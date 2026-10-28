Ruy Castro leva o Prêmio Jabuti de Livro do Ano
Autor de 'Trincheira tropical' ganha o prêmio pela segunda vez consecutiva. Mineiros Humberto Werneck e Leo Cunha venceram as categorias Crônica e Infantil
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A 68ª edição do Prêmio Jabuti premiou, na terça-feira (27/10), em São Paulo, o biógrafo e escritor Ruy Castro pelo segundo ano consecutivo como autor do Melhor Livro do Ano por “Trincheira tropical”.
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A obra, que investiga os efeitos da Segunda Guerra Mundial na vida dos cariocas e a participação deles no conflito europeu, ganhou na também na categoria Biografia e Reportagem. No ano passado, o mineiro Castro foi eleito por sua coletânea de crônicas sobre Tom Jobim.
O escritor não foi à cerimônia, realizada na Sala São Paulo. Estava representado por sua editora na Companhia das Letras, Camila Berto.
Negros no condomínio
O Jabuti escolheu “Meridiana”, de Eliana Alves Cruz, como Melhor Romance Literário do Ano. A autora carioca, já reconhecida há quatro anos pelo livro de contos “A vestida”, da Malê, prevaleceu em uma categoria com nomes fortes, já premiados, como Milton Hatoum e Itamar Vieira Junior. A obra saiu pela Companhia das Letras.
O romance acompanha a história de uma família negra que ascende de classe social e se muda da periferia para um condomínio, observando sua relação com o racismo e seu horizonte de possibilidades mudar aos poucos. A obra centra seu olhar na caçula dos três filhos, a menina Meridiana, que tem o olhar mais ácido entre os personagens.
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O escritor baiano Ian Fraser foi coroado na categoria Melhor Romance de Entretenimento por “Cartografia para caminhos incertos”, da editora Intrínseca. O autor subiu ao palco aos gritos de “viva a democracia”, com camisa vermelha estampada com o presidente Lula (PT).
O prêmio de Melhor Livro de Poesia do Ano foi “Boris e Marina”, que Alberto Martins publicou pela Companhia das Letras. A obra usa cartas reais trocadas há 100 anos pelos poetas Boris Pasternak, Marina Tsvetáieva e Rainer Maria Rilke, entre a Rússia, a França e a Suíça, como ponto de partida para a elaboração de sua voz poética. Martins derrotou a mineira Adélia Prado, que concorria com “O jardim das oliveiras” (Record).
Na categoria Melhor Poeta Estreante, foi contemplada Juliana Cajives, multiartista goiana radicada em Salvador, com o livro “História a que ninguém deu nome” (Mormaço Editorial). Em Romance de Estreia, venceu “Pitangas verdes” (Independente Labrador), de Mariana Lobato Botter, que também é diplomata e mantém a página Livro Diverso para divulgação de literatura.
O potiguar Luckas Iohanathan se tornou bicampeão do Jabuti de Histórias em Quadrinhos por “Ouroboros” (Comix Zone).
A categoria de Melhor Livro de Contos surpreendeu ao premiar o estreante Abáz, escritor e professor baiano responsável por “Massaranduba”, que tematiza a periferia de Salvador. O livro lançado pela editora Senac do Rio de Janeiro, já reconhecido com o prêmio Sesc, superou autores veteranos como Andréa Del Fuego e João Anzanello Carrascoza.
Dois mineiros
O prêmio de Melhor Cronista foi para um autor muito experimentado no ramo, o mineiro Humberto Werneck, com “Viagem no país da crônica”, coletânea publicada pela editora Tinta-da-China Brasil.
Na categoria Infantil, outro experimentado autor mineiro, Leo Cunha, levou o Jabuti por “A letra”, escrito em parceria com Raquel Matsushita.
O jogador de futebol Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, subiu ao palco para apresentar o prêmio de Incentivo à Leitura voltado à cultura digital. O futebolista viralizou recentemente ao recomendar leituras em vídeos nas redes sociais, fazendo dispararem as vendas de clássicos como “A morte de Ivan Ilitch”, de Liev Tolstói. O prêmio foi para Pedro Pacífico, conhecido como Bookster, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.
O compêndio do escritor Tulio Custodio sobre Abdias do Nascimento, publicado pela editora Todavia, foi sagrado como Melhor Livro de Artes. Da mesma editora, o psicanalista e tradutor Paulo Schiller ganhou em Saúde e Bem-estar pelo livro “A paixão pela mentira”, longo ensaio sobre a relação entre política e laços familiares, perpassando temas como masculinidade e autoritarismo.
