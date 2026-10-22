Daten leva soluções para automação comercial e modernização do varejo ao Fórum de Canais e Inovação AFRAC 2026

A Daten, uma das principais indústrias de computadores do Brasil, participa da 5ª edição do Fórum de Canais e Inovação AFRAC 2026, que acontece no dia 22 de outubro, em São Paulo (SP). A companhia apresentará seu portfólio para automação comercial, incluindo o Pinpad DT60, desktops, mini PCs, All in Ones e notebooks. Os equipamentos atendem a diferentes demandas do varejo, desde a modernização dos pontos de venda (PDVs) até a gestão operacional, combinando desempenho, segurança e versatilidade para estabelecimentos de diferentes portes.

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"O varejo está cada vez mais conectado e exige uma infraestrutura tecnológica capaz de acompanhar o ritmo das operações e oferecer uma experiência de compra mais ágil e eficiente. Na Daten, buscamos atender a essas demandas com um portfólio versátil, que contribui para a modernização dos pontos de venda e a produtividade das equipes", afirma Paulo Pacheco, Diretor Comercial da Daten. Segundo o executivo, a participação no Fórum da AFRAC também é uma oportunidade para ampliar o diálogo com o ecossistema de canais. "Queremos estar cada vez mais próximos dos parceiros que impulsionam a transformação digital do comércio brasileiro, oferecendo tecnologias confiáveis e adequadas às necessidades de cada negócio", diz.

Promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços (AFRAC), o evento reunirá executivos e especialistas para discutir tendências do setor. A participação da Daten integra sua estratégia de ampliar a atuação em automação comercial e estreitar o relacionamento com canais e parceiros tecnológicos. Com soluções para processamento de pagamentos, integração com periféricos e execução de sistemas comerciais, a companhia busca reduzir gargalos operacionais, otimizar espaços e agilizar as rotinas do varejo, oferecendo equipamentos adaptáveis às diferentes necessidades dos negócios. Entre os destaques apresentados no evento estão:

- Pinpad DT60: Reúne recursos de pagamento, identificação e autenticação em um único dispositivo, contribuindo para simplificar a jornada de compra e oferecer mais segurança nas transações. Possui tela IPS de 7 polegadas, duas câmeras que permitem aplicações de reconhecimento facial, autenticação biométrica e teclado físico, além de suporte a pagamentos por aproximação, chip e tarja magnética. Equipado com Android 14, conta ainda com conectividade USB-C, Wi-Fi e Bluetooth e certificações de segurança PCI e EMV, ampliando as possibilidades de integração aos sistemas de atendimento do varejo.

- Mini PC DC6D-U: Com formato compacto e suporte à fixação VESA, pode ser instalado na parte traseira de monitores compatíveis, liberando espaço nos balcões e facilitando a organização dos pontos de venda. Suporta até três telas simultâneas, permitindo acompanhar diferentes sistemas e informações em uma mesma estação de trabalho. Possui gabinete tool-less, que simplifica a manutenção e reduz o tempo necessário para intervenções técnicas, além de sensor de intrusão e criptografia TPM 2.0 para proteção dos dados. Conta ainda com processador Intel de última geração, memória expansível até 64 GB e armazenamento SSD de até 2 TB.

- All in One DC6D-A23: Integra monitor, CPU e alto-falantes em um único equipamento, simplificando a instalação e reduzindo a necessidade de componentes separados nos balcões de atendimento. Possui tela de 23,6 polegadas com borda infinita e ajustes de altura e inclinação, que favorecem a ergonomia dos profissionais durante o expediente, além de webcam FHD pop-up. Com opções de processadores Intel de última geração e oito portas USB, permite conectar diferentes periféricos e adaptar a estação de trabalho às necessidades de cada estabelecimento.

- Desktop DC5A-S: Equipado com processador AMD Ryzen 5 PRO 5650GE, memória de 8 GB a 16 GB e armazenamento SSD de até 512 GB, oferece capacidade de processamento para executar sistemas de vendas, gestão de estoques e outras aplicações comerciais simultaneamente. Um de seus diferenciais é a conectividade, com até 12 portas USB, incluindo conexões USB-C e serial, que facilitam a integração com leitores de códigos de barras, impressoras e outros periféricos. Essa versatilidade permite atender diferentes configurações de PDVs e acompanhar as demandas operacionais dos estabelecimentos.

