GTCFX Nomeia Abdulrahman Ahmed Al Ali como Diretor-Geral, Consolidando a Governança Corporativa

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DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A GTCFX tem o prazer de anunciar a nomeação de Abdulrahman Ahmed Al Ali como Diretor-Geral, em um passo estratégico que reforça o compromisso de fortalecer a liderança, aprimorar a excelência operacional e promover o crescimento sustentável.

Com mais de 12 anos de atuação no setor de serviços financeiros e mercados de capitais dos Emirados Árabes Unidos, Abdulrahman agrega profundo conhecimento em regulamentação financeira, governança corporativa e conformidade regulatória. A nomeação reforça o compromisso da GTCFX com uma liderança qualificada, altos padrões profissionais e desenvolvimento estratégico de longo prazo.

Ampla Experiência nos Mercados Financeiros

Antes de ingressar na GTCFX, Abdulrahman consolidou sua trajetória como Especialista Jurídico no Departamento de Fiscalização da Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities (SCA) dos Emirados Árabes Unidos, atual Autoridade do Mercado de Capitais (CMA), onde atuou de março de 2014 a agosto de 2026.

Ao longo da sua atuação, o executivo solidificou amplo domínio sobre o ecossistema regulatório, as diretrizes de governança corporativa e os padrões de integridade financeira dos Emirados Árabes Unidos. Esta trajetória abrange uma vasta experiência em conformidade e na interface direta com as autoridades judiciais e regulatórias relevantes, garantindo uma visão valiosa dos princípios e práticas que estruturam mercados financeiros bem administrados.

Abdulrahman é bacharel em Direito (LL.B.) pela Universidade de Sharjah e concluiu o Programa de Liderança Financeira do Futuro na Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities. Essa combinação de conhecimentos jurídicos, experiência regulatória e desenvolvimento profissional oferece uma base sólida para o novo cargo estratégico na GTCFX.

Foco na Visão Estratégica da GTCFX

A nomeação de Abdulrahman ocorre em um momento de consolidação da capacidade organizacional da GTCFX, alinhada à busca por objetivos comerciais de longo prazo.

O conhecimento técnico sobre o cenário regulatório financeiro dos Emirados Árabes Unidos agregará perspectivas valiosas para a gestão da empresa, em total alinhamento com o compromisso da marca rumo à transparência, à boa governança e a práticas comerciais responsáveis.

Como Diretor-Geral, Abdulrahman aplicará essa experiência profissional e visão de liderança para impulsionar a eficiência operacional, o desenvolvimento organizacional e a evolução contínua dos padrões de gestão interna.

Essa nomeação também reforça o compromisso mais amplo da GTCFX com a excelência em atendimento, fortalecimento de relacionamentos focados nos clientes e maior satisfação de investidores por meio de uma abordagem puramente profissional.

Ao combinar uma liderança experiente com uma estratégia de negócios voltada para o futuro, a GTCFX pretende fortalecer ainda mais a base organizacional e criar valor duradouro para clientes, parceiros e stakeholders.

Liderança Baseada na Experiência e na Integridade

Uma liderança eficaz dita o sucesso de longo prazo das instituições financeiras. Em um setor em constante evolução, o conhecimento regulatório, o bom senso e uma sólida governança corporativa continuam sendo as bases para o desenvolvimento sustentável.

Abdulrahman agrega à GTCFX uma combinação valiosa de competência regulatória, conhecimento jurídico e sólida vivência de mercado. A nomeação reflete o compromisso da empresa em formar uma equipe de liderança competente, profissional e voltada para o futuro.

A GTCFX dá as boas-vindas a Abdulrahman Ahmed Al Ali como Diretor-Geral. A empresa projeta grandes contribuições para consolidar a capacidade interna, avançar em metas estratégicas e iniciar um novo capítulo focado em crescimento e excelência.

Contato para a Mídia

E-mail: support@gtcfx.com

Site: http://gtcfx.com/

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1c02b52-e8da-43ec-af23-861977ded271

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001278425)