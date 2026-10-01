Kyowa Kirin e Knight Therapeutics assinam contrato de distribuição exclusiva para POTELIGEO® (mogamulizumabe) para pacientes com linfoma cutâneo de células T (CTCL) em toda a América Latina

A Kyowa Kirin International, subsidiária integral da Kyowa Kirin Co., Ltd. (TSE:4151, Kyowa Kirin), anunciou hoje a assinatura de um contrato de distribuição exclusiva com a Knight Therapeutics (“Knight”) (TSX: GUD) para distribuição de mogamulizumabe em países selecionados da América Latina.

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Nos termos do contrato, a Knight será responsável por obter as aprovações regulatórias necessárias e comercializar o mogamulizumabe para micose fungoide (MF) e síndrome de Sézary (SS), dois subtipos de CTCL, um linfoma não Hodgkin raro, na Argentina, Brasil, Colômbia e México. A Knight irá deter os direitos exclusivos de distribuição do medicamento nestes mercados.

A cooperação entre a Kyowa Kirin e a Knight visa apoiar pacientes com CTCL e melhorar seu acesso a terapias inovadoras na América Latina.

Céline Rhême, Diretor Geral do Grupo de Mercados Emergentes em Crescimento da Kyowa Kirin, comentou: "O CTCL é mais comum nesta região do que muitos imaginam, e é necessário um trabalho adicional para identificar as necessidades não atendidas e, portanto, impulsionar melhorias nos resultados para os pacientes.1 Temos a oportunidade e a responsabilidade de mudar esta realidade. Mediante nossa parceria de sucesso com a Knight Therapeutics, podemos ajudar a ampliar o acesso dos pacientes na América Latina, como parte de nosso compromisso contínuo e incansável de gerar valor transformador e fazer as pessoas sorrirem."

O contrato exclusivo marca a primeira cooperação da Kyowa Kirin na América Latina com o mogamulizumabe e representa um marco importante na estratégia de crescimento da empresa. Ao combinar a experiência da Kyowa Kirin em doenças raras com a presença regional consolidada da Knight, a parceria irá ajudar a ampliar o alcance da empresa a mais pacientes com CTCL e outras doenças raras em toda a região.

Sobre a Kyowa Kirin

A Kyowa Kirin visa descobrir medicamentos inovadores com potencial para transformar vidas. Como uma empresa farmacêutica multinacional especializada, investimos em descoberta de medicamentos e inovação biotecnológica há mais de 75 anos e atualmente trabalhamos para desenvolver a próxima geração de anticorpos e terapias celulares e gênicas com potencial para ajudar pacientes afetados por doenças graves e raras. Um compromisso compartilhado com nossos valores, com o crescimento sustentável e a transformação da vida das pessoas nos une em nossas três regiões: Japão, Ásia-Pacífico, América do Norte e Europa, Oriente Médio e África.

Você pode saber mais sobre os negócios da Kyowa Kirin em: https://kyowakirininternational.com/

Sobre a micose fungoide (MF) e a síndrome de Sézary (SS)

MF e SS são dois subtipos de CTCL, que por sua vez é uma forma rara de linfoma não Hodgkin que se manifesta e persiste na pele.2 O CTCL é tratável, mas geralmente não é considerada curável, e existe uma clara necessidade não atendida de novas opções de tratamento. Além do impacto óbvio dos sintomas nos pacientes, pode haver uma significativa deterioração da qualidade de vida daqueles que cuidam de um indivíduo com CTCL.3

A MF e a SS são caracterizadas pela localização de glóbulos brancos cancerosos, chamados linfócitos T (células T), na pele.4 Estas células T cancerosas expressam consistentemente uma proteína chamada CCR4, que lhes permite migrar do sangue para a pele.5-7 Quando estas células T cancerosas migram para a pele, resulta em sintomas cutâneos iniciais visíveis, como manchas ou placas vermelhas que podem se assemelhar à psoríase ou ao eczema nos estágios iniciais da doença.8 Posteriormente, em alguns pacientes, o envolvimento da pele pode evoluir para incluir tumores ou vermelhidão da maior parte da superfície da pele (eritrodermia).

