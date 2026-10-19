Quando é a vindima na Toscana e como funciona o roteiro

O auge da vindima, a colheita da uva na Toscana, costuma ocorrer entre a segunda quinzena de setembro e as primeiras semanas de outubro, com temperaturas amenas, entre 20°C e 25°C. É nessa janela que a SuaGuia , agência boutique especializada em viagens sob medida para a Itália, estrutura um roteiro que vai além da simples visita a uma vinícola.

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Da colheita ao rótulo próprio

O roteiro inclui participar da colheita das uvas ao lado dos produtores e acompanhar as etapas seguintes da vinificação, até chegar a uma garrafa com rótulo criado para aquele viajante. O trajeto passa pelo chamado triângulo do vinho toscano: Chianti Classico, entre Florença e Siena, Montalcino, onde nasce o Brunello, e Montepulciano, terra do Vino Nobile.

"Não é uma degustação a mais, é a pessoa colher a uva, acompanhar o vinho nascer e voltar para casa com uma garrafa que tem o nome dela no rótulo", diz Eduardo Moreira, cofundador da SuaGuia.

Um roteiro que depende do calendário da uva

Como cada colheita depende do momento certo da uva e da disponibilidade da vinícola parceira, o roteiro é montado com antecedência e ajustado à duração que o viajante quiser.

Trabalho e celebração no mesmo dia

A colheita reúne produtores e visitantes também em torno da mesa: depois do trabalho nos vinhedos, é comum haver refeições, música e degustação do vinho recém-fermentado, o que faz da vindima tanto trabalho quanto celebração. A Itália, aliás, retomou em 2025 a liderança mundial na produção de vinho, com 47,4 milhões de hectolitros, à frente da França e da Espanha, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho.

Perguntas frequentes

Dá para saber a data exata da vindima com muita antecedência?

Não com precisão total, porque a data exata depende do clima do ano. Por isso o roteiro costuma ser fechado dentro da janela de setembro a outubro, com ajustes próximos à viagem.

O viajante participa de todas as etapas da produção do vinho?

O roteiro acompanha a colheita e etapas seguintes da vinificação até o engarrafamento com rótulo próprio, dentro do tempo disponível da viagem.

A colheita é só trabalho ou também tem outras atividades?

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A vindima costuma incluir também refeições, música e degustação do vinho recém-fermentado ao final do dia, além do trabalho de colher a uva.