SLB anuncia os resultados do terceiro trimestre de 2026

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados do terceiro trimestre de 2026.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261021503390/pt/

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

Resultados do terceiro trimestre

(Em milhões, exceto os valores por ação) Três meses encerrados em Variação 30 setembro

2026 30 junho

2026 30 setembro

2025 Sequencial Ano a ano Receita $9.449 $8.972 $8.928 5% 6% Lucro antes dos impostos - base GAAP $1.019 $1.018 $1.000 0% 2% Margem de lucro antes dos impostos - base GAAP 10,8% 11,4% 11,2% -57 pb -42 pb Lucro líquido atribuível à SLB - base GAAP $735 $786 $739 -6% -1% LPA diluído - base GAAP $0,49 $0,52 $0,50 -6% -2% EBITDA ajustado* $2.067 $1.899 $2.061 9% - Margem de EBITDA ajustado* 21,9% 21,2% 23,1% 71 pb -121 pb Lucro operacional por segmento antes dos impostos* $1.576 $1.404 $1.626 12% -3% Margem operacional por segmento antes dos impostos* 16,7% 15,6% 18,2% 104 pb -153 pb Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo encargos e créditos* $962 $833 $1.027 16% -6% LPA diluído, excluindo encargos e créditos* $0,64 $0,55 $0,69 16% -7% Receita por área geográfica Internacional $6.993 $6.671 $6.916 5% 1% América do Norte 2.401 2.244 1.930 7% 24% Outra 55 57 82 n/s n/s $9.449 $8.972 $8.928 5% 6% A SLB adquiriu a ChampionX durante o terceiro trimestre de 2025. Os negócios adquiridos da ChampionX contribuíram com $956 milhões da receita, $239 milhões do EBITDA ajustado e $190 milhões do lucro operacional por segmento antes dos impostos no terceiro trimestre de 2026. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 refletem dois meses de atividade dos negócios da ChampionX, que contribuíram com $579 milhões da receita, $139 milhões do EBITDA ajustado e $108 milhões do lucro operacional por segmento antes dos impostos. Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita geral do terceiro trimestre de 2026 da SLB aumentou 2% em comparação ao ano anterior; a receita do terceiro trimestre de 2026 internacionalmente manteve-se estável em comparação ao ano anterior; e a receita do terceiro trimestre de 2026 na América do Norte aumentou 13% em comparação ao ano anterior. *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte as seções intituladas "Encargos e créditos", "Divisões" e "Informações complementares" para obter detalhes. n/s = não significativo

(Em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 setembro

2026 30 junho

2026 30 setembro

2025 Sequencial Ano a ano Receita por divisão Digital $693 $697 $658 -1% 5% Desempenho de Reservatórios 1.634 1.556 1.682 5% -3% Construção de Poços 2.888 2.742 2.967 5% -3% Sistemas de Produção 4.000 3.771 3.474 6% 15% Todos os outros 544 505 397 8% 37% Eliminações (310) (299) (250) n/s n/s $9.449 $8.972 $8.928 5% 6% Lucro operacional por segmento antes dos impostos Digital $194 $194 $187 - 4% Desempenho de Reservatórios 266 232 312 15% -15% Construção de Poços 475 417 558 14% -15% Sistemas de Produção 646 586 559 10% 16% Todos os outros 136 142 96 -4% 42% Eliminações (141) (167) (86) n/s n/s $1.576 $1.404 $1.626 12% -3% Margem operacional por segmento antes dos impostos Digital 28,0% 27,8% 28,4% 27 pb -36 pb Desempenho de Reservatórios 16,3% 14,9% 18,5% 140 pb -223 pb Construção de Poços 16,4% 15,2% 18,8% 122 pb -239 pb Sistemas de Produção 16,1% 15,5% 16,1% 60 pb 6 pb Todos os outros 25,0% 28,2% 24,2% -319 pb 77 pb Eliminações n/s n/s n/s n/s n/s 16,7% 15,6% 18,2% 104 pb -153 pb EBITDA ajustado Digital $228 $242 $215 -6% 6% Desempenho de Reservatórios 384 349 422 10% -9% Construção de Poços 632 578 728 9% -13% Sistemas de Produção 800 738 690 8% 16% Todos os outros 226 227 158 -1% 42% Eliminações (71) (101) (13) n/s n/s $2.199 $2.033 $2.200 8% 0% Corporativo e outros (132) (134) (139) n/s n/s $2.067 $1.899 $2.061 9% 0% Margem de EBITDA ajustado Digital 32,9% 34,7% 32,7% -175 pb 26 pb Desempenho de Reservatórios 23,5% 22,4% 25,1% 110 pb -159 pb Construção de Poços 21,9% 21,1% 24,5% 80 pb -266 pb Sistemas de Produção 20,0% 19,6% 19,9% 42 pb 14 pb Todos os outros 41,5% 44,9% 39,9% -347 pb 155 pb Eliminações n/s n/s n/s n/s n/s 23,3% 22,7% 24,6% 61 pb -138 pb Corporativo e outros n/s n/s n/s n/s n/s 21,9% 21,2% 23,1% 71 pb -121 pb A ChampionX contribuiu com $35 milhões da receita de Digital e $950 milhões da receita de Sistemas de Produção no terceiro trimestre de 2026. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 refletem dois meses de atividade da ChampionX, que contribuíram com $20 milhões da receita de Digital e $575 milhões da receita de Sistemas de Produção. Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita do terceiro trimestre de 2026 da divisão Digital aumentou 3% em comparação ao ano anterior, enquanto a receita de Sistemas de Produção aumentou 5% em comparação ao ano anterior. n/s = não significativo

Amplo crescimento impulsionado por recuperação no Oriente Médio, na América do Norte e em águas profundas

"A SLB divulgou resultados sólidos do terceiro trimestre, havendo crescimento em todas as regiões sequencialmente, lideradas por uma recuperação gradual no Oriente Médio, um crescimento na América do Norte e ampliação da atividade internacional nas bacias marítimas em águas profundas", afirmou o CEO da SLB, Olivier Le Peuch.

"No Oriente Médio, nosso negócio cresceu 13% sequencialmente apesar das perturbações no final do trimestre. Fora da região, o crescimento recebeu suporte de atividades mais altas nos EUA, com destaque para a ChampionX que atingiu sua receita trimestral mais alta desde a aquisição. A forte atividade da SLB OneSubsea™ apoiou ainda mais o crescimento com um fluxo estável de concessões de novos contratos nos mercados internacionais, que aumentou a carteira de pedidos e ampliou a visibilidade de receita até 2027", afirmou Le Peuch.

A receita de Sistemas de Produção, Construção de Poços e Desempenho de Reservatórios cresceu sequencialmente

"A receita de Sistemas de Produção, Construção de Poços e Desempenho de Reservatórios cresceu sequencialmente, refletindo a maior atividade no ciclo de vida da exploração à produção.

"A divisão Sistemas de Produção foi apoiada pela maior atividade da SLB OneSubsea e maiores vendas de produtos químicos para produção e sistemas de elevação artificial. Isso demonstra o valor das nossas soluções de produção à medida que os clientes priorizam cada vez mais a otimização da produção, uma melhor recuperação e uma maior vida útil do ativo.

"As divisões Construção de Poços e Desempenho de Reservatórios se beneficiaram da recuperação no Oriente Médio e maior atividade marítima internacional, principalmente na Europa e África, na América Latina e na Ásia. O crescimento foi impulsionado pelo aumento das vendas em fluidos de perfuração, maior receita de medições de perfuração e maior atividade de avaliação e intervenção, à medida que as operadoras intensificam os esforços de desenvolvimento para restabelecer a produção e colocar em operação uma nova capacidade.

"Esses resultados refletem o crescimento amplo de receita sequencial em cada uma das áreas geográficas e divisões Centrais, à medida que o upcycle ganha impulso", afirmou Le Peuch.

A divisão Soluções para Data Centers acelera como um motor de crescimento independente

"Nosso negócio de Soluções para Data Centers continuou acelerando, com a receita aumentando 23% sequencialmente, impulsionada pela crescente demanda, pela ampliação do escopo de serviços e pela expansão geográfica na Ásia.

"A IA está impulsionando investimentos sem precedentes em infraestrutura de data centers, e os clientes estão buscando parceiros que conseguem realizar implementações de forma rápida, confiável e em escala. Nossa abordagem modular está atendendo a essa necessidade hoje, e a aquisição anunciada previamente da Kelvion fortalecerá ainda mais nosso portfólio de tecnologia e avançará a nossa habilidade de fornecer soluções mais integradas aos clientes.

"Em geral, continuamos fortalecendo nossa posição como um parceiro tecnológico industrial para o setor de data center e expandindo nossa participação nesse mercado em rápido crescimento", afirmou Le Peuch.

A ampla expansão internacional fortalece a perspectiva de crescimento para 2027

"Nossa visão dos princípios fundamentais de suporte ao mercado permanece firmemente intactos. A segurança de energia e os choques de oferta continuam impulsionando uma busca por diversificação de oferta internacional, substituição de reservas e produção sustentada, impulsionando uma retomada expressiva, apesar da incerteza de curto prazo no Oriente Médio.

"Nossa perspectiva internacional continua se fortalecendo, impulsionada por um momentum em águas profundas na América Latina, na Europa, na África subsaariana e na Ásia, destacada por recentes concessões de contratos relacionados à SLB OneSubsea. Além disso, a diversificação internacional está acelerando à medida que as principais operadoras de xisto dos EUA se expandem para o exterior e firmam parcerias com empresas petrolíferas nacionais em bacias ao redor do mundo.

"Combinados com aumentos significativos nas atividades na Venezuela e expandindo o momentum nos negócios Centrais, Digital e Soluções para Data Centers, vemos uma perspectiva bastante atraente para 2027, com potencial de valorização adicional à medida que a atividade no Oriente Médio se recupera", concluiu Le Peuch.

Outros eventos

Durante o trimestre, a SLB recomprou 12,9 milhões das suas ações ordinárias por um preço total de compras de $656 milhões. Durante os primeiros nove meses de 2026, a SLB recomprou um total de 34,0 milhões das suas ações ordinárias por um preço total de compra de $1,76 bilhões.

