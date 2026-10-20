Lipedema vai além da estética e exige uma abordagem individualizada

A Dra. Keila Galindo destaca a importância de ampliar a compreensão sobre a doença, especialmente diante da tendência de associar suas manifestações apenas ao excesso de gordura corporal. Segundo a doutora, entender o lipedema exige considerar as características do tecido afetado, os sintomas apresentados e os impactos que a condição pode provocar na vida das pacientes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"O lipedema não deve ser visto apenas como uma questão estética. Estamos falando de uma doença crônica que envolve alterações no tecido adiposo e que precisa ser compreendida de maneira mais ampla. Cada paciente apresenta características próprias, e é fundamental avaliar o quadro individualmente para estabelecer uma estratégia de cuidado adequada", explica a Dra. Keila Galindo.

Um dos aspectos que merece atenção é o momento em que os primeiros sinais se tornam perceptíveis. Nem sempre a época em que a paciente identifica mudanças no corpo corresponde ao início da doença. Em muitos casos, as manifestações podem surgir de maneira gradual, tornando-se mais evidentes ao longo do tempo. Essa evolução pode dificultar o reconhecimento inicial da condição e levar algumas mulheres a acreditarem que as alterações estão relacionadas exclusivamente ao ganho de peso.

"É importante compreender que nem sempre a paciente consegue identificar quando a doença começou. Muitas vezes, ela percebe as mudanças no corpo progressivamente e passa anos acreditando que se trata apenas de uma dificuldade para emagrecer ou de uma característica da própria estrutura corporal. Por isso, observar a evolução dos sinais e procurar uma avaliação especializada fazem diferença", ressalta a médica.

Outro ponto importante diz respeito à resposta do tecido adiposo afetado ao emagrecimento. Embora a alimentação equilibrada e a prática regular de atividades físicas sejam fundamentais para a saúde, a redução do peso corporal não garante, necessariamente, a resolução de todas as manifestações do lipedema. Isso acontece porque o tecido comprometido pela doença pode apresentar um comportamento diferente daquele observado na gordura corporal convencional.

Nesse cenário, algumas pacientes podem perceber mudanças no peso e na composição corporal sem experimentar uma redução proporcional do volume nas regiões afetadas. Além disso, o emagrecimento isolado não assegura o desaparecimento de todos os sintomas associados à condição. Entre as manifestações que podem estar presentes estão dor e sensibilidade ao toque, sensação de peso nas pernas, inchaço que tende a se intensificar ao longo do dia, facilidade para desenvolver hematomas e desconforto durante atividades cotidianas. Algumas mulheres também relatam sensação de tensão nos tecidos e dificuldade para realizar determinados movimentos, especialmente quando os sintomas se tornam mais intensos. A apresentação clínica varia de uma paciente para outra, e a presença desses sinais deve ser avaliada por um profissional de saúde para diferenciar o lipedema de outras condições que podem apresentar manifestações semelhantes.

"A paciente precisa entender que o peso não é o único indicador da sua saúde e que a dificuldade de reduzir determinadas regiões do corpo não deve ser interpretada como falta de disciplina. A alimentação adequada e os exercícios continuam sendo importantes, mas não representam, isoladamente, uma solução para todas as manifestações do lipedema", afirma a Dra. Keila Galindo.

A doutora também chama a atenção para a necessidade de evitar abordagens que considerem apenas a aparência física. A avaliação deve levar em conta o histórico da paciente, a evolução dos sintomas, as condições de saúde associadas e as possíveis repercussões da doença sobre a mobilidade e a qualidade de vida. Dessa forma, o cuidado deixa de se concentrar exclusivamente na redução de medidas e passa a considerar a saúde de maneira integral.

Paralelamente, as pesquisas científicas vêm aprofundando os estudos sobre os mecanismos biológicos envolvidos no lipedema. Entre as áreas investigadas está a matriz extracelular, estrutura que oferece suporte às células e participa da organização dos tecidos. Seu papel no comportamento do tecido adiposo tem despertado interesse científico, especialmente na busca por uma compreensão mais abrangente das alterações estruturais associadas à doença.

As investigações sobre processos inflamatórios, alterações microvasculares e fibrose também contribuem para ampliar o conhecimento sobre a condição. Embora ainda existam aspectos que precisam ser esclarecidos, esses estudos reforçam que o lipedema não pode ser compreendido apenas pela quantidade de gordura presente em determinada região do corpo.

"Precisamos olhar para o lipedema além do que é visível externamente. Existem mecanismos biológicos envolvidos nessa condição que vêm sendo estudados pela ciência e que ajudam a explicar por que o tecido afetado pode apresentar características diferentes. Quanto mais compreendemos esses processos, maiores são as possibilidades de aprimorar a avaliação e individualizar o acompanhamento", pontua a médica.

Diante dessa complexidade, o tratamento exige uma abordagem multifatorial, definida de acordo com as necessidades de cada paciente. O acompanhamento pode envolver diferentes estratégias, como orientação nutricional, atividade física adaptada, medidas para controle dos sintomas e outras intervenções indicadas após avaliação profissional. A escolha depende das características clínicas, dos objetivos terapêuticos e da resposta individual às medidas adotadas.

Para a Dra. Keila Galindo, um dos principais pontos é compreender que não existe uma única estratégia capaz de atender, da mesma maneira, todas as mulheres com lipedema. O planejamento terapêutico deve considerar fatores como saúde metabólica, circulação, características do tecido adiposo, sintomas e qualidade de vida.

"É necessário entender as necessidades de cada paciente, avaliar os sintomas e considerar os diferentes fatores envolvidos na doença. O objetivo deve ser construir um plano de cuidado individualizado", destaca.

A doutora reforça ainda que a informação é uma ferramenta importante para combater a desinformação e a culpabilização de mulheres que convivem com a condição. Quando o lipedema é tratado apenas como uma questão de peso, existe o risco de que as pacientes sejam submetidas a cobranças inadequadas ou demorem a procurar ajuda especializada.

"É fundamental que as mulheres tenham acesso a informações corretas e compreendam que o lipedema não deve ser associado à falta de esforço ou de comprometimento com hábitos saudáveis. Cada caso precisa ser avaliado com responsabilidade, respeitando as particularidades da paciente e buscando alternativas que contribuam efetivamente para sua qualidade de vida", conclui a Dra. Keila Galindo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o avanço das pesquisas e a ampliação do conhecimento sobre seus mecanismos, o lipedema vem sendo compreendido de forma cada vez mais abrangente. O diagnóstico adequado, o acompanhamento profissional e a adoção de estratégias individualizadas são fundamentais para oferecer às pacientes um cuidado que considere não apenas as alterações corporais, mas também sua saúde, funcionalidade e qualidade de vida.