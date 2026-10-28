Após Mais de 100 Projetos, o EBC Financial Group Estabelece uma Fundação para Garantir a Continuidade das Doações

HONG KONG, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) criou a EBC Group Foundation para dar ao seu trabalho de caridade uma estrutura duradoura. Lançada paralelamente à iFX EXPO Asia 2026, a Fundação de Singapura é totalmente financiada pelo Grupo e reúne um trabalho de mais de 100 projetos em dezenas de países ao longo de cinco anos. Todos os seus projetos devem atender uma condição: o dinheiro e o material devem chegar às pessoas que precisam deles.

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“Todo negócio transfere riqueza de um lugar para outro. O que define uma empresa é o que ela escolhe fazer com o que ganha. Nossas equipes têm colocado essa convicção em prática, uma ala hospitalar, uma sala de aula e uma comunidade por vez. A Fundação garante que o trabalho continue além-fronteiras, ano após ano", disse Andria Phiniefs, Diretora de Marketing do EBC Financial Group.

A Questão por Trás da Fundação

A Fundação surgiu de uma questão com a qual a liderança do EBC tem se debatido há anos e que foi compartilhada abertamente no seu lançamento: o que uma empresa dos mercados financeiros deve além do seu próprio sucesso? A resposta do Grupo é que ganhar dinheiro honestamente é apenas parte da responsabilidade. A outra parte é onde essa riqueza é usada.

Até agora, essa resposta dependia da iniciativa de equipes individuais. As equipes de todo o Grupo são incentivadas a visitar um hospital todos os meses, dando prioridade às crianças, e muitas delas trabalharam com escolas, instituições de caridade e fundos de assistência nas comunidades que atendem.

Um Histórico de Longa Data: De Tainan a Lagos

Depois que o tufão Danas atingiu o sul de Taiwan em julho de 2025, o EBC contribuiu para o fundo oficial de auxílio de Tainan para ajudar as famílias a restabelecer os serviços básicos e a reconstrução. Em dezembro de 2025, o EBC visitou e apoiou crianças em Wat Sakaew, na Tailândia, e, em setembro de 2026, suas equipes na Mongólia doaram materiais escolares a crianças vulneráveis. Na Nigéria, o EBC doou cadernos e mochilas escolares para alunos da Isolo Junior Secondary School, em Lagos, e do You-Nik Group of Schools, em Abuja, onde a falta de materiais básicos para as salas de aula ainda é um obstáculo diário à aprendizagem.

Dois compromissos de longo prazo acompanham esse trabalho. Desde março de 2024 o EBC vem trabalhando em parceria com a Associação Mundial das Guias e Escoteiras (WAGGGS) para apoiar a educação e o empoderamento de meninas e jovens mulheres, tendo sido reconhecida como Amigo da Ásia-Pacífico. Desde abril de 2024, ela apoia a United to Beat Malaria (UTBM), uma campanha da Fundação das Nações Unidas contra uma doença que, segundo a UTBM, ainda mata uma criança quase a cada minuto. Em 2026, o EBC Financial Group assinou uma extensão de uma parceria de 3 anos e também se tornou o Patrocinador Ouro da Corrida Virtual Move Against Malaria 5K (MAM5K) 2026.

Uma Condição para Cada Projeto

A Fundação transforma essa iniciativa de equipe por equipe em um padrão compartilhado em todo o Grupo, estruturado em torno de um único teste: a ajuda chega às pessoas a quem se destina? Os parceiros de entrega devem ser organizações não governamentais (ONGs) ou instituições de caridade registradas localmente que tenham sido aprovadas nas verificações de due diligence do EBC, e os beneficiários selecionados por meio de um processo documentado focado em um impacto duradouro.

A Fundação também está aberta a projetos apresentados por terceiros. Instituições de caridade e grupos comunitários podem apresentar propostas de iniciativas para receber apoio, com cada proposta sendo analisada caso a caso com base no mesmo critério.

Aproximadamente 80% dos recursos da Fundação devem ser destinados ao cuidado de órfãos, abrangendo educação, itens básicos de subsistência, aconselhamento, orientação profissional e educação financeira para crianças que perderam ambos os pais ou cujos pais não podem cuidar delas. O restante irá apoiar as necessidades que as equipes regionais identificarem no local, desde ações de sensibilização em escolas e universidades até a educação financeira para jovens e projetos comunitários.

Os Dois Primeiros Anos

Até o final de 2027, a Fundação pretende alcançar pelo menos cinco regiões, apoiar pelo menos 300 crianças por meio de projetos de assistência a órfãos e ajudar pelo menos 6 mil pessoas em todos os seus trabalhos, concluindo um projeto de assistência a órfãos em cada região. Essas são metas, não garantias, e o EBC irá avaliar o progresso em relação a elas a cada trimestre.

