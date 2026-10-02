NIQ traz novos recursos de IA e automação para o planejamento de espaço e merchandising no varejo

A NielsenIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, anunciou hoje novos recursos de inteligência artificial (IA) e automação para o NIQ Spaceman®, sua plataforma de planejamento de espaços e merchandising no varejo utilizada por mais de 600 varejistas em mais de 65 países. Essas melhorias permitem que os varejistas criem planogramas específicos para cada loja com até 50 vezes mais rapidez, identifiquem lacunas de execução e conformidade e ampliem as decisões de merchandising em toda a rede de lojas, por meio de um acesso ampliado baseado na nuvem.

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“Os varejistas enfrentam uma pressão crescente para adaptar seus sortimentos localmente, garantir uma execução consistente em todas as lojas e responder com mais agilidade às mudanças no comportamento do consumidor”, afirmou Natalie Williams, vice-presidente sênior de Produtos da NIQ. “Esses aprimoramentos ajudam a simplificar o processo ao integrarem inteligência artificial (IA) com capacidade de ação diretamente aos fluxos de trabalho de merchandising e automatizarem tarefas de planejamento tradicionalmente manuais. Isso significa que as equipes podem dedicar menos tempo à criação e à atualização de planogramas e mais tempo para aproveitar oportunidades. Com maior automação, os varejistas conseguem aumentar a produtividade, reagir mais rapidamente às mudanças e tomar decisões de merchandising com mais segurança e em larga escala.

Principais benefícios para o cliente

Trabalhe com mais eficiência com o NIQ Optiq: use IA conversacional para criar e otimizar planogramas por meio de solicitações em linguagem natural no Spaceman. Assim, você reduz o esforço manual e ajuda as equipes de merchandising a realizarem tarefas de planejamento — tradicionalmente muito demoradas — com mais eficiência;

use IA conversacional para criar e otimizar planogramas por meio de solicitações em linguagem natural no Spaceman. Assim, você reduz o esforço manual e ajuda as equipes de merchandising a realizarem tarefas de planejamento — tradicionalmente muito demoradas — com mais eficiência; Localize planogramas específicos para cada loja em larga escala: utilize os recursos de automação do Spaceman. Com isso, é possível criar e manter planogramas personalizados para cada loja em grandes redes, considerando as condições do mercado local, o sortimento de produtos e o comportamento dos consumidores. Dessa maneira, é possível proporcionar maior localização nas prateleiras em larga escala;

utilize os recursos de automação do Spaceman. Com isso, é possível criar e manter planogramas personalizados para cada loja em grandes redes, considerando as condições do mercado local, o sortimento de produtos e o comportamento dos consumidores. Dessa maneira, é possível proporcionar maior localização nas prateleiras em larga escala; Melhore a execução por meio da medição de conformidade impulsionada por IA: com esse recurso, é possível identificar automaticamente lacunas na execução e problemas de conformidade nas lojas. Dessa forma, há uma redução de auditorias manuais e uma experiência mais consistente para o consumidor.

Esses investimentos refletem o compromisso da NIQ de incorporar IA confiável a todos os fluxos de trabalho do varejo, oferecendo soluções baseadas em nuvem que ajudem os varejistas a transitar de maneira mais integrada do planejamento à execução. Ao conectar automação inteligente, decisões de merchandising e medição de execução, a NIQ ajuda os varejistas a promover maior eficiência, consistência e impacto em seus negócios.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

Spaceman® e NIQ® são marcas registradas (com pedidos adicionais pendentes para NIQ); NIQ Optiq e The Full View™ estão em processo de registro. Todas as marcas são de propriedade da Nielsen Consumer LLC ou de suas afiliadas. A NielsenIQ® é uma marca registrada licenciada à NIQ. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos titulares.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas relativas a cronogramas, benefícios, recursos e resultados previstos das melhorias mais recentes do Spaceman. Tais declarações refletem expectativas e projeções atuais baseadas em dados disponíveis, histórico e diversos pressupostos. Termos como “espera”, “prevê”, “projeta”, “acredita”, “estima” e expressões semelhantes visam a identificar essas declarações prospectivas. Essas declarações não constituem garantia de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências dos consumidores, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora procuremos fundamentar nossas análises em dados confiáveis e metodologias sólidas, não assumimos qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

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Perguntas Frequentes

P: O que está mudando no Spaceman®?