Em 31 de agosto de 2026, a SLB assinou um acordo para adquirir a Kelvion, provedora global de tecnologias de transferência de calor e gestão térmica. A aquisição fortalece o negócio Soluções para Data Centers da SLB com tecnologias críticas de gestão térmica e amplia o papel da empresa na infraestrutura de data centers, que é um dos mercados industrial e de tecnologia de mais rápido crescimento do mundo. Segundo os termos do acordo, a SLB adquirirá a Kelvion de fundos geridos pela Apollo, o acionista majoritário, e de fundos assessorados pela Triton, que detém uma participação minoritária, por aproximadamente $3,4 bilhões em dinheiro e assumirá aproximadamente $0,7 bilhões em dívidas. A transição está sujeita às condições de fechamento e das aprovações regulatórias costumeiras, e espera que seja fechada na primeira metade de 2027.

Em 1 de setembro de 2026, a SLB concluiu a aquisição do portfólio de negócios de software de engenharia de petróleo e geociências. A aquisição aprimora o portfólio de subsuperfície digital e planejamento da SLB, adicionando aplicações centradas nos fluxos de trabalho amplamente usadas por operadoras norte-americanas onshore e não convencionais, e fortalecendo sua habilidade de ajudar os clientes a melhorar a eficiência, acelerar a tomada de decisão e desbloquear maior valor dos dados de subsuperfície.

Em 22 de outubro de 2026, a Diretoria da SLB aprovou um dividendo trimestral em dinheiro de $0,295 por ação ordinária em circulação, a ser pago em 7 de janeiro de 2027 aos acionistas registrados em 2 de dezembro de 2026.

Receita do terceiro trimestre por área geográfica

Conforme relatado Três meses encerrados em Variação 30 setembro

2026 30 junho

2026 30 setembro

2025 Sequencial Ano a ano América do Norte $2.401 $2.244 $1.930 7% 24% América Latina 1.749 1.714 1.482 2% 18% Europa e África* 2.437 2.385 2.434 2% 0% Oriente Médio e Ásia 2.807 2.572 3.000 9% -6% Eliminações e outras 55 57 82 n/s n/s $9.449 $8.972 $8.928 5% 6% Internacional $6.993 $6.671 $6.916 5% 1% América do Norte $2.401 $2.244 $1.930 7% 24% *Inclui a Rússia e a região do Cáspio n/s = não significativo

A receita do terceiro trimestre de $9,45 bilhões aumentou 5% sequencialmente, impulsionada por um crescimento de 5% internacionalmente e um crescimento de 7% na América do Norte. O crescimento de receita internacional foi generalizado, liderado por um aumento de 13% no Oriente Médio à medida que a atividade continuou se recuperando apesar das perturbações no final do trimestre. A Europa e África, Ásia e América Latina também divulgaram crescimento sequencial, primariamente impulsionado por atividade offshore.

Na América do Norte, o crescimento de receita sequencial foi apoiado por uma forte atividade não convencional nos EUA, impulsionada por uma demanda robusta por produtos químicos para produção e soluções de elevação artificial. O negócio Soluções para Data Centers também contribuiu para o aumento de receita sequencial.

Os negócios da ChampionX, adquirida em julho de 2025, contribuíram com $956 milhões de receita no terceiro trimestre de 2026, consistindo de $662 milhões na América do Norte e $263 milhões nos mercados internacionais. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 incluíram dois meses de atividade da ChampionX, que contribuiu com $579 milhões de receita, consistindo de $387 milhões na América do Norte e $171 milhões nos mercados internacionais.

Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita do terceiro trimestre de 2026 aumentou 2% em comparação ao ano anterior à medida que a receita internacional se manteve essencialmente estável e a receita na América do Norte aumentou 13% em relação ao ano anterior.

A tabela a seguir e os comentários são apresentados em base projetada, assumindo que a ChampionX foi adquirida em 1 de janeiro de 2025.

(Em milhões) Projetado Três meses encerrados em Variação 30 setembro

2026 30 junho

2026 30 setembro

2025 Sequencial Ano a ano América do Norte $2.401 $2.244 $2.134 7% 13% América Latina 1.749 1.714 1.507 2% 16% Europa e África* 2.437 2.385 2.462 2% -1% Oriente Média e Ásia 2.807 2.572 3.032 9% -7% Eliminações e outras 55 57 94 n/s n/s $9.449 $8.972 $9.229 5% 2% Internacional $6.993 $6.671 $7.001 5% - América do Norte $2.401 $2.244 $2.134 7% 13% *Inclui a Rússia e a região do Cáspio n/s = não significativo

Internacional

América Latina

A receita na América Latina de $1,75 bilhões aumentou 2% sequencialmente, primariamente impulsionada pelas maiores vendas da SLB OneSubsea e maior atividade de perfuração na Guiana e no Brasil. O crescimento foi também apoiado por maior receita em projetos de Soluções de Desempenho de Ativos (APS, Asset Performance Solutions) no Equador e atividade mais fortes de perfuração na Argentina.

Em comparação ao ano anterior, a receita aumentou 16%, impulsionada primariamente por atividade offshore mais forte no Brasil, na Guiana e no México. A maior receita de projetos de APS no Equador também contribuiu ao aumento, visto que o trimestre no ano anterior foi afetado por disrupções relacionadas aos gasodutos.

Europa e África

A receita na Europa e África de $2,44 bilhões aumentou 2% sequencialmente, impulsionada pela maior receita da SLB OneSubsea na Escandinávia e em Angola e pela atividade de produção e recuperação na Nigéria. Esses aumentos foram parcialmente compensados por menor receita na Líbia e receita reduzida do SLB Capturi™ à medida que as etapas do projeto foram concluídas.

Em comparação ao ano anterior, a receita aumentou 1%, refletindo primariamente a menor atividade no Norte da África. Esse declínio foi parcialmente compensado pelo forte crescimento na Nigéria oriundo de maiores vendas de sistemas de produção e maior atividade de avaliação, intervenção e estimulação, bem como maior receita no Cazaquistão, no Azerbaijão e no Turcomenistão.

Oriente Médio e Ásia

A receita no Oriente Médio e Ásia de $2,81 bilhões aumentou 9% sequencialmente, impulsionada por um crescimento de 13% no Oriente Médio e um aumento de 2% na Ásia. O Oriente Médio correspondeu a 67% da receita da área no terceiro trimestre de 2026.

O crescimento no Oriente Médio refletiu a recuperação na atividade após disrupções operacionais relacionadas ao conflito regional no trimestre anterior. A atividade melhorou no Iraque, no Kuwait, em Omã, na Arábia Saudita, no Qatar e nos Emirados Árabes Unidos, embora certos países passaram por novas disrupções nas últimas semanas do trimestre.

Na Ásia, o crescimento de receita sequencial foi sustentado pela continuidade da solidez nas atividades offshore, particularmente na Índia, na Ásia Oriental e na Indonésia.

Em comparação ao ano anterior, a receita diminuiu 7%, primariamente refletindo uma redução de 12% no Oriente Médio devido a disrupções relacionadas aos conflitos, parcialmente compensada por um forte crescimento na Ásia, liderada por mercados offshore.

América do Norte

A receita na América do Norte de $2,40 bilhões aumentou 7% sequencialmente, impulsionada por uma venda maior nos produtos químicos para produção, elevação artificial e válvulas no território dos EUA, junto com um aumento de 23% na receita de Soluções para Data Centers. O crescimento foi ainda apoiado por maior atividade de perfuração no Canadá, após o degelo da primavera no trimestre anterior. Esses ganhos foram parcialmente compensados por menor vendas em exploração digital no Golfo da América.

Em comparação ao ano anterior, a receita aumentou 13%, refletindo primariamente a atividade não convencional mais forte no território americano, bem como momentum contínuo no negócio Soluções para Data Centers, no qual a receita cresceu 76%.

Resultados do terceiro trimestre por divisão

Digital

(Em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 setembro

2026 30 junho

2026 30 setembro

2025 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $523 $526 $500 -1% 5% América do Norte 168 170 156 -1% 8% Outros 2 1 2 n/s n/s $693 $697 $658 -1% 5% Lucro operacional antes dos impostos $194 $194 $187 - 4% Margem operacional antes dos impostos 28,0% 27,8% 28,4% 27 pb -36 pb EBITDA ajustado* $228 $242 $215 -6% 6% Margem de EBITDA ajustado* 32,9% 34,7% 32,7% -175 pb 26 pb *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a reconciliação na seção "Informações complementares" para obter detalhes. n/s = não significativo

(Em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 setembro

2026 30 junho

2026 30 setembro

2025 Sequencial Ano a ano Receita Plataformas e Aplicações $299 $258 $273 16% 10% Operações Digitais 163 148 131 10% 24% Exploração Digital 78 126 80 -38% -2% Serviços Profissionais 153 165 174 -8% -12% $693 $697 $658 -1% 5% A receita da divisão Digital oriunda da ChampionX inclui $35 milhões no terceiro trimestre de 2026, $34 milhões no segundo trimestre de 2026 e $20 milhões no terceiro trimestre de 2025. n/s = não significativo

A receita da divisão Digital de $693 milhões aumentou 1% sequencialmente, refletindo primariamente a menor receita de Exploração Digital após fortes vendas de licenças de dados de exploração e taxas de transferência no Brasil e na Indonésia no trimestre anterior. Esse declínio foi compensado, em grande parte, por maiores vendas em Plataformas e Aplicações e crescimento contínuo em Operações Digitais.

Em comparação ao ano anterior, a receita aumentou 5%, impulsionada por crescimento contínuo em Operações Digitais e maiores vendas em Plataformas e Aplicações, compensadas, em grande parte, por menor receita em Serviços Profissionais e Exploração Digital.

A Receita Recorrente Anualizada (RRA) da divisão Digital foi de $1,04 bilhões em 30 de setembro de 2026, representando um aumento de 13% em relação ao ano anterior, comparado com $926 milhões em 30 de setembro de 2025.

A margem operacional antes dos impostos de 28% da divisão Digital aumentou 27 pontos base (pb) sequencialmente, devido, primariamente, à melhor rentabilidade em Plataformas e Aplicações, e em Operações Digitais, compensada, em grande parte, pela menor rentabilidade em Exploração Digital após menores vendas de licenças de dados de exploração e taxas de transferência.

Em comparação ao ano anterior, a margem operacional antes dos impostos contraiu 36 pb, refletindo as menores vendas de licenças de dados de exploração e taxas de transferência, compensada, em grande parte, por maior rentabilidade em Operações Digitais e Plataformas e Aplicações.

Para uma descrição das categorias de receita abrangendo a divisão Digital, consulte a Pergunta 10 das Informações complementares. A receita, o lucro operacional antes dos impostos e o EBITDA ajustado para a divisão Digital nos primeiros nove meses de 2026 e 2025 são fornecidos na Pergunta 11. Para a definição da RRA, consulte a Pergunta 12.