As equipes regionais irão lançar projetos em quatro regiões até o final de 2026, com um relatório de progresso mais amplo devendo ser publicado no primeiro trimestre de 2027. A partir de 2028, e sujeito a mudança, o EBC poderá abrir a possibilidade para participação de clientes e parceiros. Os detalhes serão divulgados se essa etapa for concretizada.

“Há um antigo ditado chinês que sempre nos guia: a água não corre para chegar em primeiro lugar, e sim para nunca parar. A Fundação foi criada com esse espírito", disse Phiniefs.

Para mais informações sobre o EBC, visite www.ebc.com

Isenção de responsabilidade: Este material é para fins de informação e não é uma recomendação ou conselho do EBC Financial Group e de todas as suas entidades ("EBC"). Trading Forex and Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder seus depósitos. Antes de negociar, você deve analisar cuidadosamente seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco, e consultar um consultor financeiro independente, se necessário. Estatísticas ou desempenho de investimento passados não são uma garantia de desempenho futuro. O EBC não é responsável por quaisquer danos decorrentes da confiança nessas informações.

Sobre o EBC Financial Group

O EBC Financial Group, com sede em Londres, Reino Unido, é um grupo licenciado de serviços financeiros abrangentes que atua em diversas jurisdições importantes em todo o mundo. O grupo oferece mais de 200 produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo câmbio, metais preciosos, energia, índices de ações, ações dos EUA, ETFs e moedas digitais. Com filiais nos principais centros financeiros de todo o mundo, como Tóquio, Sydney, Singapura e Hong Kong, sua rede de serviços abrange mais de 100 países e regiões.

A regulamentação é a base da confiança do setor financeiro. As diversas entidades operacionais do EBC detêm licenças regulatórias financeiras emitidas pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália, pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) e pela Financial Sector Conduct Authority (FSCA) da África do Sul, em total conformidade com as normas regulatórias locais em suas operações.

Aproveitando seu acesso à liquidez regulamentado pela FCA, o EBC estabeleceu parcerias estáveis e de longo prazo com mais de 50 dos principais bancos e provedores de liquidez não bancários de todo o mundo. Ao integrar cotações de liquidez de nível de compensação, o EBC oferece aos clientes acesso direto ao mercado de liquidez primário, proporcionando profundidade de liquidez de nível institucional altamente competitiva e spreads de nível bancário, permitindo que os clientes se beneficiem dos custos de transação extremamente baixos. Todos os clientes do grupo têm acesso à liquidez de alto nível por meio da licença da FCA; nas contas offshore, as cotações e ordens são, em última análise, processadas por uma empresa do Reino Unido. Combinando big data e algoritmos de IA para otimizar os mecanismos de correspondência de ordens, o EBC consegue que mais de 87,6% das suas ordens sejam executadas a preços mais favoráveis. Para traders de alta frequência e alto volume, o EBC oferece a EBC Private Room personalizada, um canal de negociação dedicado e segregado que oculta ordens de negociação e evita a manipulação de ordens do mercado. O EBC também é uma das poucas corretoras licenciadas do setor com capacidade de oferecer a investidores profissionais qualificados contas de liquidação e liquidez reguladas pela FCA, com alavancagem de até 100x.

A equipe de gestão principal do Grupo conta com mais de 30 anos de experiência em grandes instituições financeiras globais, tendo passado por vários ciclos financeiros completos. Eles ocuparam cargos-chave de gestão em instituições reguladas pela FCA, SEC e CFTC, e sua experiência abrange áreas importantes, como corretagem, gestão de operações, compliance e governança, e gestão de riscos corporativos.

O EBC foi nomeado como "Melhor Corretora do Mundo" pela World Finance por quatro anos consecutivos, conquistando a confiança de mais de 5 milhões de usuários cadastrados em todo o mundo. Mantendo uma perspectiva de longo prazo, o Grupo cumpre ativamente suas responsabilidades sociais: como parceiro oficial do FC Barcelona, colabora com o Departamento de Economia da Universidade de Oxford para promover a educação financeira; apoia o projeto "Unidos para Vencer a Malária" da Fundação das Nações Unidas; e tem parceria com a Associação Mundial das Guias e Escoteiras (WAGGGS) para promover o empoderamento e a equidade social das mulheres.

O EBC acredita firmemente que todas as pessoas que negociam com seriedade merecem ser tratadas com seriedade.

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Contato com a Mídia:

Faiz Alavi Sulaiman

Executivo Sênior de Relações Públicas Globais

faiz.sulaiman@ebc.com

Aldric Tinker

Líder de Relações Públicas Globais

aldric.tinker@ebc.com

Vídeo deste comunicado disponível em:

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9853916)