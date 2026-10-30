Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson são confirmados na CCXP26

Manfredi é um mafioso que deixa a prisão depois de 25 anos e, em vez de retornar às atividades em Nova York, é enviado pela organização criminosa para Tulsa, em Oklahoma. Na cidade, ele forma uma nova rede de aliados e estrutura sua própria operação. A produção já chegou à quarta temporada, e todos os episódios das três primeiras temporadas estão disponíveis no Paramount+. Foto: Divulgação