Hot Wheels roubados de um trem são recuperados pela polícia, mas o que chama a atenção nas 350 caixas de miniaturas é o valor estimado: cerca de R$ 270 mil

Policiais do Departamento de Polícia de Colton, na Califórnia, conseguiram recuperar 350 caixas de carrinhos da marca "Hot Wheels". A totalidade da carga apreendida possui um valor estimado em 54 mil dólares. Todas essas mercadorias foram levadas recentemente durante a execução de um roubo contra um trem.

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Integrantes do Departamento de Polícia de Colton informaram que o início dos trabalhos ocorreu graças a uma chamada telefônica. A ligação efetuada para o canal de emergência 911 alertou a corporação sobre a ocorrência do assalto ao trem.

Vigilância policial e prisão do suspeito

Os dados repassados pelo aviso registraram o comportamento do suspeito na área indicada. Jillian Nunez, do Departamento de Polícia de Colton, explicou a dinâmica vista no momento: "uma caminhonete preta estava no final do beco sem saída carregando várias caixas na traseira de sua caminhonete".

Um oficial do Departamento de Polícia de Colton realizava uma vigilância posicionado embaixo de uma ponte próxima. O agente permaneceu no ponto de campana até o instante em que o suspeito saiu com a caminhonete.

Os policiais abordaram o homem, efetuaram a prisão e o encaminharam para o West Valley Detention Center. No local, o detido foi registrado formalmente pelas acusações de arrombamento, posse de propriedade roubada e furto qualificado.

Histórico de assaltos na região

Moradores que residem perto da Maple demonstraram receio de falar diante das câmeras por medo de retaliação. Pessoas da vizinhança afirmaram que aquele setor representa um ponto constante para assaltos a trens.

Esse roubo figura entre os casos mais recentes registrados em Inland Empire. No começo deste mês, um grupo de assaltantes fugiu da polícia durante uma perseguição em alta velocidade antes de abandonar o carro na cidade de Crestline.

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O Departamento de Polícia de Colton declarou gratidão pela chamada antecipada ao 911, cujo aviso forneceu tempo hábil para os policiais agirem com rapidez e prenderem o indivíduo. Jillian Nunez destacou a importância do flagrante ao afirmar: "ter uma prisão dessa proporção é algo muito importante".