Desempenho de Reservatórios

(Em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 setembro 2026 30 junho 2026 30 setembro 2025 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $1.472 $1.409 $1.536 4% -4% América do Norte 154 147 143 5% 8% Outros 8 - 3 n/s n/s $1.634 $1.556 $1.682 5% -3% Lucro operacional antes dos impostos $266 $232 $312 15% -15% Margem operacional antes dos impostos 16,3% 14,9% 18,5% 140 pb -223 pb EBITDA ajustado* $384 $349 $422 10% -9% Margem de EBITDA ajustado* 23,5% 22,4% 25,1% 110 pb -159 pb *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a reconciliação na seção "Informações complementares" para obter detalhes. n/s = não significativo

A receita da divisão Desempenho de Reservatórios de $1,63 bilhões aumentou 5% sequencialmente, impulsionada pelos maiores serviços de intervenção, avaliação e estimulação, particularmente no Oriente Médio. O crescimento na Europa e na África foi liderado por atividade offshore mais forte na Nigéria e no Cazaquistão, enquanto a América Latina beneficiou-se de um crescimento de dois dígitos no México, na Guiana e no Brasil, parcialmente compensado por menor atividade não convencional na Argentina. Na América do Norte, houve aumento devido a serviços mais fortes de avaliação e intervenção no território americano.

Em comparação ao ano anterior, a receita diminuiu 3%, refletindo o impacto duradouro das disrupções relacionadas ao conflito no Oriente Médio e menor atividade não convencional na Argentina. Esses efeitos foram parcialmente compensados por crescimento na América do Norte e mercados offshore mais fortes na Europa e África, e na Ásia.

A margem operacional antes dos impostos de 16% na divisão Desempenho de Reservatórios aumentou 140 pb sequencialmente, impulsionada por melhor rentabilidade no Oriente Médio à medida que as operações se recuperaram, particularmente em serviços de avaliação, estimulação e intervenção. A maior atividade offshore na Europa e África também contribuiu para a expansão da margem.

Em comparação ao ano anterior, a margem operacional antes dos impostos diminuiu 223 pb devido à menor rentabilidade no Oriente Médio, onde os níveis de atividade permaneceram abaixo daqueles do ano anterior apesar da recuperação sequencial. Esse declínio foi parcialmente compensado pela melhor rentabilidade na Europa e África, impulsionada por atividade offshore mais forte.

Construção de Poços

(Em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 setembro

2026 30 junho

2026 30 setembro

2025 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $2.274 $2.156 $2.371 5% -4% América do Norte 579 549 527 5% 10% Outros 35 37 69 n/s n/s $2.888 $2.742 $2.967 5% -3% Lucro operacional antes dos impostos $475 $417 $558 14% -15% Margem operacional antes dos impostos 16,4% 15,2% 18,8% 122 pb -239 pb EBITDA ajustado* $632 $578 $728 9% -13% Margem de EBITDA ajustado* 21,9% 21,1% 24,5% 80 pb -266 pb *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a reconciliação na seção "Informações complementares" para obter detalhes. n/s = não significativo

A receita de $2,89 bilhões da divisão Construção de Poços aumentou 5% sequencialmente, impulsionada pela maior atividade de perfuração no Oriente Médio, liderada pelas fortes vendas de fluidos de perfuração e maior atividade de medições de perfuração. Na América Latina, a receita beneficiou-se de um crescimento de dois dígitos na Argentina, na Guiana e no Brasil, parcialmente compensada por menor atividade no México. A América do Norte registrou aumento, impulsionada por uma atividade mais intensa no território americano e recuperação sazonal no Canadá, enquanto a Ásia continuou se beneficiando de robusta atividade de perfuração offshore.

Em comparação ao ano anterior, a receita diminuiu 3%, refletindo o impacto duradouro das disrupções relacionados ao conflito no Oriente Médio. Esse declínio foi parcialmente compensado por forte atividade de perfuração offshore na América Latina, na Europa e África, e no Golfo da América.

A margem operacional antes dos impostos de 16% da divisão Construção de Poços aumentou 122 pb sequencialmente, impulsionada, primariamente, pela melhor rentabilidade no Oriente Médio à medida que as operações recuperaram durante o trimestre.

Em comparação ao ano anterior, a margem operacional antes dos impostos diminuiu 239 pb, refletindo a menor rentabilidade no Oriente Médio, onde os níveis de atividade permaneceram abaixo do ano anterior apesar da recuperação sequencial.

Sistemas de Produção

(Em milhões) Conforme reportado Três meses encerrados em Variação 30 setembro

2026 30 junho

2026 30 setembro

2025 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $2.642 $2.478 $2.440 7% 8% América do Norte 1.335 1.259 1.008 6% 32% Outros 23 34 26 n/s n/s $4.000 $3.771 $3.474 6% 15% Lucro operacional antes dos impostos $646 $586 $559 10% 16% Margem operacional antes dos impostos 16,1% 15,5% 16,1% 60 pb 6 pb EBITDA ajustado* $800 $738 $690 8% 16% Margem de EBITDA ajustado* 20,0% 19,6% 19,9% 42 pb 14 pb *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a reconciliação na seção "Informações complementares" para obter detalhes. n/s = não significativo

A receita de $4,00 bilhões da divisão Sistemas de Produção aumentou 6% sequencialmente, impulsionada pelas maiores vendas de soluções para completação, produtos químicos para produção e elevação artificial no Oriente Médio, bem como receita mais forte da SLB OneSubsea na Escandinávia e em Angola. O crescimento adicional originou-se de um número maior de projetos da SLB OneSubsea na América Latina e na Ásia, junto com maiores vendas no território americano em produtos químicos para produção e elevação artificial.

Em comparação ao ano anterior, a receita aumentou 15%, refletindo, primariamente, a contribuição dos negócios de produtos químicos para produção da ChampionX e elevação artificial. Esses negócios contribuíram com $950 milhões de receita no terceiro trimestre de 2026, comparado com $575 milhões no terceiro trimestre de 2025, quando os resultados refletiram somente dois meses de operações da ChampionX.

Excluindo o impacto da aquisição, a receita da divisão Sistemas de Produção aumentou 5% em comparação ao ano anterior, impulsionada pelo forte crescimento na SLB OneSubsea, válvulas e completações. Esse desempenho destaca a resiliência dos mercados internacionais e offshore apesar das disrupções associadas ao conflito no Oriente Médio.

A margem operacional antes dos impostos de 16% da divisão de Sistemas de Produção aumentou 60 pb. A expansão da margem foi impulsionada por melhor rentabilidade na SLB OneSubsea, elevação artificial, completações e produtos químicos para produção, apoiada pela recuperação nas operações do Oriente Médio. A atividade offshore mais forte na Europa e África, América Latina e Ásia também contribuiu para a melhoria. Além disso, as margens se beneficiaram da contribuição agregadora de valor dos negócios de produtos químicos para produção e de elevação artificial da ChampionX. Notavelmente, a ChampionX resultou em uma expansão da margem operacional sequencial antes dos impostos pelo quarto trimestre consecutivo.

Em comparação ao ano anterior, a margem operacional antes dos impostos foi praticamente estável. A menor rentabildiade no Oriente Médio foi compensada por melhor rentabilidade na Europa e África, América Latina e Ásia, impulsionada por maior atividade offshore da SLB OneSubsea. A rentabilidade na América do Norte também melhorou, refletindo o forte desempenho dos negócios de produtos químicos para produção e elevação artificial da ChampionX.

A tabela a seguir e o comentário são apresentados de forma projetada, assumindo que a ChampionX foi adquirida em 1 de janeiro de 2025.

(Em milhões) Projetado Três meses encerrados em Variação 30 setembro

2026 30 junho

2026 30 setembro

2025 Sequencial Ano a ano Receita Internacional $2.642 $2.478 $2.527 7% 5% América do Norte 1.335 1.259 1.211 6% 10% Outros 23 34 36 n/s n/s $4.000 $3.771 $3.774 6% 6%

A receita de $4,00 bilhões na divisão Sistemas de Produção aumentou 6% em comparação ao ano anterior. A receita aumentou na América Latina, Europa e África, Ásia e América do Norte em grande parte compensada pela menor receita no Oriente Médio.

Todos os outros

Todos os outros abrange APS, Soluções para Data Centers e SLB Capturi.

A receita aumentou 8% sequencialmente, impulsionada por forte crescimento em Soluções para Data Centers, onde a receita aumentou 23%. A maior receita em APS também contribuiu para o crescimento, parcialmente compensada pela menor receita no SLB Capturi.

Em comparação ao ano anterior, a receita aumentou 37%, refletindo, primariamente um aumento de 76% na receita de Soluções para Data Centers. O crescimento foi também apoiado pela maior receita em APS, visto que o período no ano anterior foi afetado por disrupções relacionadas aos gasodutos. Esses ganhos foram parcialmente compensados pela menor receita no SLB Capturi após a conclusão das etapas do projeto.

O lucro operacional antes dos impostos diminuiu sequencialmente à medida que os custos agregados associados com novos projetos na divisão Soluções para Data Centers impactaram a rentabilidade.

Em comparação ao ano anterior, a receita operacional antes dos impostos aumentou impulsionada por maior atividade na divisão Soluções para Data Centers e melhor rentabilidade em projetos de APS.

Destaques do trimestre

Centrais

Concessões de contratos

A SLB continua ganhando novos contratos que se alinham com os pontos fortes da SLB no segmento Centrais. Entre os notáveis destaques estão:

A SLB recebeu quatro contratos integrados de construção de poços da Aramco para apoiar o desenvolvimento de petróleo e gás no Reino da Arábia Saudita. De acordo com esses contratos, a SLB gerenciará o serviço de construção de poços de ponta a ponta, fornecendo mais de 450 poços no prazo de três anos, com uma extensão opcional de até dois anos. O modelo integrado de construção de poços da SLB reúne cada aspecto da entrega de poços através de um modelo operacional habilitado por tecnologia. O modelo combina fluxos de trabalho digitais para perfuração com produtos e serviços automatizados de perfuração, avaliação, fluidos, cimentação e completação para melhorar a eficiência, a consistência e o desempenho de poços em programas de perfuração diversos e em larga escala.

