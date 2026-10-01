De 30 mil para 52 mil lugares: campeão europeu planeja investimento de R$ 5,5 bilhões em ampliação de estádio (Projeto de ampliação do City Ground, estádio do Nottingham Forest)

Tradição e ambição se encontram no novo capítulo da história do Nottingham Forest. Bicampeão da Liga dos Campeões da Europa (1978/79 e 1979/80) e campeão inglês em uma oportunidade (1977/78), o tradicional clube se prepara para executar uma transformação orçada em 790 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 5,5 bilhões) em sua histórica casa, o City Ground.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No entanto, o ambicioso projeto ganhou um desafio logístico decisivo antes mesmo do início das principais intervenções estruturais.

O desafio do deslocamento e a nova ponte sobre o Rio Trent

A proposta do clube prevê um aumento expressivo na capacidade do estádio, saltando dos atuais 31 mil para 52,5 mil lugares. O acréscimo de cerca de 20 mil torcedores em dias de jogos transformou o fluxo e o deslocamento de pessoas ao redor do estádio em uma questão central para o avanço das obras.

Como o City Ground está localizado às margens do Rio Trent, a logística de acesso tornou-se um ponto crítico:

Primeiras alternativas descartadas: O Nottingham Forest sugeriu inicialmente o fechamento parcial de faixas da ponte já existente sobre o rio em dias de partida. Diante da negação das autoridades, o clube apresentou uma segunda opção com restrições de tráfego, que também não obteve o aval necessário.



O Nottingham Forest sugeriu inicialmente o fechamento parcial de faixas da ponte já existente sobre o rio em dias de partida. Diante da negação das autoridades, o clube apresentou uma segunda opção com restrições de tráfego, que também não obteve o aval necessário. A solução definitiva: Para viabilizar a circulação e garantir a aprovação final, o projeto passou a prever a construção de uma nova ponte ultramoderna sobre o Rio Trent, voltada para comportar o expressivo fluxo de pedestres.

Modernização completa da infraestrutura

Além da ampliação das arquibancadas para receber o novo contingente de torcedores, o plano de remodelação do City Ground engloba melhorias em todo o entorno do complexo esportivo:

Construção de uma nova praça pública integrada ao estádio;

Instalação de restaurante e novas opções de entretenimento;

Reformulação das áreas de conferências, mídia e hospitalidade.

Apesar dos avanços no planejamento urbanístico e das negociações com os órgãos locais, ainda não há um prazo determinado para o início das demolições e o pontapé inicial das obras no estádio.

Retorno à elite

A grandiosidade do projeto do novo City Ground reflete o momento de reconstrução do Nottingham Forest no topo do futebol britânico. Após um amargo hiato de 23 anos longe da elite da Inglaterra, o clube garantiu o retorno à Premier League na temporada 2021/22 ao vencer os playoffs da Championship.

Desde o acesso, o proprietário grego Evangelos Marinakis injetou volumosos recursos na reformulação do elenco profissional, transformando o clube em um dos mais ativos em janelas de transferências no futebol europeu.

Depois de duas temporadas brigando contra o rebaixamento e conquistando a permanência, o Forest deu um salto competitivo, firmando-se na primeira metade da tabela da liga inglesa em 2024/25 (7º lugar) e voltando a sonhar com vagas em competições continentais.

Em 2025/26, o Nottingham terminou a Premier League em 16º lugar, com 44 pontos – cinco a mais que o West Ham, 18º e primeiro entre os rebaixados à Championship. Na temporada 2026/27, o Forest ocupa a 13ª posição, com cinco pontos nas cinco primeiras rodadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia De 30 mil para 52 mil lugares: campeão europeu planeja investimento de R$ 5,5 bilhões em ampliação de estádio foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque