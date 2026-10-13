Terremoto no Panamá mobiliza ajuda humanitária para cidades isoladas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Comunidades atingidas pelo terremoto de magnitude 7,7 que sacudiu o Panamá na sexta-feira (9/12) continuam isoladas. A destruição de vias e pontes impede o recebimento de ajuda nas localidades afetadas.

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O terremoto deixou 27 feridos e causou graves danos à infraestrutura. O tremor afetou cidades e pequenos povoados de camponeses nas províncias de Los Santos, Herrera, Coclé e Veraguas, onde centenas de casas desabaram e danos atingiram escolas e igrejas.

"Há lugares aonde não conseguimos chegar e dos quais nem sequer temos os relatos. Não conseguimos chegar nem para entregar ajuda", explicou o chefe do Centro de Operações de Emergências do Sistema Nacional de Proteção Civil, René García, à AFP.

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Impactos e isolamento geográfico

Várias comunidades isoladas e com baixa densidade populacional ficam nos arredores de Tonosí, localidade situada 350 km a sudoeste da Cidade do Panamá e epicentro do sismo. Em algumas áreas, os serviços de comunicação também apresentam problemas.

O tremor gerou mais de 3.500 afetados em todo o território panamenho. O balanço contabiliza 1.600 moradias danificadas, muitas das quais passarão por demolição, além de 656 escolas atingidas.

Dificuldades na assistência humanitária

Chuvas que dificultam voos com suprimentos e mais de 400 réplicas do tremor complicam o envio de donativos e a avaliação dos estragos. García declarou que a reconstrução precisa esperar porque continua tremendo na região. "Isso está apenas começando", disse.

O governo panamenho distribuiu 90 toneladas de assistência compostas por água e comida; camas dobráveis; barracas e produtos básicos variados.

Os Estados Unidos forneceram utensílios diversos e anunciaram a doação de US$ 5 milhões, equivalentes a aproximadamente R$ 25 milhões, destinados à assistência humanitária.

O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido em algumas áreas nesta segunda-feira. As aulas permanecem suspensas em todo o país e repartições públicas danificadas seguem fechadas.

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Centenas de pessoas continuam alojadas em dezenas de abrigos, parques e jardins pela impossibilidade de regressar às moradias. A Cidade do Panamá sentiu o abalo com intensidade e registrou pânico, mas não sofreu grandes danos.