A joint venture SLB OneSubsea recebeu um contrato da ExxonMobil Moçambique, Limitada, em nome dos seus parceiros da Área 4 (ENH, CNPC, Eni, KOGAS e XRG), para fornecer sistemas de produção submarina para a primeira fase do projeto offshore Rovuma LNG em Moçambique. O escopo do contrato inclui o fornecimento de árvores de natal submarinas, manifolds, umbilicais e sistemas de controle associados, criados para viabilizar uma produção eficiente a partir do campo em águas profundas. A SLB OneSubsea fortalecerá a engenharia, a aquisição e a manufatura, junto com serviços de instalação, aproveitando sua experiência no fornecimento de sistemas submarinos para desenvolvimentos complexos em águas profundas no mundo todo.

A SLB e a Equinor assinaram um acordo de vários anos para serviços avançados de estimulação de reservatórios na Plataforma Continental Norueguesa, incluindo uma grande modernização da embarcação de estimulação de poços MV Island Captain. O acordo assegura uma capacidade exclusiva para apoiar o desenvolvimento de reservatórios offshore de baixa permeabilidade e ajudar a maximizar a recuperação de poços futuros.

A SLB recebeu um contrato da Brunei Shell Petroleum (BSP) para apoiar a retomada da produção em poços que estavam fechados em diversos campos offshore. O escopo do contrato abrange avaliação de subsolo, a seleção de poços candidatos, a engenharia e a execução em ambiente offshore. A gestão de projetos, os serviços de intervenção, o monitoramento, a medição e a logística marinha são integrados dentro de um único modelo de execução coordenado, criado para apoiar a retomada eficiente da produção.

Em Omã, a Petroleum Development Oman concedeu à SLB um contrato de 5 anos para a provisão de serviços integrados de fraturamento em terra, no Bloco 6, tanto em campos de petróleo quanto de gás. O escopo inclui a implementação de recursos de estimulação avançada, intervenção de poços, automação de fraturamento e soluções digitais que aprimorarão a produtividade, melhorarão o contato dos reservatórios e maximizarão o desempenho dos ativos.

No Kuwait, a Kuwait Oil Company (KOC) concedeu à SLB um contrato de tecnologia de caracterização de reservatórios de cinco anos para serviços especializados para reservatórios não convencionais. O contrato emprega o sistema de testes transientes profundos Ora™, a plataforma de perfilagem autônoma OnWave™ e as soluções de monitoramento Reveal™ da SLB, juntamente com diversas tecnologias digitais, de subsuperfície e de transporte, para viabilizar a avaliação avançada de formações em diferentes reservatórios no Kuwait.

No Paquistão, a Oil & Gas Development Company (OGDC) concedeu à SLB um contrato de três anos para tecnologias de bomba centrífuga submersível (ESP) e bomba de cavidade progressiva submersível (ESPCP), marcando a terceira adjudicação consecutiva de um contrato de ESP por parte da OGDC. Através do seu programa de ESP existente com a SLB, a OGDC forneceu aproximadamente 11.000 barris por dia de produção incremental de petróleo e 5,3 milhões de barris acumuladamente. O novo contrato expande as implementações de concessões da OGDC, suportadas por vigilância em tempo real da Avalon™ da SLB para otimizar o desempenho e a confiabilidade.

Na Austrália, a GB Energy fechou parceria com a SLB para fornecer um pacote integrado de equipamento crítico de processamento de gás midstream e sistemas de válvula para a primeira iniciativa de reservatórios de armazenamento de gás offshore do país. A SLB fornecerá tecnologias essenciais para processamento de gás e controle de fluxo, incluindo regeneração de monoetilenoglicol, desidratação por trietilenoglicol, remoção de mercúrio e H2S, remoção de areia, além de válvulas manuais e acionadas em terra para a unidade de processamento de gás e gasoduto. O projeto apoia a estratégia de fornecimento de gás a longo prazo no sudeste da Austrália, com capacidade inicial prevista para suprir aproximadamente um terço da demanda de gás de Victoria em dias de pico. O projeto ampliará a capacidade de armazenamento de gás no sudeste da Austrália em mais de 70% e reforçará a segurança energética e a estabilidade da rede na região.

Destaques de tecnologia

Entre as notáveis introduções e implementações tecnológicas no trimestre estão:

Nos Estados Unidos, a SLB implementou um programa de otimização química para produção à base de sensores em quase 1.400 poços em produção para uma grande operadora na Bacia do Permiano, substituindo gestão manual de inventário com monitoramento em tempo real, detecção de anomalia com aprendizado de máquina e controle de injeção orientada por IA. As unidades controladoras de monitoramento de bombas e as unidades de monitoramento de nível de tanques permitiram recalibração remota e revisões operacionais centralizadas semanalmente. O programa aumentou o desempenho da injeção no alvo de 63% a 92%, reduziu o tratamento excessivo de 17% para 3%, e evitou $4,4 milhões em custos líquidos nos primeiros nove meses.

Também nos Estados Unidos, a SLB e a CNX implementaram os componentes de controle de fluxo de altíssima resistência, Invincible Trim™, em uma das bacias de gás não convencional mais abrasivas da América do Norte, aumentando o tempo de operação da produção durante uma fase crítica da vida útil do poço. Com engenharia desenvolvida especificamente para ambientes com alta erosão, a tecnologia reduziu paradas e intervenções associadas com o controle de fluxo convencional e apoiou a produção contínua durante o período mais erosivo. A implementação ajudou a otimizar a produção, reduzir os requerimentos de manutenção e melhorar a economia dos poços para a CNX, reforçando a habilidade da SLB de proporcionar soluções avançadas de controle de fluxo que melhoram o desempenho dos ativos em ambientes não convencionais desafiadores.

No Equador, a SLB fechou uma parceria com uma operadora onshore para reverter o declínio prolongado da produção em um campo onshore maduro por meio de um programa de recuperação integrado que combina injeção de água, perfuração de poços adicionais e o primeiro projeto-piloto de recuperação de petróleo por métodos químicos do país. O programa, apoiado pela IA na borda Agora™ e soluções de IoT (internet das coisas), reduziu o tempo de intervenção em 98%, restaurou a produção para um pico de 86.000 barris de petróleo por dia e forneceu 1,9 vezes da reserva projetada na linha de base, tendo a projeção de possibilitar um fator incremental de recuperação de 7% até 2035.

Já offshore no Brasil, a SLB realizou uma campanha de tamponamento e abandono de 37 poços submarinos para uma operadora em águas profundas, concluindo o trabalho com uma média de 18 dias por poço, superando a meta de 22 dias e a referência do setor de 33 dias. Usando um portfólio integrado de serviços de slickline digital, incluindo o cabeçote de disparo eletrônico eFire-SL™ acionado por cabo de intervenção, os tampões de isolamento recuperáveis ??SIMplus™ e os tampões permanentes SIM™, junto com intervenção em tubulação contínua, a SLB reduziu o pessoal a bordo em 19% em relação à referência, proporcionando uma economia de $900.000 por poço. A campanha, concluída ao longo de 20 meses com mais de 150 intervenções utilizando slickline digital e 130 utilizando tubulação contínua, demonstra como as tecnologias de descomissionamento de poços, adequadas a cada necessidade específica, podem reduzir tanto os custos quanto o tempo do ciclo, em larga escala, em ambientes de águas profundas.

No Kuwait, a SLB usou acesso multilateral preciso para controlar a água e desbloquear a produção de petróleo para a KOC. Um produtor maduro com três ramais laterais apresentou um aumento na proporção de água produzida, que atingiu aproximadamente 98%, comprometendo a viabilidade econômica do poço. Por meio do sistema de controle elétrico de intervenção em poços ExaCT™, a SLB estabeleceu acesso rápido e repetível a cada um dos ramais, identificou o ramal responsável pela maior parte da produção de água e realizou um tratamento direcionado para o isolamento dessa entrada de água. A intervenção reduziu a proporção de água produzida em cerca de 20%, aumentou a produção de petróleo em aproximadamente 505 barris por dia e proporcionou uma economia de cerca de 96 horas em comparação com uma abordagem convencional.

Em Brunei, a SLB e a BSP concluíram com sucesso a primeira implementação do sistema de imageamento na broca Retina™ no sudeste da Ásia, fornecendo dados de subsuperfície de alta resolução, sem impacto no desempenho da perfuração. Possibilitado por um design de broca especificamente projetado para essa finalidade e integrado à tecnologia de Litologia Automatizada, o sistema Retina captou 100% do intervalo em uma única descida, abrangendo duas seções, ao mesmo tempo em que forneceu imagens detalhadas de feições geológicas. A implementação demonstra como medições na broca podem ser convertidas em imagens de poço de alta qualidade para fortalecer a avaliação da formação, o planejamento dos poços e as decisões de perfuração.

Offshore na Malásia, uma operadora buscou maximizar a recuperação a partir de um reservatório arenoso, de pequena espessura e com mergulho variável, minimizando o risco de perfuração em um cenário de incerteza no subsolo. A SLB implementou um sistema de geonavegação combinando a solução inteligente de perfuração de subsuperfície Subsurface Advisor™, o sistema autônomo de geonavegação Neuro™ e o serviço de mapeamento de reservatório em alta definição durante a perfuração GeoSphere HD™. O sistema executou quatro mudanças autônomas de trajetória com ciclos de decisão inferiores a 20 segundos, mantendo o contato com o reservatório a uma distância de até 3 metros da base do reservatório ao longo de toda a seção lateral, marcando a primeira operação de geonavegação totalmente autônoma na Ásia.

Digital

A SLB está implementando tecnologia digital em escala, em parceria com clientes para migrar sua tecnologia e fluxos de trabalho para a nuvem, para adotar novos recursos possibilitados por IA e alavancar os insights para elevar seu desempenho. Entre os principais destaques estão:

A SLB anunciou que a Chevron Technical Center, divisão da Chevron U.S.A. Inc. (Chevron), passou a integrar a colaboração de longo prazo em subsuperfície no âmbito digital, estabelecida pela SLB e pela TotalEnergies em 2024, acrescentando uma segunda operadora global ao codesenvolvimento de tecnologias digitais da próxima geração voltadas para a engenharia de reservatórios e as geociências. Na colaboração, a Chevron contribuirá com investimento, propriedade intelectual e expertise técnica. A empresa também traz expertise líder do setor em análise de incertezas, otimização e planejamento de desenvolvimento em campo, que ajudará a definir o roteiro para as tecnologias digitais de subsuperfície escalonáveis.

A SLB anunciou um acordo de 15 anos com a TotalEnergies para usar a solução de engenharia e planejamento coerente de poços DrillPlan™. O acordo apoiará a transição da TotalEnergies a um ambiente de planejamento digital, conectando informações de subsuperfície com engenharia e planejamento de poços. Viabilizado pela solução DrillPlan da SLB e a expertise das duas empresas, o acordo representa um passo significante na colaboração digital das empresas e reflete uma mudança mais ampla no setor à medida que os operadores movem para plataformas digitais escalonáveis e interoperáveis para melhorar a engenharia e a execução da construção de poços.

