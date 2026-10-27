Monotrilho: gestão de risco preveniria queda de guindaste

A queda de um guindaste de grande porte sobre a estrutura da Linha 15-Prata do Monotrilho de São Paulo, na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na semana passada, reforça a importância da gestão de riscos e de planos de contingência em operações de engenharia pesada em ambientes urbanos. O acidente, que provocou a colisão de um trem e a paralisação do transporte sobre trilhos, além de ferir o operador do equipamento, chama a atenção para a necessidade de protocolos robustos e tecnologias de prevenção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, empresa especializada em gestão de riscos em operações logísticas, destaca que ocorrências desse tipo podem ser evitadas com uma avaliação de risco aprofundada, antes do início de trabalhos complexos no entorno de vias e sistemas de transporte público. O caso, no entanto, pode contribuir para o constante aprimoramento preventivo, estruturando planos que contemplem o raio de alcance de eventuais falhas e estabeleçam ações imediatas de proteção.

"Mais do que expor falhas, um evento como esse nos faz refletir sobre como melhorar a prevenção em áreas próximas a infraestruturas urbanas. Isso envolve tanto medidas administrativas — como o contato imediato com concessionárias e órgãos de trânsito para bloqueio preventivo das vias — quanto medidas de engenharia com tecnologias anticolisão", explica Moreira.

Além do planejamento operacional e dos protocolos institucionais, o especialista ressalta que a tecnologia desempenha um papel central na segurança. “Sistemas de coleta de dados operacionais permitem entender os padrões de movimentação e identificar gargalos críticos, fornecendo insumos preciosos para embasar e estruturar planos de contingência cada vez mais precisos e eficientes”, afirma.

Para apoiar as empresas na prevenção de acidentes, a AHM Solution atua na avaliação de riscos e no fornecimento de tecnologias de monitoramento. Dentre esses sistemas, estão o IRIS 860 e Hit-Not, que coletam dados das movimentações de risco, permitindo analisar padrões operacionais, mapear zonas críticas e determinar parâmetros de contingência.

O IRIS 860 utiliza visão computacional e inteligência artificial para detectar pessoas e objetos em áreas cegas, enquanto o Hit-Not cria uma barreira magnética capaz de emitir alertas anticolisão atravessando estruturas físicas e pontos cegos.

O portfólio da AHM Solution conta ainda com sistemas como câmeras industriais para veículos de carga, faróis anticolisão Blue Spotlight e sinalizadores de alerta lateral (Red Zone), que projetam áreas de perigo no piso. Já para o controle de integridade de equipamentos e cargas durante movimentações operacionais, a empresa fornece indicadores e registradores de impacto ShockWatch e monitoradores de inclinação TiltWatch.

Sobre a AHM Solution

A AHM Solution é uma empresa especializada em gestão de riscos, produtividade e segurança operacional, atuando desde o diagnóstico de pontos críticos até o fornecimento de soluções tecnológicas para armazéns, indústrias e grandes operações de movimentação logística. Com foco na proteção de ativos, prevenção de avarias e eliminação de acidentes de trabalho, a companhia oferece consultoria e um portfólio completo de dispositivos anticolisão, telemetria e monitoramento de segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://www.ahmsolution.com.br/