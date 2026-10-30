LyondellBasell Concorda em Vender Antiga Refinaria em Houston

HOUSTON e LONDRES, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LyondellBasell (NYSE: LYB) anunciou hoje que fechou um contrato de venda da sua antiga Refinaria em Houston e ativos relacionados à Valero Refining-Texas, L.P., uma subsidiária integral da Valero Energy Corporation (NYSE: VLO, "Valero"). A transação é mais um passo da transformação contínua do portfólio da empresa, que aumenta o foco nos negócios e ativos que oferecem o melhor alinhamento estratégico e o maior potencial de criação de valor de longo prazo, além de solidificar sua capacidade de alocar capital de acordo com a estratégia da empresa.

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"Esta transação é um exemplo da abordagem disciplinada que estamos adotando para transformar nosso portfólio e criar valor de longo prazo", disse o CEO da LYB, Peter Vanacker. “Isso proporciona uma oportunidade de extrair valor de um ativo que não faz parte do negócio principal, e colocar a unidade, sua infraestrutura e seus colaboradores sob a gestão de um proprietário cujo foco principal é o refino. Estamos satisfeitos pelo fato de o acordo garantir a continuidade dos empregos dos funcionários da unidade, e esperamos trabalhar com a Valero em uma transição sem problemas."

Após a decisão de encerrar as operações de refino, a LYB avaliou uma série de opções para a unidade e determinou que a venda seria a mais interessante para a promoção das prioridades estratégicas da empresa.

O preço total de compra da transação é de US$ 320,5 milhões. A Valero está assumindo a responsabilidade pelas operações em andamento, passivos ambientais, custos com planos de previdência e obrigações correlatas referentes aos funcionários locais. A conclusão da transação está prevista para quarto trimestre de 2026, mediante a satisfação das condições habituais de fechamento.

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Sobre a LyondellBasell

Somos a LyondellBasell (NYSE: LYB), líder global na indústria química. Desenvolvemos, fabricamos e comercializamos produtos inovadores para aplicações que vão desde transporte e infraestrutura para segurança alimentar, água limpa e cuidados de saúde de qualidade.

Ocupamos posições de liderança em poliolefinas, oxicombustíveis, óxido de propileno e acetilas. Nosso foco em operações seguras e confiáveis, tecnologias exclusivas e portfólio sólido nos posiciona para o sucesso. Com nossos investimentos disciplinados, fortalecemos nossos principais negócios e desenvolvemos soluções circulares e de baixo carbono lucrativas que geram valor de longo prazo para nossos clientes, investidores e outras partes interessadas.

Nosso compromisso com um ambiente de trabalho global inclusivo possibilita que os colaboradores deem o seu melhor enquanto criam soluções para uma vida sustentável no dia a dia. Para mais informações, visite www.lyb.com ou siga a @LyondellBasell no LinkedIn.

Declarações de Previsão

As declarações contidas neste comunicado de imprensa que não sejam de fatos históricos são declarações de previsão. Essas declarações de previsão são baseadas em suposições da administração consideradas razoáveis quando foram feitas e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Os resultados reais podem diferir substancialmente dos resultados previstos ou de outras expectativas expressas neste comunicado de imprensa, incluindo, entre outros, a obtenção das aprovações regulatórias necessárias ou o término dos períodos de espera aplicáveis; o cumprimento das condições de fechamento; e nossa capacidade de concluir a transação descrita neste documento dentro do prazo aqui estabelecido. Embora essas declarações sejam feitas de boa-fé, a LyondellBasell e sua administração não podem garantir que os resultados futuros previstos sejam alcançados.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9857274)