A SLB e a Eni expandiram os fluxos de trabalho impulsionados por IA nas áreas de subsuperfície, acelerando as operações em tempo real em petrofísica e geomecânica para melhor eficiência usando a plataforma de dados e IA Lumi™ da SLB, em ambiente local.

A SLB anunciou o lançamento da pesquisa sísmica multiclientes Amapá 3D em parceria com a Shearwater GeoServices. Localizado offshore no Amapá, na Margem Equatorial no norte do Brasil, o projeto representa um dos investimentos mais significantes da SLB em dados de exploração na prolífica Margem Atlântica em águas profundas, e ampliará a cobertura sísmica 3D de alta qualidade em uma área pouco explorada da bacia.

Em Angola, a Azule Energy se tornou uma das primeiras empresas africanas de energia a planejar e executar por completo um poço usando as soluções SLB DrillPlan e DrillOps™. O fluxo de trabalho digital automatizou 95% das tarefas de engenharia, reduziu o tempo de planejamento de 192 para 31 horas e possibilitou a perfuração autônoma de uma seção de 2.000 metros com zero tempo não produtivo e um aumento de 16% na taxa líquida de penetração contra a referência em campo.

A ADNOC implementou seu Centro de Operações em Tempo Real (COTR) possibilitado por IA na sua frota de mais de 120 sondas de perfuração terrestres e marítimas, viabilizado pelas soluções inteligentes DrillOps da SLB para a execução de poços e geração de insights. A plataforma fornece dados de perfuração ao vivo a um ambiente unificado e em tempo real que ajuda as equipes da ADNOC a melhorar a coordenação, identificar os riscos mais cedo e tornar decisões mais rápidas e mais informadas.

Em Brunei, a BSP concedeu à SLB um contrato de software no local, expandindo o relacionamento existente entre as duas empresas. A SLB fornecerá serviços a à BSP para as necessidades de subsuperfície e engenharia, incluindo geologia, geofísica, petrofísica, engenharia de reservatórios, perfuração e produção. O contrato estabelece um ambiente integrado de subsuperfície e produção ancorado pelo software de subsuperfície Petrel™ e o software para poços Techlog™, aprimorados com capacidades digitais e IA. O contrato reflete uma expansão significante no escopo de software após uma avaliação competitiva, permitindo à SLB consolidar os fluxos de trabalho em uma plataforma unificada com suporte de implementação direcionada e assistência técnica presencial.

Novos horizontes de crescimento

A SLB está participando de mercados de alto crescimento, como Soluções para Data Centers, através de parcerias e tecnologias inovadoras estratégicas, incluindo:

No Canadá, após o recente contrato fechado com a Meta, a SLB está estabelecendo uma instalação para montar e testar infraestrutura crítica de data center. Com inauguração prevista para a primeira metade de 2027, a instalação permitirá que a SLB sirva como parceira de fornecimento da Meta para montagem modular, instalação e serviços de comissionamento offsite.

No Mar Norte da Noruega, a SLB foi selecionada como parceira estratégica de reservatórios para o projeto Havstjerne de armazenamento de carbono da Harbour Energy, um desenvolvimento offshore em larga escala com o objetivo de atender aos emissores industriais na Europa. A SLB fornecerá serviços de tecnologia e engenharia para o conceito e as fases FEED (Engenharia e Projeto de Front-End), coordenando um escopo integrado que conecta análise de reservatórios de armazenamento subterrâneo ao projeto de poços de injeção, à infraestrutura submarina e aos planos de monitoramento do CO2 armazenado. Realizado em colaboração com a joint venture SLB OneSubsea, o trabalho dará suporte ao desenvolvimento das bases técnicas, de custos e de cronograma do projeto, antes da decisão final de investimento.

Na Polônia, a ORLEN Petrobaltic concedeu à SLB um contrato plurianual para a realização de estudos de subsuperfície voltados à captura e armazenamento de carbono (CAC) e às atividades de medição, monitoramento e verificação (MMV). O trabalho auxiliará na redução de riscos associados a decisões fundamentais de armazenamento e desenvolvimento do projeto e impulsionará a estratégia de CAC da ORLEN na região do Báltico, apoiando o desenvolvimento de capacidade de armazenamento de CO2 a longo prazo e a descarbonização de emissões industriais.

TABELAS FINANCEIRAS

Demonstração consolidada condensada dos resultados

(Em milhões, exceto os valores por ação) Terceiro trimestre Nove meses 2026 2025 2026 2025 Receita $9.449 $8,.28 $27.142 $25.963 Juros e outras receitas 68 78 187 408 Despesas Custo da receita(1) 7.883 7.370 22.850 21.185 Pesquisa e engenharia 156 170 491 522 Geral e administrativo 84 72 265 256 Fusão e integração(1) 55 143 165 226 Reestruturação e outros(1) 187 109 187 402 Juros 133 142 377 432 Lucro antes dos impostos(1) $1.019 $1.000 $2.994 $3.348 Despesa com impostos(1) 239 226 638 697 Lucro líquido(1) $780 $774 $2.356 $2.651 Lucro líquido atribuível a participações não controladoras(1) 45 35 83 101 Lucro líquido atribuível à SLB(1) $735 $739 $2.273 $2.550 Lucro diluído por ação da SLB(1) $0,49 $0,50 $1,51 $1,80 Média de ações em circulação 1.481 1.471 1.490 1.396 Média de ações em circulação, considerando a diluição 1.497 1.488 1.506 1.414 Depreciação e amortização incluídas nas despesas(2) $698 $638 $2.095 $1.911

(1) Ver seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes. (2) Inclui a depreciação de ativos imobilizados e a amortização de ativos intangíveis, custos com dados de exploração e investimentos em APS.

Balanço patrimonial consolidado condensado

(Em milhões) 30 setembro 31 dezembro Ativos 2026 2025 Ativos circulantes Caixa e investimentos de curto prazo $3.551 $4.212 Contas a receber 9.735 8.689 Inventários 5.517 5.032 Outros ativos circulantes 1.694 1.580 20.497 19.513 Investimento em empresas afiliadas 1.712 1.783 Ativos imobilizados 7.707 7.894 Aviamento 17.263 16.794 Ativos intangíveis 4.927 4.988 Outros ativos 4.094 3.896 $56.200 $54.868 Passivo e Patrimônio Líquido Passivo circulante Contas a pagar e passivos acumulados $11.955 $11.490 Passivo estimado relativo a impostos sobre a renda 695 894 Empréstimos de curto prazo e parcela atual de dívida de longo prazo 1.653 1.894 Dividendos a pagar 454 443 14.757 14.721 Dívida de longo prazo 11.147 9.742 Outros passivos 3.083 3.114 28.987 27.577 Patrimônio líquido 27.213 27.291 $56.200 $54.868

Liquidez

(Em milhões) Componentes da liquidez 30 setembro

2026 30 junho

2026 30 setembro

2025 31 dezembro

2025 Caixa e investimentos de curto prazo $3.551 $4.071 $3.585 $4.212 Empréstimos de curto prazo e parcela atual de dívida de longo prazo (1.653) (1.658) (1.923) (1.894) Débito de longo prazo (11.147) (11.140) (10.843) (9.742) Dívida líquida(1) $(9.249) $(8.727) $(9.181) $(7.424) Seguem os detalhes das variações na liquidez: Nove Terceiro Nove meses em trimestre de meses em Períodos encerrados em 30 de setembro 2026 2026 2025 Lucro líquido $2.356 $780 $2.651 Encargo de liquidação de pensão sem desembolso de caixa 187 187 - Ajuste a valor justo na contabilidade referente à amortização de compras de estoques - - 66 Ganho na venda do projeto de APS - - (149) Redução ao valor recuperável de investimento pelo método de equivalência patrimonial - - 121 Depreciação e amortização(2) 2.095 698 1.911 Despesa com remuneração baseada em ações 251 72 257 Variação no capital de giro (1.546) (202) (1.273) Outro 13 (25) (100) Fluxo de caixa das atividades operacionais $3,.56 $1.510 $3.484 Despesas de capital (1.287) (485) (1.178) Investimentos de APS (340) (114) (312) Dados de exploração capitalizados (208) (83) (168) Fluxo de caixa livre(3) 1.521 828 1.826 Programa de recompra de ações (1.755) (656) (2.414) Dividendos pagos (1.305) (439) (1.176) Receitas provenientes de planos de ações para funcionários 347 136 230 Aquisições e investimentos empresariais, líquidos do caixa adquirido e acrescidos da dívida assumida (583) (334) (144) Receitas provenientes da venda do projeto de APS - - 338 Recursos provenientes da venda do negócio ChampionX Drilling Technologies - - 286 Dívida líquida assumida em decorrência da aquisição da ChampionX - - (133) Impostos pagos sobre concessões de remuneração baseada em ações liquidadas pelo valor líquido (71) (8) (61) Outros (99) (57) (57) Aumento da dívida líquida antes do impacto das variações nas taxas de câmbio (1.945) (530) (1.305) Impacto das variações nas taxas de câmbio sobre a dívida líquida 120 8 (471) Aumento da dívida líquida (1.825) (522) (1.776) Dívida líquida, início do período (7.424) (8.727) (7.405) Dívida líquida, fim do período $(9.249) $(9.249) $(9.181)

(1) A “Dívida líquida” representa a dívida bruta menos o caixa e os investimentos de curto prazo. A gerência acredita que a Dívida líquida fornece informações úteis aos investidores e à própria gerência sobre o nível de endividamento da SLB, ao refletir o caixa e os investimentos que poderiam ser utilizados para quitar dívidas. A Dívida líquida é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada de forma complementar à dívida total, e não como um substituto para ela, nem como uma medida superior a ela. (2) Inclui a depreciação de ativos imobilizados e a amortização de ativos intangíveis, custos com dados de exploração e investimentos em APS. (3) O “Fluxo de caixa livre” representa o fluxo de caixa das operações menos os gastos de capital, investimentos em APS e custos de dados de exploração capitalizados. A gerência acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e que é útil tanto para os investidores quanto para a gerência como uma medida da capacidade da SLB de gerar caixa. Uma vez atendidas as necessidades e obrigações do negócio, esse caixa pode ser utilizado para reinvestir na empresa, visando ao crescimento futuro, ou para retornar recursos aos acionistas por meio do pagamento de dividendos ou da recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para gastos discricionários. O fluxo de caixa livre é uma métrica financeira não GAAP e deve ser considerada como um complemento, e não como um substituto ou superior, ao fluxo de caixa das atividades operacionais.

