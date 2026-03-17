Aliado de Paes ganha nova concorrente em reduto eleitoral na disputa federal de 2026

De mudança do PSD para o Podemos, a possível candidatura da deputada estadual do RJ Lucinha à Câmara dos Deputados em 2026 movimentou os bastidores da política carioca. Segundo interlocutores, era esperado que a parlamentar investigada em operação do Ministério Público do Rio sob suspeita de favorecer milicianos na Zona Oeste disputasse a reeleição ao cargo na Assembleia Legislativa. Nos bastidores, porém, ela passou a cogitar uma candidatura à Câmara.

O problema é que, com forte presença eleitoral na Zona Oeste do Rio, a parlamentar divide base na região com o deputado federal Pedro Paulo, presidente do PSD do RJ, um dos principais aliados do prefeito Eduardo Paes e que deve disputar a reeleição em 2026.

Políticos avaliam que a eventual entrada de Lucinha na corrida por uma vaga em Brasília pode fragmentar votos originalmente destinados a Pedro Paulo em um dos redutos eleitorais mais estratégicos para o projeto político de Paes nas eleições de 2026.

Pedro Paulo é atualmente o relator da reforma administrativa na Câmara dos Deputados.

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Procurado pela coluna, o parlamentar disse que respeita a decisão da deputada Lucinha. O presidente do PSD também destacou que continuará em constante trabalho para viabilizar sua própria candidatura na Zona Oeste, maior colégio eleitoral da capital do Rio de Janeiro, com 2,4 milhões de eleitores.