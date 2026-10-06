Marjorie Estiano revela segredo para braços e costas torneados
Atriz detalha como a dieta flexitariana e uma nova relação com treinos, sem 'força do ódio', transformaram sua saúde e bem-estar
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A atriz Marjorie Estiano comentou a repercussão de cenas da série “Habeas corpus”, nas quais os músculos dos braços e das costas aparecem torneados e chamou atenção nas redes sociais. Ela atribuiu parte do resultado à iluminação do set, que "muda muito a percepção do volume e da definição", mas explicou que as mudanças físicas também são fruto de novos hábitos.
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Marjorie Estiano sendo o braço forte da lei em Habeas Corpus. ???? https://t.co/G8xyDiJyev— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) September 30, 2026
A primeira alteração de Marjorie foi na dieta. Ela se tornou flexitariana, reduzindo o consumo de carnes e outros produtos de origem animal, sem bani-los completamente. A decisão começou como uma escolha política, ligada a um consumo mais consciente.
"Fui diminuindo meu consumo de carne. Tirei primeiro de uma refeição, depois de um dia na semana, e tem uns dois anos que acho que cortei em 90% da minha alimentação", disse a atriz.
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Ela também notou diferenças no próprio corpo. "Minha saúde melhorou muito. Minha alimentação está mais rica nutricionalmente, minha digestão ficou mais fácil e rápida, e isso influenciou não só minha disposição, mas na minha pele e composição corporal", explicou.
não tô aguentando q marjorie estiano veio a público explicar oq faz pra ser tão saborosa e ter musculos tao suculentos kkkkkkkkkkkkkk https://t.co/j0UtviIuA1— j? ?u? ?l? ?i? ?a? = (@jotauelleia) October 3, 2026
Exercícios sem 'força do ódio'
Marjorie mencionou que a genética também desempenha um papel. Ela nomeou seu biótipo como "fruta pera", onde a gordura corporal se concentra mais nos membros inferiores, tornando a musculatura superior mais evidente.
O visual também é resultado de investimento na academia, mas sem seguir a ideia de treinar na "força do ódio". "Isso nunca teve lugar de fala para mim. O ódio nunca foi motivador, pelo contrário, me dá vontade de parar", escreveu.
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A atriz encontrou um meio termo entre sair da zona de conforto e respeitar seus limites. Essa nova compreensão sobre os exercícios se intensificou após interpretar Ângela Diniz, em uma série lançada em 2025. Hoje, seu objetivo é ter mais prazer na vida.
“Entendi que cuidar da saúde, para mim, é todo dia”, afirmou. Por isso, ela tenta praticar alguma atividade física diariamente, mas sem sentir culpa quando não consegue, pois seu plano é de longo prazo.
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Os maiores benefícios, segundo ela, são a redução da ansiedade, a sensação de bem-estar e um corpo mais disposto e preparado.