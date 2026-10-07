Assine
overlay
Início PlatôBr

‘Minha tristeza com o atual tribunal é enorme’, diz Marco Aurélio Mello

Ministro aposentado do STF afirma que integrantes da corte estão "de passagem", e ressalta que a instituição é perene

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/10/2026 12:22

compartilhe

×
‘Minha tristeza com o atual tribunal é enorme’, diz Marco Aurélio Mello
‘Minha tristeza com o atual tribunal é enorme’, diz Marco Aurélio Mello crédito: Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF

Após o resultado do primeiro turno de 2026, a coluna perguntou a Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do STF, como ele reagia às interpretações de que “o STF entrou na eleição e saiu como perdedor”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ele respondeu:

“A única coisa que posso dizer é que minha tristeza com o atual tribunal é enorme.”

E acrescentou:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Todos ali estão de passagem, como eu estive em 31 anos. Mas a instituição é perene.”

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay