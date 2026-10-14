Atriz Laila Garin estrela musical sobre Édith Piaf no Rio de Janeiro

O reconhecimento nacional veio em 2013, quando Laila foi escolhida para interpretar Elis Regina em “Elis, A Musical”, dirigido por Dennis Carvalho. A atriz chamou a atenção pela intensidade dramática e pela capacidade de recriar a presença da cantora sem se limitar à imitação de seus gestos e de sua voz. A atuação recebeu destaque da crítica e lhe rendeu importantes prêmios do teatro brasileiro, incluindo o Shell e o APCA. O sucesso da montagem transformou a artista em um dos nomes de referência Foto: Divulgação