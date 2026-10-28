2º Encontro da Música Mineira tem ingressos solidários a preços populares 

O 2º Encontro da Música Mineira, promovido pelo sistema Fecomércio MG, será realizado nos próximos dias 11 e 12 de novembro, às 20h, no Sesc Palladium.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os ingressos para a Grande Final do projeto, dia 11 de novembro, já estão disponíveis por meio da plataforma Sympla e são concedidos em troca de doação no valor de R$ 5. Para o show “Para sempre Vander Lee” serão disponibilizados dois lotes.

Nesta quinta-feira (29/10), às 19h, o primeiro lote, com 50% dos ingressos, será disponibilizado aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo com credencial plena no Sesc Minas. Os ingressos podem ser retirados via Sympla, com o valor de R$10, convertido em doação para o Programa Sesc Mesa Brasil, voltado à segurança alimentar e nutricional.

O segundo lote de ingressos, será disponibilizado para o público geral, a partir de 5 de novembro, às 19h, com valor de R$ 20, que também é revertido em doações. Cada pessoa tem direito a dois ingressos por CPF em ambas as modalidades.





A final do evento tem 22 concorrentes, entre intérpretes e compositores de todo o estado, competindo nas categorias Composição – com fonogramas autorais – e Interpretação – com músicas de Vander Lee.

Os ganhadores recebem R$10 mil cada um. O segundo, o terceiro e o quarto lugares serão premiados com R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente. Além do prêmio em dinheiro, o primeiro lugar em composição terá a oportunidade de gravar uma obra pelo selo Sesc Minas Musical em 2027.

Na quinta-feira (12/11), além de conhecer os ganhadores, o público poderá assistir ao show “Para sempre Vander Lee”, conduzido por Serginho Marques e Luiz Peixoto, parceiros de carreira do cantor e compositor homenageado.





“Tive o prazer de trabalhar 15 anos com Vander Lee e nesse show vamos passar pelos grande sucessos de maneira emocionante”, afirma Luiz Peixoto, que dirige o espetáculo “Para sempre Vander Lee”, ao lado de Serginho Marques.

O repertório do show deve incluir sucessos como “Onde Deus possa me ouvir”, “Esperando aviões” “Românticos”, “Contra o tempo”, “Iluminada” e “Alma Nua”. “É difícil a gente escolher, porque o Vander Lee não fazia música ruim”, diz Peixoto. As participações especiais, retomam momentos de sua carreira, com a presença de seu irmão Marcos Catarina e sua filha Laura Catarina. Aline Calixto também participará da homenagem.

Luiz elogia o formato da competição. “O Sesc sempre tem essas junções maravilhosas. É um excelente projeto que teve interpretações de Vander Lee como parte. Suas músicas ficaram eternizadas”, diz.

“Sem dúvida, um dos maiores exemplos que ele deixou para a nova geração foi não deixar o sonho morrer. Estamos cercados de novos talentos, e essas oportunidades nos mostram isso. Mal posso esperar para o próximo”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

2ª Edição do Encontro da Música Mineira – A Grande Final e Para Sempre Vander Lee

Dia 11 e 12 de novembro, às 20h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046 - Centro). Ingressos solidários com valores de R$ 5 (Grande Final), R$ 10 (Credencial Plena Sesc - Para sempre Vander Lee) e R$ 20 (Público Geral - Para sempre Vander Lee), disponíveis na plataforma Sympla.