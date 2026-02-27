Panela de pressão e airfryer: 5 receitas para economizar gás e tempo

Com o preço do gás de cozinha pesando no orçamento, encontrar formas de economizar se tornou uma tarefa essencial na rotina de muitas famílias. O uso inteligente de eletrodomésticos como a panela de pressão e a airfryer pode ser um grande aliado, reduzindo não apenas os gastos, mas também o tempo dedicado ao preparo das refeições diárias.

A panela de pressão acelera o cozimento dos alimentos ao criar um ambiente de alta temperatura e pressão, o que diminui drasticamente o tempo de uso do fogão. Já a airfryer utiliza um fluxo de ar superaquecido para cozinhar e dourar os pratos, dispensando o uso de gás para frituras e assados rápidos.

Para ajudar a otimizar o uso desses aparelhos, separamos cinco receitas práticas que unem sabor e economia. A proposta é simples: pratos deliciosos que ficam prontos em menos tempo e com o mínimo de gás possível. Confira as sugestões e veja como preparar cada uma delas.

Carne de panela macia

Na panela de pressão, doure os cubos de carne com cebola e alho. Adicione seus temperos preferidos, um pouco de molho de tomate e cubra com água. Tampe a panela e, após pegar pressão, cozinhe por cerca de 25 minutos para uma carne que desmancha na boca. Sirva com arroz e legumes.

Frango a passarinho crocante

Tempere os pedaços de frango a gosto. Distribua-os no cesto da airfryer sem sobrepor e programe para 200°C por aproximadamente 20 a 25 minutos. Na metade do tempo, vire os pedaços para garantir que fiquem dourados por igual, sem usar o fogão para fritar.

Feijão cozido em 20 minutos

Deixe o feijão de molho por algumas horas para acelerar o processo. Na panela de pressão, coloque os grãos escorridos, cubra com água e adicione uma folha de louro. Cozinhe por cerca de 20 minutos após pegar pressão. O tempero pode ser feito em uma frigideira, usando o fogo por pouquíssimo tempo.

Batatas rústicas na airfryer

Corte as batatas em gomos, com casca e tudo. Tempere com sal, pimenta, páprica e um fio de azeite. Leve à airfryer pré-aquecida a 180°C por 15 a 20 minutos, agitando o cesto na metade do tempo. Elas saem crocantes por fora e macias por dentro, perfeitas como acompanhamento.

Pudim de leite na pressão

Bata os ingredientes do pudim no liquidificador e despeje em uma forma caramelizada. Cubra a forma com papel-alumínio e coloque dentro da panela de pressão com dois dedos de água no fundo. Após pegar pressão, cozinhe por 15 minutos. O resultado é um pudim cremoso feito em tempo recorde.

