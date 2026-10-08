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O ministério de Ronaldo Caiado não é o da Segurança Pública

Pelas negociações em curso, o ex-governador de Goiás que ficou em quinto lugar na disputa presidencial será o ministro da Agricultura de eventual governo Flávio

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
08/10/2026 09:23

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O ministério de Ronaldo Caiado não é o da Segurança Pública
O ministério de Ronaldo Caiado não é o da Segurança Pública crédito: Foto: Daniel Fagundes/Trilux

Ronaldo Caiado confirmou, como esperado, nesta semana seguinte ao primeiro turno, o apoio a Flávio Bolsonaro.

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Há um esforço no entorno do ex-governador de Goiás para não passar a impressão de que o apoio foi condicionado à participação em um eventual governo de Flávio.

Mas a negociação está sendo feita, e vai no seguinte sentido: Caiado seria o ministro da Agricultura.

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A pasta da Segurança Pública, antes associada a Caiado, poderia ficar, nesse desenho, com Guilherme Derrite, que foi o senador mais bem votado em São Paulo.

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