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MÚSICA

2º Encontro da Música Mineira tem ingressos solidários a preços populares 

A Grande Final e show em homenagem a Vander Lee serão realizados em 11/11 e 12/11, com entradas a R$ 5 e R$ 20. Valores serão revertidos em doações de alimentos

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
28/10/2026 17:51

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2º Encontro da Música Mineira terá vencedores anunciados no dia 12 de novembro, seguido de show em homenagem ao Vander Lee
2º Encontro da Música Mineira terá vencedores anunciados no dia 12 de novembro, seguido de show em homenagem ao Vander Lee crédito: Dúnia Catelli

O 2º Encontro da Música Mineira, promovido pelo sistema Fecomércio MG, será realizado nos próximos dias 11 e 12 de novembro, às 20h, no Sesc Palladium.  

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Os ingressos para a Grande Final do projeto, dia 11 de novembro, já estão disponíveis por meio da plataforma Sympla e são concedidos em troca de doação no valor de R$ 5. Para o show “Para sempre Vander Lee” serão disponibilizados dois lotes.


Nesta quinta-feira (29/10), às 19h, o primeiro lote, com 50% dos ingressos, será disponibilizado aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo com credencial plena no Sesc Minas. Os ingressos podem ser retirados via Sympla, com o valor de R$10, convertido em doação para o Programa Sesc Mesa Brasil, voltado à segurança alimentar e nutricional. 


O segundo lote de ingressos, será disponibilizado para o público geral, a partir de 5 de novembro, às 19h, com valor de R$ 20, que também é revertido em doações. Cada pessoa tem direito a dois ingressos por CPF em ambas as modalidades. 


  




A final do evento tem 22 concorrentes, entre intérpretes e compositores de todo o estado, competindo nas categorias Composição – com fonogramas autorais – e Interpretação – com músicas de Vander Lee. 


Os ganhadores recebem R$10 mil cada um. O segundo, o terceiro e o quarto lugares serão premiados com R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente. Além do prêmio em dinheiro, o primeiro lugar em composição terá a oportunidade de gravar uma obra pelo selo Sesc Minas Musical em 2027. 



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Na quinta-feira (12/11), além de conhecer os ganhadores, o público poderá assistir ao show “Para sempre Vander Lee”, conduzido por Serginho Marques e Luiz Peixoto, parceiros de carreira do cantor e compositor homenageado. 






“Tive o prazer de trabalhar 15 anos com Vander Lee e nesse show vamos passar pelos grande sucessos de maneira emocionante”, afirma Luiz Peixoto, que dirige o espetáculo “Para sempre Vander Lee”, ao lado de Serginho Marques. 



O repertório do show deve incluir sucessos como “Onde Deus possa me ouvir”, “Esperando aviões” “Românticos”, “Contra o tempo”, “Iluminada” e “Alma Nua”. “É difícil a gente escolher, porque o Vander Lee não fazia música ruim”, diz Peixoto. As participações especiais, retomam momentos de sua carreira, com a presença de seu irmão Marcos Catarina e sua filha Laura Catarina. Aline Calixto também participará da homenagem.


Luiz elogia o formato da competição. “O Sesc sempre tem essas junções maravilhosas. É um excelente projeto que teve interpretações de Vander Lee como parte. Suas músicas ficaram eternizadas”, diz.


“Sem dúvida, um dos maiores exemplos que ele deixou para a nova geração foi não deixar o sonho morrer. Estamos cercados de novos talentos, e essas oportunidades nos mostram isso. Mal posso esperar para o próximo”, afirma.

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2ª Edição do Encontro da Música Mineira – A Grande Final e Para Sempre Vander Lee


Dia 11 e 12 de novembro, às 20h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046 - Centro). Ingressos solidários com valores de R$ 5 (Grande Final), R$ 10 (Credencial Plena Sesc - Para sempre Vander Lee) e R$ 20 (Público Geral - Para sempre Vander Lee), disponíveis na plataforma Sympla.


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