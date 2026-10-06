Aeris e Telna firmam parceria para eliminar a fragmentação global da conectividade da IoT e ampliar a cobertura do IoT Accelerator no Brasil

A Aeris, uma plataforma de conectividade segura para IoT (Internet das Coisas) e dispositivos inteligentes, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Telna, provedora global de infraestrutura de rede gerenciada para conectividade móvel. Juntas, elas combinarão a plataforma Aeris IoT Accelerator (IoTA) e o pacote de segurança Aeris IoT Watchtower®com a rede central nativa em nuvem da Telna, visando eliminar a fragmentação da conectividade, que retarda as implantações multinacionais de IoT. O projeto terá início no Brasil.

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A Telna junta-se a uma comunidade crescente de operadoras de nível 1 no IoT Accelerator, oferecendo a empresas, fabricantes originais de equipamentos (OEMs) e provedores de serviços gerenciados (MSPs) uma forma mais simples de escalar, proteger e gerenciar programas de IoT além das fronteiras.

“As empresas multinacionais não deveriam ter de reconstruir sua estratégia de IoT toda vez que entram em um novo país”, afirmou Mark Cratsenberg, diretor comercial da Aeris. “A entrada da Telna na comunidade IoT Accelerator oferece aos nossos clientes acesso ao Brasil em conformidade com as exigências locais e com baixa latência, por meio da mesma plataforma e dos mesmos recursos de segurança que eles já utilizam globalmente. É mais um passo rumo a uma conectividade verdadeiramente sem fronteiras para a Physical AI e para aplicações de IoT inteligentes e de missão crítica.”

Explorando os setores de IoT de alto crescimento no Brasil

O Brasil restringe o roaming permanente, obrigando há muito tempo as empresas globais a negociar acordos locais separados ou operar estruturas de conectividade paralelas. Por meio dos perfis IMSI locais da Telna no Brasil e de seus mais de 800 acordos de rede em mais de 200 países e territórios, os clientes da Aeris podem alcançar, no Brasil, os mercados de rápido crescimento do agronegócio, da Internet das Coisas (IoT) industrial, da saúde e do setor automotivo, por meio de conectividade local em conformidade e gerenciada junto ao restante de sua frota global.

eSIM sem intervenção manual e breakout local inteligente

A solução conjunta oferece provisionamento de eSIM sem intervenção manual, de modo que os dispositivos se conectem no mercado sem a necessidade de troca de SIM ou de integração país por país. Os Pontos de Presença (PoPs) georreduplicados da Telna, combinados aos acordos globais da Aeris com operadoras de nível 1, possibilitam um breakout local inteligente, que mantém o tráfego de missão crítica próximo ao dispositivo e reduz drasticamente a latência em sistemas autônomos, veículos conectados e inteligência artificial de ponta. A plataforma IoT Accelerator é a única com monitoramento e proteção de segurança totalmente integrados à rede celular, oferecendo proteção zero-trust a cada dispositivo desde o primeiro dia.

“A Telna desenvolveu uma infraestrutura de core nativa da nuvem para que a conectividade pudesse acompanhar o ritmo dos negócios de nossos parceiros, e os IMSIs locais são a base para garantir que essa conectividade permaneça em conformidade no longo prazo”, afirmou Gregory Gundelfinger, fundador e CEO da Telna. “Juntamente com a Aeris, oferecemos a empresas e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) um caminho único e seguro para expandir suas operações em um dos mercados de IoT mais dinâmicos do mundo. O Brasil é o nosso ponto de partida, mas não será o nosso ponto de chegada. A Telna continuará incorporando novos perfis locais ao IoT Accelerator, permitindo que seus clientes se expandam para mercados com restrições regulatórias com a rapidez exigida por seus negócios e operem nesses mercados durante toda a vida útil dos dispositivos.”

Uma única interface, menor custo total de propriedade

Ao consolidar conectividade, segurança e gerenciamento em uma única interface no IoT Accelerator, a parceria permite que os clientes entrem em novos mercados sem a necessidade de novos contratos com operadoras ou redesenhos de dispositivos. A solução também combate a inflação de custos nos mercados internacionais, que desgasta a competitividade e o custo total de propriedade.

Sobre a Aeris

A Aeris é uma plataforma de conectividade segura para dispositivos de inteligência artificial física (Physical AI) e IoT. A empresa oferece soluções para veículos conectados, drones, mobilidade autônoma, robótica, serviços públicos, energia, gestão de frotas, logística, dispositivos médicos e manufatura. Com mais de 7 mil clientes corporativos, a Aeris conecta mais de 115 milhões de dispositivos em todo o mundo, incluindo 41 milhões de veículos conectados, respaldada por um ecossistema com mais de 30 operadoras de rede móvel. As empresas confiam na Aeris por causa da conectividade sem fronteiras, da segurança embarcada, da observabilidade e da escala comprovada exigidas pelos programas críticos de inteligência artificial física.

Sobre a Telna

A Telna é uma provedora líder em infraestrutura global de rede gerenciada para conectividade móvel, oferecendo a redes móveis, provedores de serviços de comunicação e OEMs conectividade segura em qualquer lugar do mundo. Por meio de sua própria rede central virtualizada e nativa em nuvem, hub de conectividade multi-IMSI e pontos de presença geolocalizados, a Telna oferece cobertura multirrede em mais de 200 países e territórios, com mais de 800 acordos de rede.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261006377564/pt/

Assessoria de Imprensa

Susanna Song, Susanna Song, Chefe de Comunicações Globais da Aeris

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Susanna.song@aeris.net