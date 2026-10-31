Filadelfia ganha mais projeção com prata no Clube de Criação

A Filadélfia conquistou uma Estrela de Prata e quatro prêmios no Anuário da 51ª edição do Festival do Clube de Criação com o case "Receita", desenvolvido para o Governo de Minas Gerais. A agência liderou o desempenho mineiro na premiação e ampliou sua presença entre os nomes de destaque da publicidade brasileira. O resultado marca o segundo ano consecutivo entre as premiadas do festival. Na edição anterior, a agência garantiu dois troféus: a Estrela de Prata pelo case "Call To No Action", desenvolvido para a UniBH, e a Estrela de Bronze com a campanha "Leozap", criada para a marca SuperFrango, da São Salvador Alimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Sensibilidade criativa: mais que um prêmio, o reconhecimento de uma causa que importa Filadelfia/Divulgação



Sua participação, no entanto, foi além dos troféus. A Filadélfia também atuou como agência madrinha e patrocinadora do evento, realizado em São Paulo, ampliando sua presença institucional no ambiente de valorização da criatividade brasileira. No shortlist regional, reuniu seis peças indicadas, distribuídas entre três clientes de perfis distintos: Governo de Minas Gerais, SuperFrango e Santa Casa de Belo Horizonte. A diversidade dos trabalhos selecionados demonstra a capacidade de desenvolver soluções para diferentes desafios de comunicação, do setor público à construção de marcas de consumo e às campanhas de conscientização social.



O desempenho no Clube de Criação integra, até aqui, um ano de reconhecimento nacional e internacional. Em 2026, a agência de Belo Horizonte ampliou sua projeção com trabalhos premiados em festivais estrangeiros e indicações em importantes disputas do mercado. A campanha de cunho social desenvolvida para o Centro de Autismo da Santa Casa de Belo Horizonte conquistou reconhecimento no Lisbon Health Festival e um Bronze no Festival Iberoamericano de Publicidade (FIAP). Os resultados destacam iniciativas que combinam estratégia, criatividade e relevância social para ampliar o alcance das mensagens e mobilizar diferentes públicos.



A repercussão das campanhas também levou a Filadélfia à lista de finalistas do Prêmio Profissionais do Ano, da Rede Globo, com um trabalho para a SuperFrango, além de garantir indicações no Festival Elan. No campo individual, o redator Andrey Gonçalves foi indicado ao Prêmio Amigos do Mercado. O conjunto de resultados mostra que a trajetória da agência não se limita à conquista de prêmios: envolve a valorização de profissionais, a diversificação de repertório e a capacidade de responder a demandas que exigem diferentes linguagens e abordagens.



Esse desempenho encontra respaldo em um portfólio que combina apelo popular, precisão estratégica e experimentação criativa. Entre os destaques está o case "Receita", criado para o Governo de Minas Gerais, que transformou a prestação de contas governamental e a transparência pública em conteúdo dinâmico, com linguagem contemporânea e acessível. Ao aproximar informações institucionais do repertório cotidiano da população, a campanha buscou tornar temas complexos mais compreensíveis e interessantes. O reconhecimento no Festival do Clube de Criação evidencia como a comunicação institucional pode ampliar o diálogo sem abrir mão da clareza.



A Filadélfia também reúne campanhas que conectam marcas e públicos por diferentes linguagens. Para a Marluvas, "Entregas Cortadas" alertou sobre os riscos do cerol e da linha chilena. Pizzas e sanduíches chegaram cortados ao meio, em embalagens especiais. A surpresa chamou a atenção para a segurança de quem trabalha sobre duas rodas.



Para o Sistema FIEMG, "O Passinho da Indústria" aproximou dados e cultura popular. A campanha adaptou uma valsa de Strauss à linguagem do passinho, tornando informações sobre a indústria mineira mais acessíveis e compartilháveis. Já a SuperFrango Protein explorou o humor e o universo fitness. Estrelada pelo cantor Leonardo, a campanha destacou o frango como fonte natural de proteína e ironizou a popularização de produtos e suplementos com adição do nutriente.



Enfim, seu portfólio revela atenção da agência com público e o contexto de cada mensagem criada. As premiações, indicações e participação institucional ampliaram a presença nacional e internacional da agência em 2026, frutos dos trabalhos que demonstram diferentes formas de abordar os desafios da comunicação, sem deixar de lado o sotaque mineiro.

Briefing

VIVER COMUNICAÇÃO

A campanha da Poema Café leva a assinatura da Viver Comunicação e Marketing, que lança nova linha de cápsulas para a marca do Grupo Jequitinhonha Alimentos. Com o ator Jackson Antunes como mensageiro da marca, a estratégia conecta arte e experiência de consumo.

SENSORIAL

O conceito criativo aproxima café e expressões artísticas, com quatro versões inspiradas em Teatro, Cinema, Poesia e Música, cada uma com características sensoriais próprias. A campanha associa a trajetória de Jackson Antunes à

identidade do produto e reforça a proposta de inovar sem abrir mão da essência da marca. A agência, que completa 14 anos de atuação nacional, é uma agencia especializada em comunicação corporativa e pública, dirigida pelas jornalistas Sabrina Beckler e Kátia Soares.

DIVERSIFICAÇÃO

A novidade amplia as possibilidades de consumo e diversifica o portfólio da Poema Café, que passa a reunir opções como café com leite, achocolatado, chá-mate e cappuccino. A marca também investe nos

segmentos de cafés gourmet e especiais, na valorização da produção mineira e na expansão dos canais de venda físicos e digitais.

FESTIVAL WEEK

A 30ª BH Restaurant Week reúne marcas como Ambev, Getnet e Del Maipo entre seus parceiros. A Ambev oferece cerveja de cortesia em casas participantes para clientes que pedirem o Menu Week, enquanto a Getnet estreia como patrocinadora, com ativações durante o festival.

BALEIA

O evento reforça seu compromisso social com o Hospital da Baleia, referência em saúde em Minas Gerais. A cada menu vendido, o público poderá doar R$ 2 para a instituição. D Mídia, Weooh, @belohorizontemg e Destake completam a lista de parceiros de mídia da edição.

DIVERSIDADE

Com o tema "Brasil de Norte a Sul", o festival celebra 15 anos em Belo Horizonte e segue até 22 de novembro, valorizando a diversidade da culinária brasileira. Os menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, têm preços fixos entre R$ 59,90 e R$ 115, conforme a categoria e o período da refeição.

TOP DO TOP 2026

Nike, Ypê, Omo e O Boticário dividem o Top do Top 2026, categoria da pesquisa Datafolha que mede a lembrança espontânea de marcas. Os índices foram de 7%, 6%, 5% e 4%, respectivamente, considerados empate pela margem de erro de dois pontos percentuais.

LÍDERES

Nike e Omo mantêm histórico de vitórias, enquanto Ypê e O Boticário estreiam entre as vencedoras. Campanhas ligadas a esporte, moda, inteligência artificial e personalidades marcaram as estratégias de comunicação das marcas ao longo de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

FAIXA ETÁRIA

A pesquisa revela diferenças de lembrança entre os públicos. A Nike se destaca entre jovens de 16 a 24 anos, enquanto Omo tem maior presença entre consumidores com 45 anos ou mais. A Ypê também aparece no ranking apesar das medidas sanitárias que afetaram suas operações neste ano.