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W?t?punga: programa de conservação ajuda a recuperar população de inseto gigante nativo da Nova Zelândia

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Redação Flipar
  • Apesar do tamanho impressionante, ele não representa perigo para os seres humanos, pois não possui veneno nem ferrão. Os adultos podem atingir cerca de 7 centímetros de comprimento e pesar até 70 gramas, sobretudo quando as fêmeas carregam ovos.
    Apesar do tamanho impressionante, ele não representa perigo para os seres humanos, pois não possui veneno nem ferrão. Os adultos podem atingir cerca de 7 centímetros de comprimento e pesar até 70 gramas, sobretudo quando as fêmeas carregam ovos. Foto: Wikimedia Commons/Dinobass
  • A espécie alcança a fase adulta após cerca de 14 a 24 meses, e os indivíduos adultos vivem aproximadamente de seis a nove meses. No passado, o w?t?punga habitava áreas mais extensas da Ilha Norte neozelandesa, mas perdeu território devido à destruição de florestas e à introdução de ratos e outros predadores.
    A espécie alcança a fase adulta após cerca de 14 a 24 meses, e os indivíduos adultos vivem aproximadamente de seis a nove meses. No passado, o w?t?punga habitava áreas mais extensas da Ilha Norte neozelandesa, mas perdeu território devido à destruição de florestas e à introdução de ratos e outros predadores. Foto: Domínio Público
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