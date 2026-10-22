Peixe grudando na frigideira? Um detalhe no uso do papel manteiga pode mudar o preparo, mas o truque exige um cuidado com a temperatura que não dá para ignorar

Cozinheiros afirmam que o método ideal para preparar peixe na frigideira sem despedaçar a carne consiste em posicionar uma folha de papel-manteiga untada com azeite de oliva extravirgem entre o metal e o filé. O procedimento impede o contato direto com a panela de inox ou ferro fundido, reduz a quantidade de gordura e deixa o utensílio quase limpo.

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A física por trás da aderência

O peixe gruda por motivos físicos ligados à umidade. Ao colocar a peça molhada na panela quente, a água liberada reduz a temperatura da superfície e gera vapor sob a pele. As proteínas permanecem presas ao metal até que uma crosta dourada consiga se formar.

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A folha com azeite estabelece uma barreira antiaderente que conduz o calor sem grudar espécies como bacalhau, linguado, pescada, truta e dourada. A solução funciona em fogões a gás e por indução, contanto que o papel seja cortado exatamente na medida do fundo da frigideira, impedindo que as bordas ultrapassem e toquem o fogo.

Passo a passo para a frigideira

secar todo o peixe com papel absorvente para diminuir a umidade superficial;

cortar a folha de papel no tamanho exato do fundo do recipiente;

espalhar uma camada leve de azeite com pincel ou com o dedo, sem encharcar;

esperar a crosta dourada se formar antes de tentar virar a posta.

Técnicas e variações dos chefs

A criadora de conteúdo Celeste Aventurera passa azeite nos dois lados do papel antes de colocar o peixe de sua preferência. Jessica Ramos coloca o azeite na frigideira, assenta o papel por cima e posiciona o alimento, acrescentando temperos e sal em flocos apenas após virar o filé.

O processo de untar o papel-manteiga com azeite garante que o peixe não grude na frigideira (imagem ilustrativa gerada por IA)

O chef Mohamed Cheikh adota o início a frio: com a panela fora do fogo, acomoda o papel recortado, espalha uma camada de azeite, dispõe o peixe com a pele para baixo e só então acende a chama. Laurent Mariotte aprendeu o método com o chef Jacques Maximin e usa a técnica em salmão e sardinhas na chapa.

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O peixe atinge o ponto ideal quando permanece perolada e se solta em lascas. Ervas e limão podem entrar no fim do cozimento, pois a folha de papel evita que esses ingredientes queimem na frigideira.