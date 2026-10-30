Matteo Bocelli encerra turnê brasileira em BH, no Palácio das Artes

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Filho do tenor mais conhecido do mundo, Matteo Bocelli, de 29 anos, seguiu os passos do pai e escolheu a música como profissão. Em sua segunda passagem pelo Brasil, o cantor preparou um repertório renovado, com a expectativa de reencontrar o público que acompanha sua trajetória.

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Em setembro do ano passado, o italiano lançou “Falling in love” (apaixonando-se, em tradução livre), segundo álbum de sua carreira solo e título da turnê que apresenta neste sábado (31/10), no Palácio das Artes.



Desde o início do ano, a série de shows já passou por países da Oceania, América do Norte, Europa e América Latina. A maior parte das apresentações esteve concentrada nos Estados Unidos e no Canadá.



A perna brasileira da turnê se encerra em Belo Horizonte, depois de apresentações em São Paulo (24/10), Curitiba (27/10) e Rio de Janeiro (29/10). “Estou muito feliz por voltar ao Brasil com músicas novas”, disse o cantor ao Estado de Minas, antes do início do giro. Ele afirma que “o mais importante” para ele nos shows é “ver a reação do público às músicas novas”.



Matteo conta que cresceu ouvindo o cantor brasileiro Toquinho, apresentado a ele pelo pai. “Meu pai tocava muitas músicas dele para nós. Gostamos muito do trabalho dele.” A partir dessa admiração, ele pediu ajuda ao diretor musical da turnê para “levar algo especial para esses shows no Brasil”, com o objetivo de “preparar a noite mais especial possível”.



A expectativa do artista era viver uma experiência diferente nesta segunda vez no Brasil. “Não é apenas sobre a carreira. Nós, como seres humanos, estamos sempre mudando. Por isso, cada vez que você volta a um lugar, é algo único e especial. Espero conseguir transmitir as emoções e a energia certas para as pessoas que estarão na plateia.”



CONVIVÊNCIA

As músicas de “Falling in love” foram escritas durante viagens, a partir de experiências pessoais. A produção do álbum se deu na Toscana, região de origem de sua família. Matteo montou um estúdio em casa e reuniu produtores e músicos para trabalhar no disco.



“Queria que a produção combinasse com a minha pessoa, minha vida e as pessoas que fazem parte dela. Queria que o disco tivesse um som mais orgânico”, afirma.



Com sua assinatura em todas as faixas do disco, Matteo diz que escrever é uma das partes de que mais gosta no processo. “A composição é algo de que gosto muito. É pura inspiração. O canto tem um lado mais técnico, que envolve a técnica vocal e exige exercícios praticamente todos os dias”, comenta.



Ser filho de Andrea Bocelli é assunto inevitável na carreira de Matteo. Ele reconhece a importância dos ensinamentos do pai, principalmente em relação à técnica e à experiência de palco, mas diz que outras referências ajudaram a construir sua formação musical. “É importante receber conselhos dele, porque tem muitos anos de carreira e experiência. Mas aprendi muito com as pessoas ao meu redor desde criança."



Harry Styles e Elton John estão entre as referências musicais do italiano, mas ele ressalta que não pretende comparar o próprio trabalho ao dos artistas britânicos. “São músicos incríveis, que admiro muito. Espero um dia ter no meu repertório canções como ‘Falling’, do Harry Styles, ou ‘Your song’, do Elton John.”



O cantor reconhece que parte dos espectadores vai aos seus shows por influência da trajetória do pai. “Eles sempre foram muito leais ao meu pai e me apoiaram bastante. Espero que um dia façam o mesmo pela minha carreira”, diz. “Você vê desde crianças até avós. Esse é o poder da música e é o que desejo para mim. Se tenho pessoas com quem compartilhar minha trajetória, minha música e meus sentimentos, a missão está cumprida.”



Desde 22 de outubro no Brasil, Matteo vem compartilhando nas redes sociais registros de passeios pelo país, como uma visita ao Mercado Municipal de São Paulo. Em Belo Horizonte, espera conseguir também uma escapada para conhecer a cidade.



“Esta será uma ótima oportunidade para conhecer melhor Belo Horizonte. Mesmo quando estamos em turnê, geralmente temos muita pressa para ir de uma cidade a outra. Vou me certificar de que conseguirei passear e conhecer alguns lugares”, diz.



MATTEO BOCELLI

Show da turnê “Falling in love”, neste sábado (31/10), às 21h, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos para a Plateia VIP: R$ 990; Plateia I: R$ 780; Plateia II: R$ 600 e Plateia Superior: R$ 500 (inteira), à venda no Sympla e na bilheteria.

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