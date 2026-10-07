‘Minha tristeza com o atual tribunal é enorme’, diz Marco Aurélio Mello

Após o resultado do primeiro turno de 2026, a coluna perguntou a Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do STF, como ele reagia às interpretações de que “o STF entrou na eleição e saiu como perdedor”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ele respondeu:

“A única coisa que posso dizer é que minha tristeza com o atual tribunal é enorme.”

E acrescentou:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Todos ali estão de passagem, como eu estive em 31 anos. Mas a instituição é perene.”