- Notebook DCM4B-4: Voltado a gestores, supervisores e equipes que precisam acessar sistemas e informações em diferentes ambientes, oferece mobilidade para acompanhar indicadores, realizar auditorias e administrar operações em múltiplas unidades. Possui tela antirreflexo de 14,1 polegadas, opções de webcam HD ou FHD com cortina de privacidade, sensor biométrico e certificação militar MIL-STD 810, que agrega resistência para o uso em deslocamentos e diferentes condições de trabalho. Conta ainda com memória expansível até 64 GB e armazenamento de até 2 TB, oferecendo capacidade para atividades administrativas e análise de dados comerciais.

O time de especialistas da Daten estará presente em seu estande durante o Fórum de Canais e Inovação AFRAC 2026 para demonstrar as funcionalidades dos equipamentos e discutir aplicações específicas para o varejo e o setor de serviços. Para mais informações, acesse www.daten.com.br.

Daten no Fórum de Canais e Inovação AFRAC 2026

Data: 22 de outubro de 2026

Horário: das 8h às 18h

Local: Novotel - Avenida Zaki Narchi, 500 - Vila Guilherme - São Paulo (SP)

Sobre a Daten

Criada em 2001, a Daten é uma das companhias líderes na produção nacional de PCs e notebooks. A empresa é referência no mercado de equipamentos de informática e tem forte presença nos segmentos de governo e corporativo. Possui sólidas parcerias com líderes mundiais, como Microsoft, Intel, AMD, AOC e LG, e se destaca pela presença nacional, com ampla rede de suporte e assistências técnicas. Seu centro de tecnologia fica em Ilhéus (BA), e a companhia possui escritórios comerciais em São Paulo, Salvador e Recife. Visite: www.daten.com.br.

A Daten, uma das principais indústrias de computadores do Brasil, participa da 5ª edição do Fórum de Canais e Inovação AFRAC 2026, que acontece no dia 22 de outubro, em São Paulo (SP). A companhia apresentará seu portfólio para automação comercial, incluindo o Pinpad DT60, desktops, mini PCs, All in Ones e notebooks. Os equipamentos atendem a diferentes demandas do varejo, desde a modernização dos pontos de venda (PDVs) até a gestão operacional, combinando desempenho, segurança e versatilidade para estabelecimentos de diferentes portes.

"O varejo está cada vez mais conectado e exige uma infraestrutura tecnológica capaz de acompanhar o ritmo das operações e oferecer uma experiência de compra mais ágil e eficiente. Na Daten, buscamos atender a essas demandas com um portfólio versátil, que contribui para a modernização dos pontos de venda e a produtividade das equipes", afirma Paulo Pacheco, Diretor Comercial da Daten. Segundo o executivo, a participação no Fórum da AFRAC também é uma oportunidade para ampliar o diálogo com o ecossistema de canais. "Queremos estar cada vez mais próximos dos parceiros que impulsionam a transformação digital do comércio brasileiro, oferecendo tecnologias confiáveis e adequadas às necessidades de cada negócio", diz.

Promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços (AFRAC), o evento reunirá executivos e especialistas para discutir tendências do setor. A participação da Daten integra sua estratégia de ampliar a atuação em automação comercial e estreitar o relacionamento com canais e parceiros tecnológicos. Com soluções para processamento de pagamentos, integração com periféricos e execução de sistemas comerciais, a companhia busca reduzir gargalos operacionais, otimizar espaços e agilizar as rotinas do varejo, oferecendo equipamentos adaptáveis às diferentes necessidades dos negócios. Entre os destaques apresentados no evento estão:

- Pinpad DT60: Reúne recursos de pagamento, identificação e autenticação em um único dispositivo, contribuindo para simplificar a jornada de compra e oferecer mais segurança nas transações. Possui tela IPS de 7 polegadas, duas câmeras que permitem aplicações de reconhecimento facial, autenticação biométrica e teclado físico, além de suporte a pagamentos por aproximação, chip e tarja magnética. Equipado com Android 14, conta ainda com conectividade USB-C, Wi-Fi e Bluetooth e certificações de segurança PCI e EMV, ampliando as possibilidades de integração aos sistemas de atendimento do varejo.

