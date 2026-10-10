Musical “Wicked” bate recorde de público na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro

A história da Cidade das Artes começou em 2002, quando o arquiteto francês Christian de Portzamparc foi contratado pelo então prefeito César Maia para projetar um grande complexo cultural no Rio de Janeiro. As obras tiveram início em 2003, sob o nome de Cidade da Música, e a inauguração estava prevista para o ano seguinte. O cronograma, porém, sofreu atrasos, a construção ficou paralisada por quase um ano e, em 2008, o edifício foi inaugurado sem estar concluído. Foto: Wikimedia Commons / Diego Baravelli