Andersen Consulting incorpora empresa colaboradora no Uzbequistão

A Andersen Consulting amplia suas capacidades em cibersegurança e transformação de negócios por meio de um Acordo de Colaboração com a Algoruni, uma empresa de consultoria sediada no Uzbequistão.

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A Algoruni assessora organizações na construção de ciber-resiliência, abordando, simultaneamente, prioridades mais amplas de gestão, regulação e sustentabilidade. Com sede em Tashkent, a empresa oferece serviços que abrangem estratégia de cibersegurança e proteção de dados, governança corporativa e melhoria operacional, além de estratégia e relatórios ESG, com foco em soluções práticas adaptadas às circunstâncias específicas de cada cliente.

“Cada organização enfrenta uma combinação distinta de riscos e oportunidades; por isso, acreditamos que soluções eficazes devem partir da realidade do próprio negócio”, afirmou Alisher Zaynutdinov, diretor-geral da Algoruni. “Tornar-nos uma empresa colaboradora da Andersen Consulting nos permite aliar essa abordagem a recursos e perspectivas internacionais mais amplos, oferecendo novas formas de ajudar nossos clientes a transformar desafios complexos em soluções práticas e voltadas para o futuro.”

“A Algoruni estruturou sua atuação em torno da resolução de questões que permeiam a intersecção entre tecnologia, gestão, regulação e sustentabilidade”, destacou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Essa abrangência, somada à ênfase na implementação prática, torna a empresa uma excelente parceira para a Andersen Consulting, à medida que continuamos a desenvolver soluções integradas para empresas que enfrentam desafios cada vez mais complexos.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, transformação de negócios, tecnologia e IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, disponibilizando consultoria de alto nível — abrangendo áreas tributária, jurídica, avaliação de ativos, mobilidade global e assessoria — por meio de uma plataforma que conta com mais de 50 mil profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades, por intermédio de suas empresas-membro e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita (limited partnership) que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membro e empresas colaboradoras ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261020545939/pt/

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