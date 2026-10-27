Segurança elétrica na cozinha: o que observar nos aparelhos antes de dormir e por que manter tudo na tomada, mesmo sem uso, pode criar riscos desnecessários

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Ao se preparar para dormir, certas ações automáticas costumam ser executadas: conferir se a porta está fechada, apagar as luzes e checar se carregadores continuam na tomada. Contudo, há eletrodomésticos que também precisam ser desconectados da rede elétrica.

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Na cozinha, perto da máquina de café, a torradeira é indispensável para muitas pessoas no café da manhã. O aparelho costuma ter lugar fixo na bancada, funcionando no desjejum ou à noite, enquanto o plugue permanece conectado durante semanas seguidas.

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Por que apenas desligar o botão não basta

Apertar o botão que encerra o aquecimento interrompe o funcionamento, mas não garante o desligamento completo da rede elétrica. De acordo com o projeto de fabricação, componentes internos permanecem sob tensão mesmo quando nada está sendo tostado.

Manuais de instrução de determinados fabricantes especificam a necessidade de retirar o plugue da tomada logo após o café da manhã. O cuidado tem foco exclusivo na prevenção. A orientação não significa que um aparelho em bom estado vá superaquecer obrigatoriamente ou gerar chamas todas as noites.

Fatores que aumentam os riscos

A torradeira opera com resistências que atingem altas temperaturas. Esse calor pode continuar retido durante períodos prolongados. Deixar a tomada ligada sem interrupção amplia a probabilidade de o item continuar aquecendo mesmo depois que a pessoa encerra o uso e deixa o cômodo.

Falhas de manuseio ou defeitos mecânicos do modelo podem impedir a interrupção do aquecimento enquanto os moradores dormem. Essa circunstância causa curto-circuito ou princípio de incêndio. O perigo cresce com as migalhas acumuladas na gaveta do aparelho, resíduos que queimam com facilidade.

Cabo, plugue e tomada exigem a mesma vigilância direcionada ao aparelho. Certos sinais estruturais demandam alerta: isolamento fissurado, plástico deformado, marcas de superaquecimento, estalos, faíscas ou cheiro de queimado.

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O aparelho deve permanecer afastado de pontos de água e de materiais inflamáveis, como papel-toalha e papelão.