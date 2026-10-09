W?t?punga: programa de conservação ajuda a recuperar população de inseto gigante nativo da Nova Zelândia

A espécie alcança a fase adulta após cerca de 14 a 24 meses, e os indivíduos adultos vivem aproximadamente de seis a nove meses. No passado, o w?t?punga habitava áreas mais extensas da Ilha Norte neozelandesa, mas perdeu território devido à destruição de florestas e à introdução de ratos e outros predadores. Foto: Domínio Público