Encargos e créditos

Além dos resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (GAAP), este comunicado dos resultados do terceiro trimestre de 2026 também inclui medidas financeiras não GAAP (conforme definido pelo Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras não GAAP discutidas na seção “Liquidez”, o lucro líquido da SLB, excluindo encargos e créditos, bem como medidas derivadas dele (incluindo o LPA diluído, excluindo encargos e créditos; alíquota efetiva de imposto, excluindo encargos e créditos; o EBITDA ajustado e a margem de EBITDA ajustado) são medidas financeiras não GAAP. A gerência acredita que a exclusão dos encargos e créditos dessas medidas financeiras fornece uma perspectiva útil sobre os resultados empresariais subjacentes da SLB e as tendências operacionais, e um meio de avaliar as operações da SLB de período a período. Essas medidas também são usadas pela gerência como uma métrica de desempenho na determinação de certas compensações de incentivo. As medidas financeiras não GAAP mencionadas anteriormente devem ser consideradas como um complemento, e não como um substituto ou algo superior, a outras medidas de desempenho financeiro elaboradas de acordo com os princípios contábeis GAAP. A seguir, apresenta-se a reconciliação de algumas dessas medidas não GAAP com as medidas GAAP correspondentes. Para a reconciliação do EBITDA ajustado com a medida GAAP equivalente, consulte a seção intitulada “Informações complementares” (Pergunta 8).

(Em milhões, exceto os valores por ação) Terceiro trimestre de 2026 Antes dos impostos Impostos Participações não controladoras Líquido LPA

diluído Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $1.019 $239 $45 $735 $0,49 Taxa de liquidação de plano de previdência(1) 187 - - 187 0,12 Fusão e integração(2) 55 13 2 40 0,03 Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo encargos e créditos $1.261 $252 $47 $962 $0,64 Segundo trimestre de 2026 Antes dos impostos Impostos Participações não controladoras Líquido LPA

diluído Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $1.019 $204 $29 $786 $0,52 Fusão e integração(2) 69 19 3 47 0,03 Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo encargos e créditos $1.088 $223 $32 $833 $0,55 Terceiro trimestre de 2025 Antes dos impostos Impostos Participações não controladoras Líquido LPA

diluído * Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $1.000 $226 $35 $739 $0,50 Ajuste a valor justo na contabilidade referente à amortização de compras de estoques(3) 66 15 - 51 0,03 Honorários profissionais relacionados à aquisição(2) 61 - - 61 0,04 Reduções de pessoal(1) 57 4 - 53 0,03 Benefícios aos empregados relacionados a aquisições(2) 54 2 - 52 0,03 Redução ao valor recuperável de investimento contabilizado pelo método de equivalência patrimonial(1) 52 4 - 48 0,03 Outras fusões e integrações(2) 28 2 3 23 0,02 Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo encargos e créditos $1.318 $253 $38 $1.027 $0,69

(Em milhões, exceto valores por ação) Nove meses em 2026 Antes dos impostos Impostos Participações

não controladoras Líquido LPA

diluído Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $2.994 $638 $83 $2.273 $1,51 Taxa de liquidação de plano de previdência(1) 187 - - 187 0,12 Fusão e integração(2) 165 40 6 119 0,08 Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo encargos e créditos $3.346 $678 $89 $2.579 $1,71 Nove meses em 2025 Antes dos impostos Impostos Participações

não controladoras Líquido LPA

diluído* Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $3.348 $697 $101 $2.550 $1,80 Reduções de pessoal(1) 281 19 - 262 0,19 Redução ao valor recuperável de investimento contabilizado pelo método de equivalência patrimonial(1) 121 16 - 105 0,07 Honorários profissionais relacionados à aquisição(2) 80 5 - 75 0,05 Ajuste a valor justo na contabilidade referente à amortização de compras de estoques(3) 66 15 - 51 0,04 Benefícios aos empregados relacionados a aquisições(2) 54 2 - 52 0,04 Outras fusões e integrações(2) 93 - 12 81 0,06 Ganho na venda do projeto Palliser APS(4) (149) (4) - (145) (0,10) Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo encargos e créditos $3,894 $750 $113 $3.031 $2,14

* Não soma devido a arredondamentos (1) Classificado em Reestruturação e outros na Demonstração consolidada condensada dos resultados. (2) Classificado em Fusões e integrações na Demonstração consolidada condensada do resultado do exercício. (3) Classificado em Custo da receita na Demonstração consolidada condensada dos resultados. (4) Classificado em Juros e outras receitas na Demonstração consolidada condensada dos resultados.

Divisões

(Em milhões) Terceiro trimestre de 2026 Segundo trimestre de 2026 Terceiro trimestre de 2025 Receita Lucro

antes dos

impostos Receita Lucro

antes dos

impostos Receita Lucro

antes dos

impostos Digital $693 $194 $697 $194 $658 $187 Desempenho de Reservatórios 1.634 266 1.556 232 1.682 312 Construção de Poços 2.888 475 2.742 417 2.967 558 Sistemas de Produção 4.000 646 3.771 586 3.474 559 Todos os outros 544 136 505 142 397 96 Eliminações e outros (310) (141) (299) (167) (250) (86) Lucro operacional por segmento antes dos impostos 1.576 1.404 1.626 Corporativo e outros (204) (211) (203) Receita de juros(1) 22 23 37 Despesa de juros(1) (133) (128) (142) Encargos e créditos(2) (242) (69) (318) $9.449 $1.019 $8.972 $1.019 $8.928 $1.000

(Em milhões) Nove meses encerrados em 30 setembro 2026 30 setembro 2025 Receita Lucro

antes dos

impostos Receita Lucro

antes dos

impostos Digital $2.030 $522 $1.836 $465 Desempenho de Reservatórios 4.783 754 5.072 908 Construção de Poços 8.427 1.315 8.908 1.698 Sistemas de Produção 11.278 1.728 9.247 1.520 Todos os outros 1.492 391 1.542 414 Eliminações e outros (868) (409) (642) (239) Lucro operacional por segmento antes dos impostos 4.301 4.766 Corporativo e outros (643) (550) Receita de juros(1) 65 103 Despesa de juros(1) (377) (425) Encargos e créditos(2) (352) (546) $27.142 $2.994 $25.963 $3.348

(Em milhões) Terceiro trimestre de 2026 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação e

amortização(3) Despesa (receita)

líquida

de juros(4) EBITDA

ajustado(5) Digital $693 $194 $34 $- $228 Desempenho de Reservatórios 1.634 266 118 - 384 Construção de Poços 2.888 475 157 - 632 Sistemas de Produção 4.000 646 154 - 800 Todos os outros 544 136 90 - 226 Eliminações e outros (310) (141) 73 (3) (71) Lucro operacional por segmento antes dos impostos 1.576 Corporativo e outros (204) 72 (132) Receita de juros(1) 22 Despesa de juros(1) (133) Encargos e créditos(2) (242) $9.449 $1.019 $698 $(3) $2.067

(Em milhões) Segundo trimestre de 2026 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação e

amortização(3) Despesa (receita)

líquida

de juros(4) EBITDA

ajustado(5) Digital $697 $194 $48 $- $242 Desempenho de Reservatórios 1.556 232 118 (1) 349 Construção de Poços 2.742 417 161 - 578 Sistemas de Produção 3.771 586 152 - 738 Todos os outros 505 142 85 - 227 Eliminações e outros (299) (167) 71 (5) (101) Lucro operacional por segmento antes dos impostos 1.404 Corporativo e outros (211) 77 (134) Receita de juros(1) 23 Despesa de juros(1) (128) Encargos e créditos(2) (69) $8.972 $1.019 $712 $(6) $1.899

(Em milhões) Terceiro trimestre de 2025 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação e

amortização(3) Despesa (receita)

líquida

de juros(4) EBITDA

ajustado(5) Digital $658 $187 $28 $- $215 Desempenho de Reservatórios 1.682 312 110 - 422 Construção de Poços 2.967 558 170 - 728 Sistemas de Produção 3.474 559 131 - 690 Todos os outros 397 96 62 - 158 Eliminações e outros (250) (86) 73 - (13) Lucro operacional por segmento antes dos impostos 1.626 Corporativo e outros (203) 64 (139) Receita de juros(1) 37 Despesa de juros(1) (142) Encargos e créditos(2) (318) $8.928 $1.000 $638 $0 $2.061

(Em milhões) Nove meses em 2026 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação e

amortização(3) Despesa (receita)

líquida

de juros(4) EBITDA

ajustado(5) Digital $2.030 $522 $115 $- $637 Desempenho de Reservatórios 4.783 754 348 - 1.102 Construção de Poços 8.427 1.315 479 (1) 1.793 Sistemas de Produção 11.278 1.728 458 - 2.186 Todos os outros 1.492 391 258 - 649 Eliminações e outros (868) (409) 215 (13) (207) Lucro operacional por segmento antes dos impostos 4.301 Corporativo e outros (643) 222 (421) Receita de juros(1) 65 Despesa de juros(1) (377) Encargos e créditos(2) (352) $27.142 $2.994 $2.095 $(14) $5.739

(Em milhões) Nove meses em 2025 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação e

amortização(3) Despesa (receita)

líquida

de juros(4) EBITDA

ajustado(5) Digital $1.836 $465 $117 $- $582 Desempenho de Reservatórios 5.072 908 321 (1) 1.228 Construção de Poços 8.908 1.698 502 - 2.200 Sistemas de Produção 9.247 1.520 312 1 1.833 Todos os outros 1.542 414 290 5 709 Eliminações e outros (642) (239) 215 1 (23) Lucro operacional por segmento antes dos impostos 4.766 Corporativo e outros (550) 154 (396) Receita de juros(1) 103 Despesa de juros(1) (425) Encargos e créditos(2) (546) $25.963 $3.348 $1.911 $6 $6.133

(1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Veja seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes. (3) Inclui a depreciação de ativos imobilizados e a amortização de ativos intangíveis, custos com dados de exploração e APS. (4) Exclui receitas e despesas de juros registradas em nível corporativo. (5) O EBITDA ajustado representa o resultado antes dos impostos, excluindo depreciação e amortização, receitas de juros, despesas de juros, e encargos e créditos.

