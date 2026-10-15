Axi Lança Integração MCP para Conexão de Contas MT5 ao Claude

SYDNEY, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com a inteligência artificial continuando a mudar a forma como as pessoas interagem com a tecnologia, o setor de trading online está entrando em uma nova fase na evolução das ferramentas de trading. Desde a análise das informações até a gestão de fluxos de trabalho cada vez mais complexos, os aplicativos baseados em IA estão abrindo novas possibilidades para os traders que buscam maior eficiência e acessibilidade na sua experiência de trading.

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Nesse contexto, a Axi, uma corretora de trading online global, anunciou o lançamento da sua integração Axi MCP, que conecta contas MT5 elegíveis ao Claude, o assistente de IA desenvolvido pela Anthropic. A integração leva a interação baseada em IA diretamente ao ambiente de trading, possibilitando que os clientes elegíveis, em tempo real, acessem dados de mercado, monitorem posições, executem operações e atualizem parâmetros de risco no Claude.

Desenvolvida com base no Model Context Protocol, um padrão aberto para conexão de aplicativos de IA com ferramentas e dados externos, a integração é um exemplo da crescente convergência entre a inteligência artificial e a tecnologia de trading online. Para conectar suas contas MT5 elegíveis no Claude.ai, basta adicionar o conector da Axi, realizar a configuração e autorizar o acesso com suas credenciais seguras.

"A IA oferece novas perspectivas para redefinir a relação entre os traders e as ferramentas tecnológicas. Com a nossa integração MCP, aproximamos a IA da experiência de trading, por meio da conexão direta do Claude com as contas MT5 elegíveis", disse Santiago Vazquez-Munoz, Diretor Global de Vendas da Axi. "Reforçamos nosso compromisso com a inovação tecnológica, proporcionando aos clientes novas formas de acessar dados de trading e gerenciar suas contas."

Com essa integração, os clientes gerenciam suas contas e utilizam recursos de trading compatíveis de forma simples, por meio de conversas com a IA. A conexão do Claude ao MT5 por meio do MCP expande o acesso dos clientes elegíveis às suas contas de trading, impulsionando a adoção da inteligência artificial no setor financeiro.

A integração não elimina os riscos associados ao trading. Os clientes continuam no controle das suas decisões de trading e devem estar cientes das permissões concedidas ao conectar suas contas.

A integração do MCP da Axi está disponível para clientes elegíveis da Axi com uma conta MT5 ativa.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading de FX e CFD online, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece OTCs de vários tipos de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo e mais.

Contato com a Mídia: mediaenquiries@axi.com

Promovido pela AxiTrader LLC. As negociações apresentam um alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001278209)