R: A NIQ está investindo no Spaceman para oferecer uma solução de merchandising mais escalável, baseada na nuvem e impulsionada pela IA. As últimas melhorias combinam entrega baseada em nuvem, recursos impulsionados por IA/ML e automação aprimorada, ajudando varejistas e fabricantes a planejarem mais rapidamente, executarem melhor e crescerem de maneira mais inteligente, enquanto transformam decisões de merchandising em resultados comerciais mensuráveis.

P: Por que a NIQ está investindo no Spaceman?

R: Os varejistas enfrentam uma pressão cada vez maior para oferecer uma variedade de produtos, executar ações de maneira consistente em todas as lojas e responder mais rapidamente às mudanças no comportamento dos consumidores. Esses investimentos visam reduzir o esforço de planejamento manual, ampliar as decisões de merchandising localizadas e melhorar a execução em grandes redes de lojas.

P: O que diferencia a mais recente evolução do Spaceman?

R: A evolução mais recente reúne IA conversacional, automação de planogramas, modelagem, medição de conformidade e acesso baseado em nuvem no fluxo de trabalho de merchandising do Spaceman. Isso permite que os varejistas passem com mais eficiência do planejamento à execução específica em cada loja, ampliando as decisões em suas redes.

P: Como o Spaceman ajuda os varejistas?

R: O Spaceman auxilia os varejistas na criação e manutenção de planogramas específicos para cada loja em larga escala, na redução do esforço de planejamento manual e na melhoria da visibilidade da execução e da conformidade do merchandising. Dessa forma, as equipes conseguem responder de maneira mais eficaz às condições do mercado local e aos sortimentos.

P: Como o acesso baseado na nuvem beneficia os clientes da Spaceman?

R: A hospedagem no Azure gerenciada pela NIQ permite que os clientes operem o Spaceman em uma infraestrutura de nuvem gerenciada pela NIQ, reduzindo a dependência de recursos internos de TI e, ao mesmo tempo, melhorando a escalabilidade, a velocidade de implementação e o desempenho geral da plataforma.

P: Quais recursos de IA estão incluídos no Spaceman?

R: Com a incorporação da IA conversacional pelo NIQ Optiq, as equipes de merchandising podem utilizar solicitações em linguagem natural para criar e otimizar planogramas com menos esforço manual. O Spaceman também usa IA e aprendizado de máquina para automatizar planogramas e medir a conformidade. Dessa forma, ajuda os varejistas a adaptar o merchandising localmente em larga escala e identificar lacunas de execução nas lojas.

P: O que é o NIQ Optiq no Spaceman?

R: O NIQ Optiq traz a IA conversacional para o Spaceman, permitindo que os usuários transformem solicitações em linguagem natural em ações relacionadas a planogramas. Ele funciona com os dados geridos no Spaceman e com seus recursos atuais de automação e machine learning para ajudar as equipes de merchandising a criar e otimizar planogramas com menos esforço manual.

P: Quem pode se beneficiar do Spaceman?

R: O Spaceman foi projetado para varejistas que desejam modernizar as operações de merchandising, otimizar a criação e a execução de planogramas, reduzir o esforço manual e a complexidade de TI, além de amplificar decisões de merchandising localizadas e pautadas em dados em toda a sua rede de lojas.

P: Que tipos de decisões de negócios o Spaceman pode embasar?

R: O Spaceman fornece suporte a decisões relacionadas ao planejamento de sortimento, planejamento de espaço, criação de planogramas específicos para cada loja, execução de merchandising, medição de conformidade e gestão de categorias. Ao conectar planejamento e execução, o Spaceman ajuda os varejistas a tomarem decisões de merchandising mais localizadas e consistentes em toda a sua rede de lojas.

P: Como o Spaceman alinha-se à estratégia mais ampla da NIQ?

R: Esses investimentos refletem o compromisso mais amplo da NIQ em incorporar IA confiável em todos os fluxos de trabalho do varejo e fornecer soluções baseadas em nuvem que ajudem os varejistas a transitar de forma mais integrada do planejamento à execução. Ao conectar automação inteligente, decisões de merchandising e medição da execução, a NIQ ajuda os varejistas a impulsionar uma maior eficiência e consistência em todas as suas operações.

P: Esta é a fase final da evolução do Spaceman?

R: Não. As melhorias mais recentes representam uma nova etapa no investimento contínuo da NIQ no Spaceman. A NIQ continuará aprimorando a plataforma para ajudar os varejistas a simplificar o merchandising, otimizar a execução e responder com mais eficácia às mudanças nas condições do mercado.

NIQ-GERAL

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261001665246/pt/

Assessoria de Imprensa: Julia Mayer

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julia.mayer@nielseniq.com