranda em Direito, tendo atuado como vice-líder do Governo.

Neilando Pimenta (Republicanos)

Advogado e doutorando em Ciências Jurídicas, foi reeleito para seu quinto mandato consecutivo na ALMG.

Noraldino Júnior (PSB)

Assume seu quarto mandato consecutivo na ALMG, com atuação destacada em pautas ambientais e na proteção dos direitos dos animais.

Pablo Almeida (PL)

Vereador mais votado da história de Belo Horizonte em 2024 e conservador, assume seu primeiro mandato na ALMG.

Pedro Luiz (PL)

Eleito para seu primeiro mandato na ALMG, foi vereador de destaque em Contagem e militante em movimentos de direita.

Raul Belém (PSD)

Reeleito para seu terceiro mandato consecutivo, foi presidente da Comissão de Agropecuária, líder de bloco e prefeito de Araguari.

Ricardo Campos (PT)

Reeleito para o segundo mandato consecutivo, presidiu a Comissão de Participação Popular e é formado em Administração.

Roberta Lopes (PL)

Jornalista e ex-vereadora em Juiz de Fora, é fundadora regional do movimento Direita Minas e assume seu primeiro mandato na ALMG.

Roberto Andrade (PRD)

Reeleito para seu quarto mandato consecutivo, foi líder do Governo na ALMG e presidente do CORI-MG por três mandatos.

Rodrigo Cadeirante (Pode)

Foi o vereador mais votado da história de Montes Claros, com foco em inclusão e acessibilidade, assumindo seu primeiro mandato na ALMG.

Rodrigo Lopes (União)

Reeleito para o segundo mandato consecutivo, foi professor, gestor público e ex-prefeito do município de Andradas.

Samuel Caires (PL)

Eleito aos 20 anos como o vereador mais jovem de Janaúba em 2024, assume seu primeiro mandato na ALMG com pautas conservadoras e de proteção social.

Sargento Rodrigues (PL)

Reeleito para o oitavo mandato consecutivo na ALMG, é advogado, jornalista e presidiu a Comissão de Segurança Pública por seis vezes.

Tito Torres (PSD)

Reeleito para seu quarto mandato na ALMG, presidiu a Comissão de Meio Ambiente e é empresário e pecuarista.

Tony Carlos (PSDB)

Jornalista e empresário, retorna para seu terceiro mandato como deputado estadual, tendo exercido seis mandatos como vereador em Uberaba.

Ugleno Alves (PL)

Ex-presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, estudante de Direito e líder comunitário, assume seu primeiro mandato na ALMG.

Ulysses Gomes (PT)

Reeleito para seu quinto mandato na ALMG, foi líder do bloco de oposição, 1º-secretário da Mesa e vereador em Itajubá.

Vitório Junior (PP)

Reeleito para seu segundo mandato, foi 2º-secretário da ALMG, vice-prefeito de Ribeirão das Neves por dois mandatos e vereador.

Vittorio Medioli (PL)

Nascido na Itália e naturalizado brasileiro, foi deputado federal por quatro mandatos e prefeito de Betim por duas vezes, assumindo o primeiro mandato na ALMG.

Zé Guilherme (PP)

Reeleito para o terceiro mandato consecutivo na ALMG, presidiu a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e foi líder do Governo.

Zé Laviola (Novo)

Reeleito para o segundo mandato na ALMG, é advogado, ex-vice-presidente da CCJ e membro de tradicional família política mineira.

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Fonte: ALMG