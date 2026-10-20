Royalton Hotels & Resorts Destaca mais de 62 mil m² de Experiências Aquáticas do seu Portfólio Antes da Temporada de Inverno 

ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com a aproximação da temporada de inverno e os viajantes buscando destinos mais quentes para suas próximas férias, o Royalton Hotels & Resorts está destacando a escala e a diversidade das suas ofertas aquáticas, com mais de 62 mil metros quadrados de experiências aquáticas exclusivas à beira-mar em todo o portfólio dos seus resorts. De parques aquáticos com toboáguas gigantes a piscinas de borda infinita no terraço com vista para o Mar do Caribe, essas experiências oferecem aos viajantes a oportunidade de aproveitar o clima quente da região, ao mesmo tempo em que refletem as diferentes maneiras como os hóspedes vivenciam as férias all-inclusive nos dias de hoje, em que o lazer, o relaxamento e o tempo juntos vão além da orla marítima.

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Nas marcas de resorts da empresa, as experiências aquáticas vão muito além das piscinas tradicionais, abrangendo entretenimento para a família, atividades recreativas, relaxamento, experiências sociais e acomodações com acesso direto à piscina. No México, no Caribe e na Costa Rica, o Royalton Hotels & Resorts reúne ambientes aquáticos distintos que complementam o caráter individual de cada propriedade e atendem a uma ampla gama de preferências de viagem, desde férias em família multigeracional até viagens apenas para adultos. Esses espaços também funcionam como pontos de encontro naturais para a programação de entretenimento mais ampla dos resorts, conectando atividades diurnas à beira da piscina, música e experiências sociais a apresentações noturnas, entretenimento ao vivo e shows temáticos em todas as propriedades.

O Caribe mexicano, em particular, se destaca com mais de 30 mil metros quadrados de experiências aquáticas exclusivas, o que representa quase metade da oferta total da marca e garante uma das maiores proporções de espaço de piscina por hóspede da região. Para as famílias, as experiências aquáticas podem se tornar o ponto central de um dia inteiro, reunindo entretenimento, lazer e oportunidades de passar tempo juntos. No Royalton Splash Riviera Cancun , mais de 10 mil metros quadrados de experiências aquáticas exclusivas incluem um parque aquático à beira-mar com 14 toboáguas gigantes, dois lazy rivers e amplas piscinas à beira-mar, onde as famílias podem alternar entre aventura e relaxamento ao longo do dia. O Planet Hollywood Cancun by Royalton oferece mais de 10.700 metros quadrados de experiências aquáticas, trazendo piscinas com acesso direto à praia e de frente para o mar, um lazy river com bar swim-up, simulador de surfe FlowRider® e um parque aquático temático para crianças. Essa experiência aquática se estende às acomodações dos hóspedes, com 221 suítes swim-up com acesso direto à piscina.

Os recém-renovados Royalton Riviera Cancun e Royalton Hideaway Riviera Cancun oferecem mais de 8.800 metros quadrados de experiências aquáticas, combinando áreas de natação à beira-mar, piscinas swim-up e instalações de hidroterapia. No Royalton CHIC Cancun , mais de 836 metros quadrados de experiências aquáticas incluem piscinas de borda infinita à beira-mar e a piscina localizada no Level 18 Rooftop, no 18º andar. Essa estrutura potencializa a atmosfera exclusiva para adultos do resort com vistas panorâmicas para o Mar do Caribe, entretenimento à beira da piscina e espaços projetados para socialização.

Além do México, as experiências aquáticas da marca se estendem por outros destinos caribenhos e pela Costa Rica. A estrutura abrange mais de 12.260 metros quadrados em Punta Cana, 10.400 na Jamaica, 8.170 distribuídos por outras ilhas do Caribe (como Santa Lúcia, Antígua e Granada) e 743 na Costa Rica. De piscinas em frente ao mar e piscinas privativas a instalações de hidroterapia, esportes aquáticos não motorizados e entretenimento à beira da piscina, essas experiências refletem o caráter de cada destino e os diferentes estilos de férias oferecidos em todo o portfólio da Royalton Hotels & Resorts.

Enquanto os viajantes planejam suas escapadas de inverno, o Royalton Hotels & Resorts continua a destacar a variedade de experiências disponíveis em uma única estadia, onde os dias passados à beira da água se transformam em noites de jantares, apresentações ao vivo e entretenimento. Em todo o seu portfólio, a combinação de espaços aquáticos e programação integrada leva os hóspedes a vivenciarem um lado diferente das suas férias, de manhã à noite.

Para mais informações ou reservas, visite www.royaltonresorts.com .

Sobre o Royalton Hotels & Resorts

O Royalton Hotels & Resorts é uma empresa líder em hospitalidade all-inclusive, com um portfólio com curadoria de 24 resorts em oito dos destinos mais procurados do Caribe. Com suas oito marcas distintas, a empresa oferece uma gama de experiências de férias adaptadas a diferentes estilos de viagem, desde opções ideais para famílias e retiros sofisticados exclusivos para adultos até refúgios estilo boutique e viagens focadas em entretenimento.

Reconhecida por sua abordagem inovadora à hospitalidade all-inclusive, a empresa continua a expandir sua presença em todo o Caribe, além de introduzir novos conceitos que respondem à evolução das preferências dos viajantes. Seu portfólio inclui resorts e marcas premiados e reconhecidos pelas principais publicações de viagens e organizações do setor, refletindo seu compromisso com as experiências excepcionais dos hóspedes e a excelência no serviço. Isso inclui Royalton Luxury Resorts , Royalton Hideaway Resorts , Royalton Vessence Resorts , Royalton CHIC Resorts , Mystique by Royalton , Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton , e Planet Hollywood Adult Scene by Royalton . Para mais informações, visite www.royalton.com .

O Royalton está empenhado em apoiar o meio ambiente, capacitar seu pessoal e fortalecer as comunidades onde opera por meio dos seus Padrões de Sustentabilidade Royalton .

Para mais informações, contate media@royalton.com.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1739ce0e-a52b-4179-9394-61053673e4fa/pt

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9849232)