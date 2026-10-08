O ministério de Ronaldo Caiado não é o da Segurança Pública

Ronaldo Caiado confirmou, como esperado, nesta semana seguinte ao primeiro turno, o apoio a Flávio Bolsonaro.

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Há um esforço no entorno do ex-governador de Goiás para não passar a impressão de que o apoio foi condicionado à participação em um eventual governo de Flávio.

Mas a negociação está sendo feita, e vai no seguinte sentido: Caiado seria o ministro da Agricultura.

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A pasta da Segurança Pública, antes associada a Caiado, poderia ficar, nesse desenho, com Guilherme Derrite, que foi o senador mais bem votado em São Paulo.