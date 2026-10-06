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CORPO TORNEADO

Marjorie Estiano revela segredo para braços e costas torneados

Atriz detalha como a dieta flexitariana e uma nova relação com treinos, sem 'força do ódio', transformaram sua saúde e bem-estar

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/10/2026 10:26 - atualizado em 06/10/2026 10:26

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Marjorie Estiano revela segredo para braços e costas torneados
Músculos de Marjorie Estiano chamaram atenção do público na série &#39;Habeas corpus&#39; crédito: Reprodução / Netflix

A atriz Marjorie Estiano comentou a repercussão de cenas da série “Habeas corpus”, nas quais os músculos dos braços e das costas aparecem torneados e chamou atenção nas redes sociais. Ela atribuiu parte do resultado à iluminação do set, que "muda muito a percepção do volume e da definição", mas explicou que as mudanças físicas também são fruto de novos hábitos.

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A primeira alteração de Marjorie foi na dieta. Ela se tornou flexitariana, reduzindo o consumo de carnes e outros produtos de origem animal, sem bani-los completamente. A decisão começou como uma escolha política, ligada a um consumo mais consciente.

"Fui diminuindo meu consumo de carne. Tirei primeiro de uma refeição, depois de um dia na semana, e tem uns dois anos que acho que cortei em 90% da minha alimentação", disse a atriz.

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Ela também notou diferenças no próprio corpo. "Minha saúde melhorou muito. Minha alimentação está mais rica nutricionalmente, minha digestão ficou mais fácil e rápida, e isso influenciou não só minha disposição, mas na minha pele e composição corporal", explicou.

Exercícios sem 'força do ódio'

Marjorie mencionou que a genética também desempenha um papel. Ela nomeou seu biótipo como "fruta pera", onde a gordura corporal se concentra mais nos membros inferiores, tornando a musculatura superior mais evidente.

O visual também é resultado de investimento na academia, mas sem seguir a ideia de treinar na "força do ódio". "Isso nunca teve lugar de fala para mim. O ódio nunca foi motivador, pelo contrário, me dá vontade de parar", escreveu.

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A atriz encontrou um meio termo entre sair da zona de conforto e respeitar seus limites. Essa nova compreensão sobre os exercícios se intensificou após interpretar Ângela Diniz, em uma série lançada em 2025. Hoje, seu objetivo é ter mais prazer na vida.

“Entendi que cuidar da saúde, para mim, é todo dia”, afirmou. Por isso, ela tenta praticar alguma atividade física diariamente, mas sem sentir culpa quando não consegue, pois seu plano é de longo prazo.

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Os maiores benefícios, segundo ela, são a redução da ansiedade, a sensação de bem-estar e um corpo mais disposto e preparado.

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