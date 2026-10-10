Artes
Musical “Wicked” bate recorde de público na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro
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Cerca de 32% do público pagante veio de fora do Rio de Janeiro, principalmente de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Sul e Pará. Além disso, a produção distribuiu mais de 19 mil ingressos gratuitos para alunos e professores da rede pública e beneficiários de instituições sociais, em 11 sessões realizadas às quintas-feiras à tarde, e vendeu mais de 21 mil ingressos populares. Foto: Reprodução Youtube
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A temporada carioca de “Wicked” estreou em 15 de julho de 2026 e permaneceu em cartaz até 4 de outubro, na Grande Sala. A montagem marcou a primeira passagem do musical pela capital fluminense, após três temporadas em São Paulo, em 2016, 2023 e 2025. Com Myra Ruiz no papel de Elphaba e Fabi Bang como Glinda, o espetáculo teve produção do Instituto Artium de Cultura, em coprodução com o Atelier de Cultura. Foto: Reprodução Youtube
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A história da Cidade das Artes começou em 2002, quando o arquiteto francês Christian de Portzamparc foi contratado pelo então prefeito César Maia para projetar um grande complexo cultural no Rio de Janeiro. As obras tiveram início em 2003, sob o nome de Cidade da Música, e a inauguração estava prevista para o ano seguinte. O cronograma, porém, sofreu atrasos, a construção ficou paralisada por quase um ano e, em 2008, o edifício foi inaugurado sem estar concluído. Foto: Wikimedia Commons / Diego Baravelli
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Financiada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a obra também ficou marcada pela controvérsia em torno dos custos. De acordo com informações divulgadas, o orçamento inicial era de 86 milhões de reais, mas o valor final chegou a aproximadamente 515 milhões de reais. O complexo foi aberto oficialmente em 16 de maio de 2013, com o nome de Cidade das Artes. Em 2020, o espaço recebeu o nome de Cidade das Artes Bibi Ferreira, em homenagem à atriz, cantora e diretora brasileira. Foto: Wikimedia Commons / Tomaz Silva / Agência Brasil
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Suspenso a cerca de dez metros do solo, o edifício fica sobre um parque público com jardim aquático projetado pelo paisagista Fernando Chacel. O complexo abriga três teatros. O principal deles é a Grande Sala, com capacidade para 1.780 pessoas e palco adaptável a concertos, óperas, peças teatrais e shows. Foto: Divulgação
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Os outros dois espaços são o Teatro de Câmara, com 439 lugares, e a Sala Eletroacústica, com capacidade para 100 espectadores. O isolamento acústico permite a realização de diferentes eventos ao mesmo tempo. Além dos teatros, a Cidade das Artes abriga a Biblioteca Municipal Ziraldo, inaugurada em 3 de julho de 2024, que oferece atividades gratuitas de leitura, e uma maquete do Rio de Janeiro composta por 947 mil peças de Lego, em exposição permanente. Foto: Wikimedia Commons / NMaia
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O espaço conta ainda com sala de leitura, estúdios de dança, galeria de arte, café, restaurante, 21 ambientes multiuso e entre 12 e 13 salas de ensaio. A Cidade das Artes Bibi Ferreira tem acesso facilitado pelo terminal Alvorada do BRT e oferece estacionamento com cerca de 350 vagas. Foto: Wikimedia Commons / NMaia
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