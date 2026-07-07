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Corrida por Brasília amplia disputa interna no PT de São Paulo

Concorrência por espaço nas vagas de deputado federal alimenta críticas sobre favorecimento dentro da legenda

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/07/2026 06:08

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Corrida por Brasília amplia disputa interna no PT de São Paulo
Corrida por Brasília amplia disputa interna no PT de São Paulo crédito: Foto: Reprodução

A disputa interna no PT de São Paulo promete ser, mais uma vez, acirrada.

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Os atuais ministros Alexandre Padilha e Luiz Marinho abriram mão de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Ainda assim, a busca por espaço segue intensa.

Figuras de peso do partido no estado lançaram pré-candidaturas, ampliando a disputa por bases eleitorais e pela estrutura partidária.

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Reservadamente, integrantes do PT paulista afirmam que nomes como Edinho Silva, presidente nacional da sigla, João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara, e a vereadora Luna Zarattini têm recebido tratamento privilegiado na corrida por uma vaga em Brasília.

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