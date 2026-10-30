Sérgio Hinds promete novidades em dois shows em BH neste fim de semana

O guitarrista e cantor Sérgio Hinds, um dos fundadores da banda O Terço, o maior grupo brasileiro de rock progressivo, vai se apresentar nesta sexta (30/10) e sábado (31/10), no Bar do Museu Clube da Esquina, em Santa Tereza.

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Amanhã, durante o show solo “Papo cantado”, Hinds lança o livro “O Terço 50 anos” (Ibrasa). O repertório das duas apresentações reunirá sucessos dos discos “Criaturas da noite” (1975) e “Casa encantada” (1976).

Hinds explica que os shows serão sincronizados com O Terço. Ou seja, a banda original toca no telão enquanto ele se apresenta no palco. Fazem parte do vídeo Flávio Venturini (teclados e voz) e Magrão (contrabaixo e vocal), antigos integrantes do grupo.

“Muitas bandas fazem uso desse recurso, chamado VS (virtual studio ou virtual sound), porém usando áudio. Nos meus shows, faço com áudio e vídeo, tudo sincronizado comigo”, afirma.

Nesta sexta, ele recebe o convidado Cláudio Venturini, guitarrista e cantor do 14 Bis. “No sábado, converso mais com a plateia, por isso o show se chama ‘Papo cantado’. Em ambos vou contar histórias da trajetória do Terço.”

Hinds diz que seu livro é pioneiro no uso do recurso chamado realidade aumentada. “É uma tecnologia muito cara, ganhei de presente da empresa paulista que desenvolveu o Blu-ray em 3D do Terço”, informa.

“A pessoa sobe o aplicativo para o celular e, através de um QR Code, vê páginas em realidade aumentada. Por exemplo, aparece a capa da revista Fatos & Fotos da década de 1970. Você mira nela, vem a imagem da sala com uma televisão daquela década. E eu estou ali, falando com o leitor”, detalha.

“Quando o leitor gira o livro, consegue ver a parte de trás da TV. Você consegue dar zoom na minha cara na TV ou no tapete da sala. Na mesa de centro, aparece a capa da revista colorida. É muito louco”, diz.

Quatro mãos

Com 208 páginas, o exemplar estará à venda por R$ 80. O projeto começou durante a pandemia, a pedido dos fãs. “Como estava com dificuldade de lembrar algumas coisas, pedi ao fotojornalista carioca Nélio Rodrigues para me ajudar. É um livro escrito a quatro mãos”, afirma Hinds.

“Todas as vezes que a banda fazia shows no Rio de Janeiro, Nélio nos entrevistava e sempre nos corrigia. Dizia: esse negócio que vocês estão falando não foi bem assim. O Nélio sabe muito do Terço”, elogia.

SÉRGIO HINDS

Nesta sexta (30/10) e sábado (31/10), às 21h, no Bar do Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza). Cláudio Venturini é o convidado de hoje. Ingressos: R$ 90, à venda no local e na plataforma Sympla. Amanhã, no show solo “Papo cantado”, Hinds lança o livro “O Terço 50 anos”.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> QUARTETO GUIGNARD

O Quarteto Guignard faz concerto na série “Eufonias”, da Fundação de Educação Artística, nesta sexta (30/10), às 20h, na Sala Sergio Magnani (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários). O grupo de câmara reúne Joanna Bello e Rodrigo Bustamante (violinos), Gerry Varona (viola) e Lucas Barros (violoncelo). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda em feabh.byinti.com



>>> VENDE PEIXE-SE

Formado por Cesco Napoli, Danilo Derick, Raphael Sales e Pablo Campos, o coletivo Vende Peixe-se será atração desta sexta (30/10), às 20h, na Sala Juvenal Dias (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). No show “Tudo que se pode ouvir”, será lançado o clipe “Chama chama ninguém atende”. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

>>> PABLLO VITTAR

Com o tema “Circo dos Horrores”, a turnê “Halloween da Pabllo” se encerra em BH neste sábado (31/10), às 23h, na Serraria Souza Pinto (Av. Assis Chateaubriand, 809, Centro). O espetáculo comemora os 10 anos de carreira da cantora Pabllo Vittar. Ingressos a partir de R$ 154, no site www.uhuu.com



>>> “TAVA ESCRITO”

Chega à capital mineira a turnê “Tava escrito”, com Revelação e Xande de Pilares. Eles se apresentam sábado (31/10), às 21h, na Arena Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi), com repertório repleto de sucessos. Ingressos a partir de R$ 90, à venda na bilheteria e na plataforma Ticketmaster



>>> MARCOS CATARINA

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O cantor e compositor Marcos Catarina homenageia seu irmão Vander Lee neste sábado (31/10), às 20h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, 53, Alípio de Melo). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria da casa