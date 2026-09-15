Jacobs Foundation destina CHF 5 milhões para garantir o acesso das crianças à educação na Colômbia após o recente terremoto

ZURIQUE, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apóso terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia em 10 de agosto, a Jacobs Foundation está destinando CHF 5 milhões para assegurar o acesso das crianças à educação, garantindo o aprendizado e desenvolvimento delas. Em conjunto com parceiros locais, os recursos irão garantir a continuidade educacional com base em evidências nas comunidades afetadas durante a recuperação do local.

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O terremoto, com seu epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó, causou perdas e interrupções generalizadas em toda a Colômbia. Após a resposta imediata a atenção agora também está voltada para o significado da recuperação para as crianças nos próximos meses.

A reconstrução de escolas e instalações danificadas é apenas o começo. Juntamente com os esforços de recuperação a proteção do aprendizado das crianças também exigirá acesso sustentado a educação de qualidade e apoio às escolas e suas comunidades. O financiamento da Jacobs Foundation destina-se a fortalecer esses esforços e a reduzir o risco de que interrupções de curto prazo levem a perdas de aprendizado de longo prazo durante o restante do ano letivo.

Esta resposta irá apoiar as parcerias que a Jacobs Foundation vem desenvolvendo em toda a Colômbia desde o lançamento da iniciativa Colombia Evidencia Potencial en Educación (CEPE). A Jacobs Foundation trabalha com autoridades públicas, fundações filantrópicas, pesquisadores, educadores e outros parceiros para solidificar os sistemas educacionais e aprimorar o aprendizado e o desenvolvimento das crianças.

Cinco das quatorze Communities of Change da CEPE – Quibdó, Chocó, Cali, Manizales e Cauca – foram afetadas pelo terremoto com condições substancialmente diferentes. Algumas escolas sofreram sérios danos de infraestrutura e permanecem fechadas, enquanto outras puderam retomar a educação presencial com adaptações. As avaliações continuam para determinar o que as crianças, os professores, os líderes escolares e os sistemas educacionais locais irão precisar.

Ana Cubillo, Diretora de Programa Global da Jacobs Foundation, disse: “Não estamos começando do zero. Com a CEPE já foram estabelecidas relações entre autoridades públicas, fundações, pesquisadores, educadores e outros atores locais, com base em um compromisso compartilhado de aprimorar o aprendizado das crianças. Em caso de emergência, essas relações são vitais por permitir a coordenação com pessoas que realmente conhecem suas comunidades, para que possamos adaptar nosso às condições que podem mudar rapidamente. A recuperação será diferente em cada local, mas essas parcerias nos dão uma base sólida para a resposta.”

Juntamente com seus parceiros da CEPE, a Jacobs Foundation continua a avaliar as condições e determinar como esse financiamento de emergência pode apoiar melhor a educação durante e depois do período de recuperação.

Para mais informações sobre a Jacobs Foundation, visite https://jacobsfoundation.org/.

NOTAS PARA EDITORES:

Sobre a Jacobs Foundation

Fundada em 1989 e sediada em Zurique, Suíça, a Jacobs Foundation investe no futuro dos jovens, viabilizando e promovendo pesquisas de alta qualidade sobre aprendizado e desenvolvimento. Ela imagina um mundo no qual todas as crianças têm acesso oportunidades de aprendizado com base em evidências necessárias para a prosperidade delas. Para isso, a Jacobs Foundation está pondo em execução seu plano Estratégia 2030 para transformar as evidências em políticas e práticas - com base em uma ambiciosa Agenda de Pesquisas para identificar as diferenças na maneira como as crianças vivem e aprendem em diferentes ambientes.

A Jacobs Foundation trabalha com parceiros dos setores públicos, privados e da sociedade civil na Suíça, Costa do Marfim, Gana e Colômbia para transformar os sistemas educacionais. A Jacobs Foundation também financia pesquisadores em todo o mundo, incentivando redes e parcerias para ajudar a informar políticas e práticas baseadas em evidências em todo o mundo.

Para perguntas da mídia, contate jacobs@atalanta.co.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001262714)