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Celina abre 18 pontos sobre Leandro Grass e garante apoio de antiga aliada no DF

Governadora tem 55% contra 37% de Grass na primeira pesquisa do segundo turno da Datafolha

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
08/10/2026 18:43

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Celina abre 18 pontos sobre Leandro Grass e garante apoio de antiga aliada no DF
Celina abre 18 pontos sobre Leandro Grass e garante apoio de antiga aliada no DF crédito: Foto: Matheus Borges/ Agência Brasília

A primeira pesquisa Datafolha do segundo turno no DF, divulgada nesta quarta-feira, 8, dá 18 pontos de vantagem para Celina Leão (PP): 55% contra 37% de Leandro Grass (PT). Nos votos válidos, a diferença é de 60% a 40%. Foram ouvidos 910 eleitores entre 6 e 8 de outubro, com margem de erro de três pontos percentuais. O levantamento está registrado sob o número DF-03365/2026.

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O resultado veio no mesmo momento em que Maria de Lourdes Abadia (PSD) finalmente definiu seu lado. Depois de apoiar Arruda (PSD) no primeiro turno, migrar para Paula Belmonte (PSDB) após a inelegibilidade do ex-governador e conversar com o grupo de Grass, a ex-governadora fechou com Celina, sua aliada de longa data. Levou uma lista de exigências para a terceira idade, entre eles os hospitais do Câncer e um Centro de Convivência do Idoso. Celina aceitou para selar a aliança com a antiga aliada, de quem foi secretária de Juventude. 

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