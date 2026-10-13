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Aliados de Flávio temem acomodação e cobram reação da campanha

Neste segundo turno, pesquisas mostram vantagem do candidato do PL, mas apoiadores alertam que "ainda não há nada ganho"

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/10/2026 11:42

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Aliados de Flávio temem acomodação e cobram reação da campanha
Aliados de Flávio temem acomodação e cobram reação da campanha crédito: Foto: Vittor Sales/PL

A campanha de Flávio Bolsonaro tenta conter uma tendência de desmobilização provocada pelo favoritismo do candidato do PL.

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Um provável ministro de um eventual governo Flávio disse à coluna, sob reserva:

“PT é difícil de ser vencido. Tem que manter foco total até o final.”

No feriado de Nossa Senhora Aparecida, Carlos Bolsonaro, senador eleito por Santa Catarina, escreveu nas redes sociais, em letras garrafais:

“Não há nada ganho e todos precisamos nos mobilizar.”

Nesta terça-feira, 13, Paulo Figueiredo, apoiador de Flávio que mora nos Estados Unidos, fez críticas públicas à campanha do PL. “É como se não existisse campanha”, disse.

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Lula e o PT, como noticiamos, estão animados com a possibilidade de virada.

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