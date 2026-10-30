Filmes e Séries
Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson são confirmados na CCXP26
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A CCXP é um dos maiores eventos de cultura pop do mundo e reúne fãs de filmes, séries, quadrinhos, games e outras formas de entretenimento. Realizado anualmente em São Paulo, o festival recebe artistas, promove painéis sobre grandes produções e oferece experiências interativas ao público. Foto: Divulgação
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Criada por Taylor Sheridan, também responsável por “Yellowstone”, “Tulsa King” marcou o primeiro grande papel de Sylvester Stallone na televisão. A série estreou em novembro de 2022 e acompanha Dwight “The General” Manfredi, personagem interpretado pelo ator, que precisa recomeçar a vida após passar décadas na prisão. Foto: Divulgação
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Manfredi é um mafioso que deixa a prisão depois de 25 anos e, em vez de retornar às atividades em Nova York, é enviado pela organização criminosa para Tulsa, em Oklahoma. Na cidade, ele forma uma nova rede de aliados e estrutura sua própria operação. A produção já chegou à quarta temporada, e todos os episódios das três primeiras temporadas estão disponíveis no Paramount+. Foto: Divulgação
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Já “Frisco King” é um derivado de “Tulsa King” protagonizado por Samuel L. Jackson, com estreia prevista para 18 de dezembro de 2026 no Paramount+. Na série, o ator interpreta Russell Lee Washington Jr., um gângster de Nova Orleans apresentado na terceira temporada da produção original. Foto: Divulgação
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Nascido em Nova York, em 1946, Sylvester Stallone se tornou um dos principais nomes dos filmes de ação de Hollywood. Ao longo da carreira, deu vida a personagens marcantes, como o boxeador Rocky Balboa e o ex-combatente das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos John Rambo. O ator também participou de produções como “Os Mercenários”, “Creed” e “Rota de Fuga”. Foto: Divulgação
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Samuel L. Jackson nasceu em Washington, em 1948, e ganhou destaque no cinema com trabalhos em filmes de Spike Lee, como “Faça a Coisa Certa” e “Febre da Selva”. O ator recebeu uma indicação ao Oscar por “Pulp Fiction: Tempo de Violência” e, anos depois, ganhou uma estatueta honorária em reconhecimento à sua trajetória na indústria cinematográfica. Foto: Divulgação
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Jackson também ficou conhecido por interpretar personagens marcantes em grandes franquias de Hollywood. No Universo Cinematográfico Marvel, vive Nick Fury, que apareceu pela primeira vez em “Homem de Ferro”, de 2008. Já em “Star Wars”, interpreta o mestre Jedi Mace Windu, personagem que integra a trilogia prelúdio da saga, iniciada com “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma”, de 1999. Foto: Divulgação
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