A MF, o subtipo mais comum de CTCL, representa cerca de 60% de todos os CTCLs9 e é tipicamente indolente, caracterizada por sintomas cutâneos, incluindo manchas ou placas, vermelhidão e tumores. A SS é muito mais rara, representando cerca de 5% dos CTCLs10 sendo mais agressiva8 com altos níveis de envolvimento sanguíneo.10 Isto pode causar coceira intensa, eritrodermia, descamação severa da pele e queda de cabelo.8 Em média, os indivíduos podem levar de 2 a 7 anos para receber um diagnóstico confirmado de CTCL.8

Sobre o POTELIGEO® (mogamulizumabe)

O mogamulizumabe é um anticorpo monoclonal humanizado (mAb) pioneiro, direcionado contra o receptor de quimiocina CC 4 (CCR4), uma proteína consistentemente expressa em células cancerosas observadas tanto na micose fungoide como na síndrome de Sézary.5-7 Quando o mogamulizumab se liga ao CCR4, ele aumenta a atração de células imunes do sistema imunológico para destruir as células cancerígenas.11

Referências

1 Dobos G, Pohrt A, Ram-Wolff C, Lebbé C, Bouaziz JD, Battistella M, Bagot M, de Masson A. Epidemiologia dos linfomas cutâneos de células T: uma revisão sistemática e meta-análise de 16.953 pacientes. Cancers (Basel). 2020 Oct 11;12(10):2921. doi: 10.3390/cancers12102921. PMID: 33050643; PMCID: PMC7600606. 2 Kim YH, Bagot M, Pinter-Brown L, et al. Mogamulizumab versus vorinostat em linfoma cutâneo de células T previamente tratado (MAVORIC): um ensaio clínico internacional, aberto, aleatório e controlado de fase 3. Lancet Oncol. 2018;19(9):1192-1204. 3 Williams et al (2020) – Utilidades do estado de saúde associadas ao cuidado de um indivíduo com CTCL. Journal of Medical Economics. 2020; 23(10):1142-1150 4 Scarisbrick JJ, Prince M, Vermeer MH, et al. Estudo do Consórcio Internacional de Linfoma Cutâneo sobre o Desfecho em Estágios Avançados de Micose Fungoide e Síndrome de Sézary: Efeito de Marcadores Prognósticos Específicos na Sobrevida e Desenvolvimento de um Modelo Prognóstico. J Clin Oncol. 2015;33(32):3766-3773. 5 Ferenczi K, et al. Aumento da expressão de CCR4 no linfoma cutâneo de células T. J Invest Dermatol. 2002;119:1405-10. 6 Yoshie O, et al. Expressão frequente de CCR4 na leucemia de células T do adulto e na leucemia de células T humanas. Células T transformadas pelo vírus tipo 1. Sangue. 2002;99(5):1505-11. 7 Ishida T, et al. Significado clínico da expressão de CCR4 na leucemia / linfoma de células T do adulto: sua estreita associação com envolvimento da pele e resultado desfavorável. Clin. Cancer Res. 2003;9:3625-34. 8 Coalizão de linfoma. Linfoma cutâneo – um guia para o paciente. Disponível em: https://lymphomacoalition.org/wp-content/uploads/Cutaneous_lymphoma_-_patients_guide_-.pdf Último acesso: novembro de 2025. 9 Willemze R, et al. A atualização de 2018 da classificação WHO-EORTC para linfomas cutâneos primários. Sangue. 2019;133(16):1703-1714. 10 Trautinger F, et al. Recomendações de consenso da Organização Europeia para Pesquisa e Tratamento do Câncer para o tratamento da micose fungoide / síndrome de Sézary - Atualização em 2017. European Journal of Cancer. 2017;77:57–74. 11 Duvic M, et al. Mogamulizumabe para tratamento do linfoma cutâneo de células T: avanços recentes e potencial clínico. Ther Adv Hematol. 2016;7(3):171-174.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929166780/pt/

James Read

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