O prêmio de Melhor Projeto Gráfico foi para o designer Raul Loureiro, da Cosac, pela obra de arte visual “Dobra”, de Carlos Fajardo, um dos trabalhos que relançaram a editora de Charles Cosac, que foi receber o prêmio em pessoa, vestindo chapéu peludo preto e longo robe estampado.
Veterano
O melhor tradutor foi o veterano Rubens Figueiredo por sua versão de “O cavaleiro de bronze e outros contos e versos”, antologia de um clássico russo de Aleksandr Púchkin para a Penguin-Companhia das Letras. A melhor capa foi feita pelo estúdio Alles Blau para “Frans Krajcberg”, obra sobre o artista plástico lançada pela editora do Masp.
Para arrematar as categorias de produção editorial, o melhor ilustrador foi Vinicius Sabbado pelo trabalho em “Guernica: A arte em busca da paz”, da pequena editora Via Lúdica.
Lu-lá, Lu-lá
O Jabuti começou com quase uma hora de discursos de autoridades envolvidas de alguma forma no prêmio. Na primeira menção ao presidente reeleito Lula (PT), feita por Fernanda Pacobahyba, que preside do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, houve uma saraivada de aplausos e gritos na plateia, incluindo coros esparsos de “olê, olê, olá, Lu-lá, Lu-lá”.
Os premiados foram eleitos por um júri de 78 pessoas, três votantes para cada categorias, com exceção da estreante de Incentivo à Leitura em Cultura digital, cujo vencedor foi eleito por 12 jurados e votação popular. A nova categoria é dedicada a influenciadores que promovem a literatura e a leitura pelas redes sociais.
Cada vencedor recebeu R$ 5 mil. A categoria Livro do Ano deu R$ 70 mil a Ruy Castro, que pode optar por viajar a uma das quatro principais feiras literárias do mundo.
A escritora homenageada foi Lygia Bojunga, referência em literatura infantojuvenil e vencedora do prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel do gênero.
OS VENCEDORES
EIXO: LITERATURA
Conto
'Massaranduba', de Abáz. Editora Senac Rio
Crônica
'Viagem no país da crônica', de Humberto Werneck. Editora Tinta-da-China Brasil
Escritor estreante - Poesia
'História a que ninguém deu nome', de Juliana Cajives. Mormaço Editorial
Escritor Estreante - Romance
'Pitangas verdes', de Mariana Lobato Botter. Editora Labrador
Histórias em Quadrinhos
'Ouroboros', de Luckas Iohanathan. Editora: Comix Zone
Infantil
'A letra', de Leo Cunha e Raquel Matsushita. Editora Maralto
Juvenil
'A única da sala', de Tathyana Viana. Editora FTD
Poesia
'Boris e Marina', de Alberto Martins. Companhia das Letras
Romance de Entretenimento
'Cartografia para caminhos incertos', de Ian Fraser. Editora: Intrínseca
Romance Literário
'Meridiana', de Eliana Alves Cruz. Companhia das Letras
EIXO: NÃO FICÇÃO
Artes
'Abdias, intérprete do Brasil: Textos sobre raça e cultura Brasileira de 1940 a 1990', organizado por Tulio Custódio. Editora Todavia
Biografia e Reportagem
'Trincheira tropical: A Segunda Guerra Mundial no Rio', de Ruy Castro. Companhia das Letras
Economia Criativa
'A (R)Evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial', de Martha Gabriel. Editora Senac São Paulo
Educação
'Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade', de Manuel Alves de Sousa Junior. Editora Schreiben
Negócios
'Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade', de Mario Sergio Cortella. Editora Record
Saúde e Bem-Estar
'A paixão pela mentira: A família e as tiranias', de Paulo Schiller. Editora Todavia
EIXO: PRODUÇÃO EDITORIAL
Capa
'Frans Krajcberg', por Alles Blau. Editora Masp
Ilustração
'Guernica: A arte em busca da paz', de Vinicius Sabbato. Editora Via Lúdica
Projeto Gráfico
'Dobra', de Raul Loureiro. Editora Cosac
Tradução
'O cavaleiro de bronze e outros contos e versos', traduzido por Rubens Figueiredo. Editora Penguin-Companhia das Letras
EIXO: INOVAÇÃO
Incentivo à Leitura - Projeto
Cartovivências nas Periferias da Cidade. Responsável: Ricardo Barbosa da Silva
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
'Os substitutos'. Editoras: Companhia das Letras, Métailié
Incentivo à Leitura - Cultura Digital
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