- Mini PC DC6D-U: Com formato compacto e suporte à fixação VESA, pode ser instalado na parte traseira de monitores compatíveis, liberando espaço nos balcões e facilitando a organização dos pontos de venda. Suporta até três telas simultâneas, permitindo acompanhar diferentes sistemas e informações em uma mesma estação de trabalho. Possui gabinete tool-less, que simplifica a manutenção e reduz o tempo necessário para intervenções técnicas, além de sensor de intrusão e criptografia TPM 2.0 para proteção dos dados. Conta ainda com processador Intel de última geração, memória expansível até 64 GB e armazenamento SSD de até 2 TB.

- All in One DC6D-A23: Integra monitor, CPU e alto-falantes em um único equipamento, simplificando a instalação e reduzindo a necessidade de componentes separados nos balcões de atendimento. Possui tela de 23,6 polegadas com borda infinita e ajustes de altura e inclinação, que favorecem a ergonomia dos profissionais durante o expediente, além de webcam FHD pop-up. Com opções de processadores Intel de última geração e oito portas USB, permite conectar diferentes periféricos e adaptar a estação de trabalho às necessidades de cada estabelecimento.

- Desktop DC5A-S: Equipado com processador AMD Ryzen 5 PRO 5650GE, memória de 8 GB a 16 GB e armazenamento SSD de até 512 GB, oferece capacidade de processamento para executar sistemas de vendas, gestão de estoques e outras aplicações comerciais simultaneamente. Um de seus diferenciais é a conectividade, com até 12 portas USB, incluindo conexões USB-C e serial, que facilitam a integração com leitores de códigos de barras, impressoras e outros periféricos. Essa versatilidade permite atender diferentes configurações de PDVs e acompanhar as demandas operacionais dos estabelecimentos.

- Notebook DCM4B-4: Voltado a gestores, supervisores e equipes que precisam acessar sistemas e informações em diferentes ambientes, oferece mobilidade para acompanhar indicadores, realizar auditorias e administrar operações em múltiplas unidades. Possui tela antirreflexo de 14,1 polegadas, opções de webcam HD ou FHD com cortina de privacidade, sensor biométrico e certificação militar MIL-STD 810, que agrega resistência para o uso em deslocamentos e diferentes condições de trabalho. Conta ainda com memória expansível até 64 GB e armazenamento de até 2 TB, oferecendo capacidade para atividades administrativas e análise de dados comerciais.

O time de especialistas da Daten estará presente em seu estande durante o Fórum de Canais e Inovação AFRAC 2026 para demonstrar as funcionalidades dos equipamentos e discutir aplicações específicas para o varejo e o setor de serviços. Para mais informações, acesse www.daten.com.br.

Daten no Fórum de Canais e Inovação AFRAC 2026

Data: 22 de outubro de 2026

Horário: das 8h às 18h

Local: Novotel - Avenida Zaki Narchi, 500 - Vila Guilherme - São Paulo (SP)

Sobre a Daten

Criada em 2001, a Daten é uma das companhias líderes na produção nacional de PCs e notebooks. A empresa é referência no mercado de equipamentos de informática e tem forte presença nos segmentos de governo e corporativo. Possui sólidas parcerias com líderes mundiais, como Microsoft, Intel, AMD, AOC e LG, e se destaca pela presença nacional, com ampla rede de suporte e assistências técnicas. Seu centro de tecnologia fica em Ilhéus (BA), e a companhia possui escritórios comerciais em São Paulo, Salvador e Recife. Visite: www.daten.com.br.

Planin - Assessoria de Comunicação e de Imprensa da Daten

Beatriz Imenes, Mariana Mirrha e equipe - www.planin.com

Contato: Leticia Gregorio - cel.: (11) 99545-3946

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