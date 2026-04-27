Risco de fogo em casa: 7 coisas que você faz errado e não sabia

Pequenos descuidos na rotina doméstica podem ter consequências graves e, muitas vezes, o risco de incêndio está em hábitos que parecem inofensivos. Desde a maneira como os aparelhos eletrônicos são conectados na tomada até a organização da cozinha, atitudes simples podem prevenir acidentes. Entender onde estão os perigos é o primeiro passo para proteger sua casa e sua família.

Muitos focos de incêndio começam na parte elétrica da casa por motivos que poderiam ser facilmente evitados. Abaixo, listamos sete erros comuns que aumentam o risco de fogo e como corrigi-los para garantir mais segurança no seu dia a dia.

Leia Mais

1. Sobrecarga de tomadas

Conectar vários aparelhos de alta potência em uma única tomada usando adaptadores, como benjamins ou extensões, causa superaquecimento dos fios. Essa sobrecarga pode derreter o plástico dos cabos e iniciar um curto-circuito, gerando faíscas e fogo. O ideal é distribuir os eletrônicos em diferentes pontos de energia e evitar o uso de múltiplos adaptadores.

2. Cabos e fios danificados

Fios desencapados, amassados ou com dobras excessivas representam um grande perigo. A parte metálica exposta pode entrar em contato com outras superfícies, como tapetes e móveis, e causar um incêndio. Verifique periodicamente os cabos de todos os seus aparelhos e descarte imediatamente os que apresentarem qualquer tipo de dano.

3. Deixar a panela no fogo sem supervisão

Esquecer uma panela no fogão, principalmente durante o preparo de frituras, é uma das principais causas de incêndios em cozinhas. O óleo superaquecido pode entrar em combustão em poucos minutes. A regra é simples: se precisar sair da cozinha, mesmo que por um instante, desligue o fogo.

4. Acúmulo de fiapos na secadora de roupas

O filtro da secadora de roupas acumula fiapos de tecido que são altamente inflamáveis. O calor gerado pelo funcionamento do aparelho pode facilmente iniciar um incêndio se o material não for removido. Limpe o coletor de fiapos após cada ciclo de secagem para eliminar o risco.

5. Guardar produtos inflamáveis em locais errados

Produtos de limpeza, como álcool e solventes, e latas de aerossol devem ser mantidos longe de qualquer fonte de calor, incluindo fogões, fornos e aquecedores de água. O calor pode fazer com que as embalagens se expandam e explodam, espalhando o material inflamável.

6. Uso de materiais inadequados no micro-ondas

Colocar metais, papel alumínio ou recipientes de plástico não apropriados no micro-ondas pode gerar faíscas e iniciar um incêndio. Utilize apenas utensílios de vidro, cerâmica ou plástico que tenham a indicação de que são seguros para esse tipo de forno.

7. Manter carregadores conectados na tomada

Mesmo sem o celular conectado, um carregador na tomada continua consumindo energia e gerando calor. Modelos de baixa qualidade ou danificados podem superaquecer a ponto de causar um curto-circuito. Crie o hábito de retirar o carregador da tomada assim que o aparelho estiver carregado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.