Informações complementares

Perguntas frequentes

1) Qual é a orientação de investimentos de capital para o ano completo de 2026? O investimento de capital (que compreende o capex, os custos com dados de exploração e os investimentos em APS) para o ano completo de 2026 continua previsto em aproximadamente $2,5 bilhões. O investimento de capital para o ano completo de 2025 foi de $2,4 bilhões. 2) Quais foram o fluxo de caixa proveniente das operações e o fluxo de caixa livre no terceiro trimestre de 2026? O fluxo de caixa proveniente das operações no terceiro trimestre de 2026 foi de $1,51 bilhões e o fluxo de caixa livre foi de $828 milhões. 3) O que estava incluído em "Juros e outras receitas" no terceiro trimestre de 2026? Os "Juros e outras receitas" no terceiro trimestre de 2026 foram de $68 milhões. Consistiram de receita de juros de $25 milhões e ganhos de investimentos pelo método de equivalência patrimonial de $43 milhões. 4) Como variaram as receitas e as despesas de juros durante o terceiro trimestre de 2026? A receita de juros de $25 milhões no terceiro trimestre de 2026 diminuiu $4 milhões sequencialmente. A despesa de juros de $133 milhões aumentou $5 milhões sequencialmente. 5) Qual foi a alíquota efetiva de imposto no terceiro trimestre de 2026? A alíquota efetiva de imposto no terceiro trimestre de 2026, calculada de acordo com o GAAP, foi de 23,5%, comparada com 20,0% no segundo trimestre de 2026. Excluindo os encargos e créditos, a alíquota efetiva de imposto no terceiro trimestre de 2026 foi de 20,0%, comparada com 20,5% no segundo trimestre de 2026. 6) Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 30 de setembro de 2026 e como esse número se alterou em relação ao final do trimestre anterior? Havia 1,476 bilhões de ações ordinárias em circulação em 30 de setembro de 2026, e 1,484 bilhões de ações em circulação em 30 de junho de 2026.

(Em milhões) Ações em circulação em 30 de junho de 2026 1.484 Ações emitidas no âmbito de plano de compra de ações para empregados 4 Consolidação de ações restritas 1 Recompra de ações (13) Ações em circulação em 30 de setembro de 2026 1.476

7) Qual foi a quantidade média ponderada de ações em circulação durante o terceiro trimestre de 2026 e o ??segundo trimestre de 2026? Como esse valor se concilia com a quantidade média de ações em circulação, considerando a diluição, utilizada no cálculo do lucro por ação diluído? A quantidade média ponderada de ações em circulação foi de 1,481 bilhão durante o terceiro trimestre de 2026 e de 1,490 bilhão durante o segundo trimestre de 2026. A seguir, apresenta-se a reconciliação entre a quantidade média ponderada de ações em circulação e a quantidade média de ações em circulação, considerando a diluição, utilizadas no cálculo do lucro por ação diluído.

(Em milhões) Terceiro trimestre de

2026 Segundo trimestre de

2026 Média ponderada de ações em circulação 1.481 1.490 Ações restritas não consolidadas 15 15 Exercício presumido de opções de ações 1 1 Média de ações em circulação, considerando a diluição 1.497 1,506

8) Qual foi o EBITDA ajustado e a margem de EBITDA ajustado da SLB no terceiro trimestre de 2026, no segundo trimestre de 2026, no terceiro trimestre de 2025, nos primeiros nove meses de 2026 e nos primeiros nove meses de 2025? O EBITDA ajustado da SLB foi de $2,067 bilhões no terceiro trimestre de 2026, $1,899 bilhões no segundo trimestre de 2026 e $2,061 bilhões no terceiro trimestre de 2025. A margem de EBITDA ajustado da SLB foi de 21,9% no terceiro trimestre de 2026, 21,2% no segundo trimestre de 2026 e 23,1% no terceiro trimestre de 2025, e foi calculada da seguinte maneira:

(Em milhões) Terceiro trimestre de

2026 Segundo trimestre de

2026 Terceiro trimestre de

2025 Lucro líquido atribuível à SLB $735 $786 $739 Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 45 29 35 Despesa com impostos 239 204 226 Lucro antes dos impostos $1.019 $1.019 $1.000 Encargos e créditos 242 69 318 Depreciação e amortização 698 712 638 Despesa de juros 133 128 142 Receita de juros (25) (29) (37) EBITDA ajustado $2.067 $1.899 $2.061 Receita $9.449 $8.972 $8.928 Margem de EBITDA ajustado 21,9% 21,2% 23,1%

O EBITDA ajustado da SLB foi de $5,739 bilhões nos primeiros nove meses de 2026 e de $6,133 bilhões nos primeiros nove meses de 2025. A margem de EBITDA ajustado da SLB foi de 21,1% nos primeiros nove meses de 2026 e de 23,6% nos primeiros nove meses de 2025, tendo sido calculada da seguinte forma:

(Em milhões) Nove meses em

2026 Nove meses em

2025 Variação Lucro líquido atribuível à SLB $2.273 $2.550 Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 83 101 Despesa com impostos 638 697 Lucro antes dos impostos $2.994 $3.348 Encargos e créditos 352 546 Depreciação e amortização 2.095 1.911 Despesa de juros 377 432 Receita de juros (79) (104) EBITDA ajustado $5.739 $6.133 -6% Receita $27.142 25.963 5% Margem de EBITDA ajustado 21,1% 23,6% -248 pb

9) Quais foram os componentes das despesas com depreciação e amortização no terceiro trimestre de 2026, no segundo trimestre de 2026, no terceiro trimestre de 2025, nos primeiros nove meses de 2026 e nos primeiros nove meses de 2025? Os componentes das despesas com depreciação e amortização no terceiro trimestre de 2026, no segundo trimestre de 2026 e no terceiro trimestre de 2025 foram os seguintes:

(Em milhões) Terceiro trimestre de

2026 Segundo trimestre de

2026 Terceiro trimestre de

2025 Depreciação de ativos imobilizados $468 $473 $453 Amortização de ativos intangíveis 113 111 101 Amortização de investimentos em APS 88 83 60 Amortização de custos de dados de exploração capitalizados 29 45 24 $698 $712 $638

Os componentes das despesas de depreciação e amortização para os primeiros nove meses de 2026 e os primeiros nove meses de 2025 foram os seguintes: (Em milhões) Nove meses em

2026 Nove meses em

2025 Depreciação de ativos imobilizados $1.405 $1.258 Amortização de ativos intangíveis $334 $265 Amortização de investimentos em APS $253 $285 Amortização de custos de dados de exploração capitalizados $103 $103 $2.095 $1.911

10) Quais são as categorias de receita na divisão Digital que oferecem soluções aos clientes da SLB? Na divisão Digital, a receita é gerada a partir de quatro soluções principais: Plataformas e Aplicações, Operações Digitais, Exploração Digital e Serviços Profissionais. Plataformas e Aplicações inclui as tecnologias na nuvem da SLB, como as plataformas Delfi™ e Lumi, além de um conjunto de aplicações especializadas e voltadas a domínios específicos, como o Petrel™ e o Techlog™, disponibilizadas por meio de assinatura SaaS ou licenças perpétuas. Essas plataformas e aplicações automatizam modelos complexos para simular o impacto de planos de desenvolvimento de reservatórios e auxiliam no planejamento de operações fundamentais, como perfuração, completação e projetos de produção. Além disso, elas tornam os dados acessíveis e utilizam IA e aprendizado de máquina para reduzir o tempo de ciclo e aumentar a eficiência dos fluxos de trabalho, permitindo que os clientes tomem decisões melhores e mais rápidas, visando aprimorar a viabilidade econômica dos seus projetos e o desempenho dos reservatórios. A receita é recorrente (com exceção de vendas de licenças pontuais), sustentada por uma base substancial de RRA proveniente de uma base instalada global, e complementada pela adoção, por parte dos clientes, de novas funcionalidades baseadas na nuvem e soluções habilitadas para IoT. Esta categoria apresenta taxas de retenção de excelência e uma rotatividade limitada. Operações Digitais combina os pontos fortes exclusivos dos serviços de campo petrolífero da SLB com tecnologias digitais avançadas para proporcionar operações de campo mais confiáveis, eficientes e autônomas. Ao integrar soluções conectadas aos centros de prestação de serviços digitais Performance Live™, os clientes passam a contar com monitoramento em tempo real, tomada de decisão remota e execução automatizada em seus fluxos de trabalho, desde a perfuração autônoma até a intervenção automatizada em poços, tudo isso reduzindo custos e melhorando a viabilidade econômica dos projetos. A receita é gerada a partir da mesma base de clientes das divisões Principais e, portanto, é passível de repetição. Além disso, uma parcela da receita é de natureza recorrente. Para incentivar as divisões Principais — Construção de Poços, Desempenho de Reservatórios e Sistemas de Produção — e a divisão Digital a desenvolver e promover essa categoria, a receita resultante é reconhecida tanto na respectiva divisão Principal quanto na divisão Digital. Esse efeito é eliminado na consolidação. Exploração Digital representa o negócio de dados de exploração da SLB. A biblioteca de dados de exploração consiste em um acervo diferenciado de levantamentos sísmicos e outros dados do subsolo, utilizados pelos clientes para embasar melhores decisões de exploração e desenvolvimento. Esses conjuntos de dados licenciados também dão suporte ao planejamento e ao monitoramento de projetos de armazenamento de carbono. A biblioteca abrange as principais bacias exploratórias e produtoras ao redor do mundo e os conjuntos de dados são atualizados e reprocessados ??para incorporar os algoritmos de imageamento e as tecnologias de IA mais recentes, viabilizados por computação na nuvem de alto desempenho. A receita é gerada por meio da venda de licenças únicas e intransferíveis, sendo, portanto, de natureza não recorrente. Serviços Profissionais inclui consultoria e outros serviços necessários para apoiar as transformações digitais dos clientes. Esses serviços abrangem o suporte à transição de soluções digitais locais para soluções baseadas na nuvem, limpeza e migração de dados, automação de fluxos de trabalho, incluindo a implementação de soluções de fluxo de trabalho desenvolvidas na rede global de espaços de trabalho Innovation Factori da SLB, e treinamento para impulsionar ainda mais as transformações digitais dos clientes. A receita nesta categoria é, em grande parte, baseada em projetos, sendo comum a realização de trabalhos recorrentes com os mesmos clientes. Esses serviços geram oportunidades que impulsionam outras fontes de receita digital. 11) Qual foi a receita gerada por cada uma das categorias que compõem a divisão Digital nos primeiros nove meses de 2026 e nos primeiros nove meses de 2025? Qual é o lucro operacional antes dos impostos e o EBITDA ajustado da divisão Digital nesses períodos? A receita digital, o lucro operacional antes dos impostos e o EBITDA ajustado nos primeiros nove meses de 2026 e nos primeiros nove meses de 2025 estão detalhados a seguir:

