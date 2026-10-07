‘Minha tristeza com o atual tribunal é enorme’, diz Marco Aurélio Mello
Ministro aposentado do STF afirma que integrantes da corte estão "de passagem", e ressalta que a instituição é perene
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Após o resultado do primeiro turno de 2026, a coluna perguntou a Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do STF, como ele reagia às interpretações de que “o STF entrou na eleição e saiu como perdedor”.
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Ele respondeu:
“A única coisa que posso dizer é que minha tristeza com o atual tribunal é enorme.”
E acrescentou:
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“Todos ali estão de passagem, como eu estive em 31 anos. Mas a instituição é perene.”