KAST nomeia Claire Wells, da Kiln, como Diretora Jurídica (CLO)

KAST, aplicativo financeiro global, anunciou hoje a chegada de Claire Wells à empresa como Diretora Jurídica (CLO).

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Wells liderará as operações jurídicas globais da KAST, ficando sob sua responsabilidade as iniciativas de compliance, regulação, captação de recursos e licenciamento da empresa. Ela é uma líder comprovada nas áreas jurídica e de compliance, com vasta experiência na estruturação e expansão de áreas jurídicas, regulatórias e de políticas nos setores de fintech, pagamentos e ativos digitais. Ela atuou em ambientes complexos e multijurisdicionais, sempre gerando crescimento.

"Estou muito satisfeito com a chegada de Claire à equipe da KAST como nossa nova Diretora Jurídica", disse Raagulan Pathy, fundador e CEO da KAST. "Claire se junta a nós em um momento decisivo para a empresa, à medida que entramos em nossa próxima fase de crescimento. Continuamos expandindo rapidamente nosso portfólio de produtos, e sua liderança estratégica será fundamental para transformar nossas operações em uma potência verdadeiramente global."

Esta é uma contratação significativa para a KAST. Para atender à crescente demanda global, a empresa conta agora com cerca de 250 funcionários em tempo integral nas áreas de engenharia, produto e compliance. A KAST alcançou a marca de aproximadamente 1,4 milhão de usuários e processa um volume anualizado de transações de cerca de US$ 5 bilhões.

"Estou entusiasmada em me juntar à KAST neste momento de expansão global da empresa", disse Wells. "Enquanto desenvolvemos uma plataforma financeira verdadeiramente global, estou ansiosa para ampliar nossa presença em termos de licenciamento e ajudar a KAST a crescer de forma responsável em diversos mercados."

Wells ocupou cargos de liderança na Kiln, Coinbase, Plaid e Circle, tendo iniciado sua carreira na A&O Shearman.

Em março, a KAST anunciou uma rodada de financiamento Série A de US$ 80 milhões — um recorde para fintechs — montante que está impulsionando sua expansão pela América do Norte, América Latina e Oriente Médio, além de acelerar processos de licenciamento, conformidade (compliance), desenvolvimento de produtos e a ampliação da equipe.

Fundada em julho de 2024 por Pathy, ex-executivo da Circle, a KAST oferece contas denominadas em dólares americanos (USD), transferências globais para mais de 170 países e um conjunto crescente de ferramentas financeiras para consumidores e empresas.

Sobre a KAST

A KAST é uma plataforma financeira baseada em stablecoins que conecta ativos digitais ao sistema financeiro tradicional, permitindo que mais de 1 milhão de usuários enviem, recebam e convertam fundos entre fronteiras, moedas e redes de pagamento por meio de um único aplicativo. A empresa tem como foco ajudar pessoas e empresas a receberem pagamentos globalmente e realizarem gastos localmente, combinando transferências instantâneas entre usuários com acesso seguro e em conformidade a pagamentos bancários locais nos mercados atendidos. Acesse www.kast.xyz.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929211808/pt/

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