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ELEIÇÕES 2026

Mais velha que Lula: candidata de 91 anos é eleita para a Assembleia de SP

Com quase 170 mil votos, a parlamentar mais velha da história da Alesp prova que a idade não foi barreira; veja a trajetória da paraibana que mudou SP

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Repórter
05/10/2026 13:13 - atualizado em 05/10/2026 13:17

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Mais velha do que Lula: candidata de 91 é eleita para a Asselbleia Legislativa de São Paulo
Luiza Erundina no processo eleitoral que a levou à Alesp como a deputada estadual mais velha de São Paulo crédito: Reprodução/Instagram

Luiza Erundina, aos 91 anos, fez história ao se tornar a deputada estadual mais velha eleita para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A candidata do PSOL recebeu 169.567 votos nas eleições de 2026, garantindo a 13ª posição entre os mais votados para ocupar uma cadeira na Casa a partir de 2027. A deputada eleita é mais velha do que o presidente Lula, que completou 80 anos em 2026.

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Com essa eleição, Erundina desbanca Eduardo Suplicy (PT) como o parlamentar mais velho da Alesp. Curiosamente, ela foi candidata a vice de Suplicy na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 1985, campanha em que terminaram em terceiro lugar.

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A trajetória política de Erundina é marcada por marcos importantes em São Paulo. Ela foi a primeira mulher a comandar a prefeitura da capital, com mandato de 1989 a 1993. Antes disso, já havia ocupado o cargo de deputada estadual entre 1987 e 1988. Posteriormente, exerceu sete mandatos como deputada federal.

Carreira e filiações

Natural de Uiraúna, no sertão da Paraíba, Luiza Erundina é assistente social com mestrado em Ciências Sociais. Ela se mudou para São Paulo no início da década de 1970 para escapar da perseguição política durante o regime militar.

Erundina é filiada ao PSOL desde 2016, partido pelo qual concorreu novamente à prefeitura paulistana naquele ano. Ela é uma das fundadoras do PT, sigla que deixou nos anos 1990, e também teve passagem pelo PSB.

A nova legislatura da Alesp também terá a deputada mais jovem, Eduarda Campopiano (PL), de 23 anos. A influenciadora digital foi a mais votada na eleição, com 1.956.238 votos, e ganhou notoriedade nas redes por suas pautas conservadoras. Em 2024, foi eleita a vereadora mais jovem da Câmara Municipal de Praia Grande.

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A configuração da Casa reflete uma renovação, já que entre os cinco deputados federais mais votados de São Paulo, nenhum tem mais de 40 anos.

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