(Em milhões) Nove meses encerrados em Variação 30 setembro

2026 30 setembro

2025 Ano a ano Receita Plataformas e Aplicações $797 $774 3% Operações Digitais 454 302 50% Exploração Digital 306 253 21% Serviços Profissionais 474 507 -7% $2.030 $1.836 11% Lucro operacional antes dos impostos $522 $465 12% Margem operacional antes dos impostos 25,7% 25,3% 41 pb EBITDA ajustado $637 $582 10% Margem de EBITDA ajustado 31,4% 31,7% -31 pb

12) Na divisão Digital, qual é a definição de RRA e qual era a RRA nas datas de 30 de setembro de 2026, 30 de junho de 2026 e 30 de setembro de 2025? A RRA representa o valor anual das receitas recorrentes provenientes de assinaturas e manutenção de Plataformas e Aplicações, bem como a parcela recorrente de Operações Digitais, oferecendo uma métrica da receita previsível para os próximos 12 meses. É calculado com base na receita dos últimos doze meses e exclui vendas de licenças de pagamento único, bem como taxas variáveis ??de utilização. A RRA foi de $1,04 bilhões em 30 de setembro de 2026, $1,04 bilhões em 30 de junho de 2026 e $926 milhões em 30 de setembro de 2025, resultando em um aumento de 13% em relação ao ano anterior. 13) O que é o negócio de Soluções para Data Centers e onde ele é reportado? O negócio de Soluções para Data Centers cria e fabrica componentes de infraestrutura crítica, como gabinetes modulares para data centers, sistemas de refrigeração e outros equipamentos, destinados a hyperscalers e empresas. Por meio de uma produção escalonável e padronizada, com prazos de entrega ágeis e um rigoroso controle de qualidade, a SLB oferece soluções configuráveis ??que equilibram custo-eficiência, confiabilidade e personalização, atendendo à crescente demanda dos data centers. A demanda por dados impulsionada por IA está fomentando um crescimento acelerado, e esse segmento de negócios passará a ser um componente relevante e significativo no portfólio da SLB no futuro. Esse segmento é reportado na categoria Todos os outros. 14) Qual foi a receita gerada pelo negócio de Soluções para Data Centers no terceiro trimestre de 2026, no segundo trimestre de 2026, no terceiro trimestre de 2025, nos primeiros nove meses de 2026 e nos primeiros nove meses de 2025? A receita de Soluções para Data Centers foi de $230 milhões no terceiro trimestre de 2026, $186 milhões no segundo trimestre de 2026 e $131 milhões no terceiro trimestre de 2025, resultando em um aumento de 23% em relação ao trimestre anterior e de 76% na comparação anual. A receita de Soluções para Data Centers foi de $557 milhões nos primeiros nove meses de 2026 e de $331 milhões nos primeiros nove meses de 2025, resultando em um aumento de 68% em relação ao ano anterior. 15) Quais divisões compõem o negócio Principal da SLB e quais foram suas receitas e seus lucros operacionais antes dos impostos no terceiro trimestre de 2026, no segundo trimestre de 2026 e no terceiro trimestre de 2025? O negócio Principal da SLB compreende as divisões de Desempenho de Reservatórios, Construção de Poços e Sistemas de Produção. A receita e o lucro operacional antes dos impostos do negócio principal da SLB referentes ao terceiro trimestre de 2026, ao segundo trimestre de 2026 e ao terceiro trimestre de 2025, são calculados da seguinte forma:

(Em milhões) Três meses encerrados em Variação 30 setembro

2026 30 junho

2026 30 setembro

2025 Sequencial Ano a ano Receita Desempenho de Reservatórios $1.634 $1.556 $1.682 Construção de Poços 2.888 2.742 2.967 Sistemas de Produção 4.000 3.771 3.474 $8.522 $8.069 $8.123 6% 5% Lucro operacional antes dos impostos Desempenho de Reservatórios $266 $232 $312 Construção de Poços 475 417 558 Sistemas de Produção 646 586 559 $1.387 $1.235 $1.429 12% -3% Margem operacional antes dos impostos Desempenho de Reservatórios 16,3% 14,9% 18,5% Construção de Poços 16,4% 15,2% 18,8% Sistemas de Produção 16,1% 15,5% 16,1% 16,3% 15,3% 17,6% 97 pb -132 pb Os resultados do terceiro trimestre de 2026 refletem a atividade da ChampionX, que contribuiu com $970 milhões em receita na divisão Principal da SLB. Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita da divisão Principal manteve-se praticamente estável em relação ao ano anterior.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Informações sobre a teleconferência

A SLB realizará uma teleconferência para discutir o comunicado dos resultados e as perspectivas de negócios na sexta-feira, 23 de outubro de 2026. O início da teleconferência está previsto para as 9h30 (horário do Leste dos EUA). Para acessar a teleconferência, que é aberta ao público, entre em contato com a operadora pelo número +1 (800) 715-9871 na América do Norte ou +1 (646) 307-1963 fora da América do Norte, aproximadamente 10 minutos antes do horário agendado, e informe o código de acesso 3440360. Após o término da teleconferência, uma gravação em áudio ficará disponível até 30 de outubro de 2026; para acessá-la, ligue para +1 (800) 770-2030 na América do Norte ou +1 (609) 800-9909 fora da América do Norte e informe o código de acesso 3440360. A teleconferência será transmitida simultaneamente via web em https://events.q4inc.com/attendee/293449855, apenas em áudio. Uma gravação também estará disponível no mesmo site até 30 de outubro de 2026.

Declarações prospectivas

Este comunicado dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2026, bem como outras declarações que fazemos, contêm “declarações prospectivas” segundo os termos da legislação federal de valores mobiliários, o que abrange todas as declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações frequentemente contêm termos como “esperar”, “poder”, “acreditar”, “prever”, “planejar”, ??“potencial”, “projetado”, “projeções”, “precursor”, “previsão”, “perspectiva”, “expectativas”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “ambição”, “meta”, “objetivo”, “programado”, “achar”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “irá”, “ver”, “provável” e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam questões que são, em maior ou menor grau, incertas, tais como declarações sobre nossas metas financeiras e de desempenho, bem como outras previsões ou expectativas relacionadas às nossas perspectivas de negócios, ou que delas dependem; o crescimento da SLB como um todo e de cada uma das suas divisões (e para as linhas de negócios, áreas geográficas ou tecnologias específicas dentro de cada divisão); os benefícios da aquisição da ChampionX, incluindo a capacidade da SLB de integrar com sucesso o negócio da ChampionX e de alcançar as sinergias previstas e a criação de valor decorrentes da aquisição; os benefícios da transação proposta entre a SLB e a Kelvion e o prazo previsto de tal transação; o crescimento da demanda e da produção de petróleo e gás natural; os preços do petróleo e do gás natural; previsões e expectativas sobre a transição de energia e a mudança climática global; melhorias nos procedimentos e tecnologias operacionais; os investimentos de capital por parte da SLB e da indústria de petróleo e gás; nossas estratégias de negócios, incluindo as voltadas para o digital e para a adequação a bacias específicas ("fit for basin"), bem como as estratégias dos nossos clientes; nossos planos de alocação de capital, incluindo planos de dividendo e programas de recompra de ação; nossos projetos de APS, joint ventures e outras alianças; o impacto dos conflitos em andamento ou em ascensão na oferta global de energia; o acesso a matérias-primas; as condições econômicas e geopolíticas globais; a liquidez futura, incluindo fluxo de caixa livre; e os resultados futuros das operações, como os níveis da margens. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, mudanças nas condições geopolíticas e econômicas globais; mudanças nos gastos de exploração e produção por parte dos nossos clientes, e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; os resultados das operações e a condição financeira dos nossos clientes e fornecedores; a incapacidade de atingir as nossas metas financeiras ou de desempenho e outras previsões e expectativas; a incapacidade de atingir nossas metas de emissões de carbono líquidas zero ou as metas de reduções de emissões interinas; as condições econômicas, geopolíticas e empresariais gerais nas principais regiões do mundo; o risco cambial; a inflação; mudanças na política monetária por parte dos governos; tarifas; pressão de precificação; clima e fatores sazonais; efeitos desfavoráveis de uma pandemia; disponibilidade e o custo de matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios na nossa cadeia de suprimentos; declínios de produção; a extensão de despesas futuras; a incapacidade de concretizar eficiências e outros benefícios pretendidos a partir das nossas estratégias e iniciativas de negócios, tal como digital ou nova energia, bem como nossas estratégias de redução de custo; mudanças nos requerimentos regulatórios e nos regulamentos governamentais, incluindo aqueles relacionados à exploração de petróleo e gás offshore, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas relacionadas ao clima; a incapacidade da tecnologia de enfrentar novos desafios na exploração; a competitividade de fontes de energia alternativas ou de produtos substitutos; os termos e o cronograma da transação proposta entre a SLB e a Kelvion; a capacidade da SLB e da Kelvion de integrar os negócios com sucesso e obter as sinergias e a criação de valor previstas a partir da transação proposta; a capacidade de obter aprovações regulatórias governamentais nos termos esperados, ou até mesmo de obtê-las, e dentro do prazo adequado; bem como outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado à imprensa e nos nossos formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes, protocolados junto ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários ("SEC").

Caso um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se concretizem (ou caso as consequências de qualquer desdobramento desse tipo se alterem), ou caso nossas premissas subjacentes se mostrem incorretas, os resultados ou desfechos reais poderão divergir significativamente daqueles refletidos nas nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras declarações nesse comunicado à imprensa sobre os nossos planos e metas ambientais, sociais e outros planos e metas de sustentabilidade não são uma indicação de que essas declarações são necessariamente materiais para os investidores ou cuja divulgação seja exigida em nossos documentos apresentados à SEC. Além disso, as declarações ambientais, sociais e relacionadas à sustentabilidade que sejam históricas, atuais ou prospectivas podem ser baseadas nos padrões de mensuração de progresso ainda em desenvolvimento, em controles e processos internos que continuam a evoluir, bem como em premissas sujeitas a alterações no futuro. As declarações neste comunicado à imprensa são feitas na data deste comunicado, e a SLB isenta-se de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261021503390/pt/

Investidores

James R. McDonald — Vice-presidente sênior, relações com investidores e assuntos do setor, SLB

Joy V. Domingo — Diretor de relações com investidores, SLB

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Imprensa

Moira Duff — Diretora de comunicações externas, SLB

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